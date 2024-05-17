ПЕРВОЕ — решите будете ли вы ли платить ребенку за выполнение домашних дел: уборку, вынос мусора, мытье полов и т.д.

Безусловно, это личное решение каждого родителя. Однако, я против оплаты «услуг» ребенка за домашние дела. Выполнение их — это базовый навык заботы о себе и его нужно прививать с детства наравне с финансовой грамотностью. Да к тому же мама с папой, ведя домашнее хозяйство, не получают за свою работу денежное вознаграждение.

Если ребенок будет иметь более выгодные условия, чем родители, то это ошибочно исказит его мнение о сложности зарабатывания денег и, конечно же, их ценности.

ВТОРОЕ — нужно заранее обговорить ситуации, когда ребенок лишается денег. Если вы его решите этим наказать, но изначально не установите это правило, то это может сказаться отрицательно. У ребенка может сложиться восприятие того, что его ПРАВО на деньги — это всего лишь иллюзия, ведь в любой момент более сильные родители могут ЛИШИТЬ его этого права БЕЗ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ.



Плоха и обратная ситуация, когда дитя «косячит», исправляться не собирается, а родитель все-равно регулярно выдает карманные деньги. Такая ситуация может создать ощущение безнаказанности и вседозволенности у ребенка. Потому лучше изначально оговорить, а лучше даже прописать подобное.



ТРЕТЬЕ — важно определить сроки или условия пересмотра суммы карманных денег. Дети, их потребности, а также цены растут. Важно, чтобы ребенок понимал, когда он может рассчитывать на увеличение суммы и на каких условиях.