А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

Все мы, кто родился в СССР — жертвы ограничивающих установок. С самого детства мы многократно слышали негативные фразы про деньги.

И все эти наши детские установки ой как мешают нам во взрослой жизни наладить «дружбу с финансами».

Вот мой набор денежных клише из моего советского детства:

Денег лишних НЕ бывает.

Денег НЕТ.

Пускать деньги на ВЕТЕР.

Деньги ПОРТЯТ человека.

Деньги в жизни НЕ главное.

Деньги в жизни ГЛАВНОЕ.

Честным трудом большие деньги НЕ заработаешь.

Богатые тоже плачут.

Но что плохого во всех этих установках?

Во-первых, нас как личностей формирует наш образ жизни, то есть то, что мы едим, то чем занимаемся, то с кем мы общаемся и то, что мы думаем и говорим. Это все определяет нашу жизнь и наши успехи. Ну и то, что мы раз за разом повторяем о деньгах, то это и становится нашей реальностью. То есть мы себя программируем на подобное поведение.

Во-вторых, мы также поступаем с нашими детьми!!! Те фразы, которые мы произносим порой, не задумываясь, для наших детей часто являются важными ориентирами в их жизни.

И потому я прошу вас проверить себя. Верны ли ваши денежные установки?

Проверить это можно достаточно просто. Для начала нужно их выписать. А далее понять — понравилось бы вам, если кто-то подобное говорил о вас?

Например, «Он пускает деньги на ветер» или «Для нее в жизни главное деньги». Если такие сравнения вам не по душе, то значит эти установки точно негативные и вам срочно нужно от них избавляться.

Так что не откладывайте и сделайте это прямо сейчас — для себя и будущего ваших детей.