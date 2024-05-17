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Айрат Хаматов
Личные финансы

А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

Все мы, кто родился в СССР — жертвы ограничивающих установок. С самого детства мы многократно слышали негативные фразы про деньги.
А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

И все эти наши детские установки ой как мешают нам во взрослой жизни наладить «дружбу с финансами».

Вот мой набор денежных клише из моего советского детства:

  • Денег лишних НЕ бывает.

  • Денег НЕТ.

  • Пускать деньги на ВЕТЕР.

  • Деньги ПОРТЯТ человека.

  • Деньги в жизни НЕ главное.

  • Деньги в жизни ГЛАВНОЕ.

  • Честным трудом большие деньги НЕ заработаешь.

  • Богатые тоже плачут.

Но что плохого во всех этих установках?

Во-первых, нас как личностей формирует наш образ жизни, то есть то, что мы едим, то чем занимаемся, то с кем мы общаемся и то, что мы думаем и говорим. Это все определяет нашу жизнь и наши успехи. Ну и то, что мы раз за разом повторяем о деньгах, то это и становится нашей реальностью. То есть мы себя программируем на подобное поведение.

Во-вторых, мы также поступаем с нашими детьми!!! Те фразы, которые мы произносим порой, не задумываясь, для наших детей часто являются важными ориентирами в их жизни.

И потому я прошу вас проверить себя. Верны ли ваши денежные установки?

Проверить это можно достаточно просто. Для начала нужно их выписать. А далее понять — понравилось бы вам, если кто-то подобное говорил о вас?

Например, «Он пускает деньги на ветер» или «Для нее в жизни главное деньги». Если такие сравнения вам не по душе, то значит эти установки точно негативные и вам срочно нужно от них избавляться.

Так что не откладывайте и сделайте это прямо сейчас — для себя и будущего ваших детей.

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Личные финансы

А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

Все мы, кто родился в СССР — жертвы ограничивающих установок. С самого детства мы многократно слышали негативные фразы про деньги.

А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

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