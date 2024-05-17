Зачем делать анализ конкурентов?

Конкурентов надо любить и знать о них все (ну или почти все) – это мое личное глубокое убеждение. Действия, изменения и результаты конкурентов нужно анализировать на постоянной основе. Почему? Вот несколько, но далеко не все причины.

Конкурентов надо любить и знать о них все (ну или почти все) – это мое личное глубокое убеждение. Действия, изменения и результаты конкурентов нужно анализировать на постоянной основе.

Почему? Вот несколько, но далеко не все причины.

Если конкуренты создают новый продукт, то они расширяют свой ассортимент. Тем самым, «пылесосят» с рынка большее количество клиентов. То есть отнимают и у вас .

Если конкуренты работают с меньшими затратами, чем у вас, значит они зарабатывают больше прибыли и могут больше вкладывать в развитие, в сервис, в качество, в технологии, в персонал. Ну и, таким образом, постепенно расширять свою долю рынка. То есть отнимать у вас.

Также при меньших затратах они могут давать большую скидку, чем вы. Даже самым жадным клиентам. И даже таких клиентов забирать у вас.

Конкуренты могут применять в своей работе что-то клевое до чего вы не додумались или просто поленились найти. А они не поленились. И на это клюет часть клиентов …которые не клюют у вас)))

Надеюсь, достаточно и этих причин, чтобы начать знакомиться ближе со своими конкурентами.



На многих тренингах меня спрашивают: «А как это делать?»

Да бросьте вы, в наш век огромных возможностей только очень ленивый не найдет способы: