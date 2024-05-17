Айрат Хаматов
Ведение бизнеса

Зачем делать анализ конкурентов?

Конкурентов надо любить и знать о них все (ну или почти все) – это мое личное глубокое убеждение. Действия, изменения и результаты конкурентов нужно анализировать на постоянной основе. Почему? Вот несколько, но далеко не все причины.
Зачем делать анализ конкурентов?
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Конкурентов надо любить и знать о них все (ну или почти все) – это мое личное глубокое убеждение. Действия, изменения и результаты конкурентов нужно анализировать на постоянной основе.

Почему? Вот несколько, но далеко не все причины.

  • Если конкуренты создают новый продукт, то они расширяют свой ассортимент. Тем самым, «пылесосят» с рынка большее количество клиентов. То есть отнимают и у вас.

  • Если конкуренты работают с меньшими затратами, чем у вас, значит они зарабатывают больше прибыли и могут больше вкладывать в развитие, в сервис, в качество, в технологии, в персонал. Ну и, таким образом, постепенно расширять свою долю рынка. То есть отнимать у вас.

  • Также при меньших затратах они могут давать большую скидку, чем вы. Даже самым жадным клиентам. И даже таких клиентов забирать у вас.

  • Конкуренты могут применять в своей работе что-то клевое до чего вы не додумались или просто поленились найти. А они не поленились. И на это клюет часть клиентов …которые не клюют у вас)))

Надеюсь, достаточно и этих причин, чтобы начать знакомиться ближе со своими конкурентами.

На многих тренингах меня спрашивают: «А как это делать?»
Да бросьте вы, в наш век огромных возможностей только очень ленивый не найдет способы:

  • Изучить ленту социальной сети.

  • Разболтать продавана.

  • Перед самым закрытием купить какую-то мелочь и по номеру чека понять, сколько продаж сделано за день. Если нумерация сквозная, то сделать такую же покупку в начале дня.

  • Под видом клиента посетить офис и посчитать сотрудников.

  • Оставить машину перед складом отгрузки, а в машине оставить включенной камеру (только подключите камеру к запасному аккумулятору).

  • Попросить выставить счет и посмотреть на номер счета.

    И много-много других вариантов.

    Но это только для тех, кто хочет преуспеть в бизнесе, стать №1. Остальным точно не надо! Выживание – дело добровольное)

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