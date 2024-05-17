Деньги в бизнесе не главное

Ответ только один – деньги. Деньги, а точнее полученная Прибыль является единственным и неповторимым измерением успешности бизнеса.



Это как в школе – если вы зарабатываете максимальную прибыль, то вы «отличник» в своем деле – вами довольны все и учителя, и родители, и вы сами.



Если у вас средняя, но достаточная и устойчивая Прибыль, то вы «хорошист». У вас нет проблем, но и до отличника вы пока не дотягиваете.



Вы перебиваетесь «с хлеба на воду», Прибыль почти отсутствует или бывает лишь изредка – вы «троечник» и у вас постоянные сложности со всеми заинтересованными лицами.



У вас нет денег, чтобы платить по долгам, вы в состоянии банкротства – вы типичный школьный «двоечник». Минимум, что вас ждет – это второй год в одном и том же классе, но если и это не поможет, то вас отчислят из школы.



Друзья, как бы вы лично не относились к деньгам, запомните, в бизнесе нет другого мерила успеха. А значит они всегда должны быть на первом месте. Иначе нарветесь на «отчисление» из класса или даже школы.