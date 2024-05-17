Если деньги в бизнесе не главное, то что тогда? Что главное?
«Клиенты»? То есть мы делаем бизнес для того, чтобы было много клиентов? Раздавайте бесплатно пищу с одеждой голодающим и обездоленным - у вас не будет отбоя от клиентов.
«Счастливые клиенты»? Продавайте им свои товары по себестоимости – и они будут счастливы!
«Стать лучшим в своем деле»? А кто и как определяет то, что вы самый лучший. Это вообще возможно определить?
«Успех»? Опять как его измерить? Кто более успешен: мать-одиночка, поднявшая и воспитавшая детей или предприниматель, построивший завод?
«Популярность»? Хороший бизнесмен всегда будет проигрывать в популярности хорошему актеру. Особенно если последний из Голливуда.
Так что же главное в бизнесе? Как измерить достижение всех слагаемых успеха нашего дела
Ответ только один – деньги. Деньги, а точнее полученная Прибыль является единственным и неповторимым измерением успешности бизнеса.
Это как в школе – если вы зарабатываете максимальную прибыль, то вы «отличник» в своем деле – вами довольны все и учителя, и родители, и вы сами.
Если у вас средняя, но достаточная и устойчивая Прибыль, то вы «хорошист». У вас нет проблем, но и до отличника вы пока не дотягиваете.
Вы перебиваетесь «с хлеба на воду», Прибыль почти отсутствует или бывает лишь изредка – вы «троечник» и у вас постоянные сложности со всеми заинтересованными лицами.
У вас нет денег, чтобы платить по долгам, вы в состоянии банкротства – вы типичный школьный «двоечник». Минимум, что вас ждет – это второй год в одном и том же классе, но если и это не поможет, то вас отчислят из школы.
Друзья, как бы вы лично не относились к деньгам, запомните, в бизнесе нет другого мерила успеха. А значит они всегда должны быть на первом месте. Иначе нарветесь на «отчисление» из класса или даже школы.
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