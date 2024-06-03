Сколько денег забирать из бизнеса?

Кто-то сторонник теории «Заплати с начала себе» и считает, что ежемесячно из поступивших денег в компанию первостепенно собственник должен забирать «свою долю». Кто-то за то, что дивиденды нужно распределять 1 раз в год или в полгода. Кто-то просто не знает как нужно.



И как обычно одного верного ответа НЕТ.



Есть принципы, которых нужно придерживаться, чтобы бизнес работал эффективно.



Принцип №1 – лишние деньги из компании нужно ЗАБИРАТЬ. Делать это можно и еженедельно. Главное верно определить какие деньги являются ЛИШНИМИ!

Почему ВАЖНО забирать лишние деньги? Чтобы все в компании были в ТОНУСЕ! Лишние деньги расслабляют и тонус СНИЖАЮТ.

Принцип №2 – забирать можно только ПРИБЫЛЬ. Если прибыли нет, то полученные деньги собственнику не принадлежат. Это деньги КЛИЕНТОВ. Клиенты их дали, чтобы вы для них что-то сделали, что-то им продали.



Принцип №3 – даже если есть прибыль, но забирать можно только излишки ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА. Платежный баланс – это РАЗНИЦА между вашими будущими поступлениями и выплатами. Если эта разница положительная, то её вы можете забирать. Разница отрицательная – придется ещё доложить своих или заемных денег.



Принцип №4 – вы должны составлять прогнозный платежный баланс на этот месяц плюс минимум ещё на два. То есть, чтобы определить можно ли вытащить деньги в декабре, у вас должен быть прогнозный платежный баланс минимум на декабрь, январь и февраль.



Принцип № 5 – все ИЗЛИШКИ платежного баланса забирать НЕЛЬЗЯ. Нужно оставить неприкосновенный запас, мало ли что. Размер запаса зависит от точности планирования и стабильности бизнеса. Средняя величина запаса – это 5-10% от размера месячных расходов.

Так сколько же нужно и можно забирать денег из бизнеса? Какова формула разумных дивидендов?

Чтобы это определить нам нужны будут следующие данные:

фактическая ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ,

ОСТАТОК денег на всех счетах и кассах,

прогнозная величина КАССОВОГО РАЗРЫВА будущих месяцев (квартала),

сумма СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ компании.

В начале нужно определить, что МЕНЬШЕ – чистая прибыль или остаток.

После того, как определили этот МИНИМУМ, мы из него отнимаем значение БУДУЩЕГО КАССОВОГО РАЗРЫВА и отнимаем 10% СУММЫ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ компании.

Полученный итог и есть величина разумных дивидендов.