А правильно ли вы разговариваете с детьми о деньгах

И все эти наши детские установки ой как мешают нам во взрослой жизни наладить «дружбу с финансами».
Вот мой набор денежных клише из моего советского детства:
Денег лишних НЕ бывает.
Денег НЕТ.
Пускать деньги на ВЕТЕР.
Деньги ПОРТЯТ человека.
Деньги в жизни НЕ главное.
Деньги в жизни ГЛАВНОЕ.
Честным трудом большие деньги НЕ заработаешь.
Богатые тоже плачут.
Но что плохого во всех этих установках?
Во-первых, нас как личностей формирует наш образ жизни, то есть то, что мы едим, то чем занимаемся, то с кем мы общаемся и то, что мы думаем и говорим. Это все определяет нашу жизнь и наши успехи. Ну и то, что мы раз за разом повторяем о деньгах, то это и становится нашей реальностью. То есть мы себя программируем на подобное поведение.
Во-вторых, мы также поступаем с нашими детьми!!! Те фразы, которые мы произносим порой, не задумываясь, для наших детей часто являются важными ориентирами в их жизни.
И потому я прошу вас проверить себя. Верны ли ваши денежные установки?
Проверить это можно достаточно просто. Для начала нужно их выписать. А далее понять — понравилось бы вам, если кто-то подобное говорил о вас?
Например, «Он пускает деньги на ветер» или «Для нее в жизни главное деньги». Если такие сравнения вам не по душе, то значит эти установки точно негативные и вам срочно нужно от них избавляться.
Так что не откладывайте и сделайте это прямо сейчас — для себя и будущего ваших детей.
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