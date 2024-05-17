Скидки против ПРИБЫЛИ

И даже если план в рублях, но в рублях выручки, то менеджеру все равно захочется продать 5 единиц товара с максимальной скидкой, чем 4 единицы, но по полной цене.



Однако не Выручка и не Объем продаж не являются целью бизнеса.



Когда мы говорим о продажах, то только Прибыль является мерилом успеха компании.



А скидки – то ещё зло.



Перед тем как дать скидку, посчитайте, на сколько придется увеличить объем продаж, чтобы хотя бы сохранить прежний размер прибыли.



Вот вам примеры:



а) При наценке 100% на товар и предоставлении скидки в размере 15%, объем продаж нужно увеличить на 43%. Только при таком увеличении прибыль не сократится



б) При наценке на товар в размере 50% и скидке 15% объем продаж нужно увеличить уже на 82%!!!



в) А при наценке 25% и скидке 15% прибыль сохранится только при увеличении продаж на 300% !!! То есть в 4 раза!!!



Ну как, задумаетесь в следующий раз перед тем, как давать скидку?