Как не сливать бабки на ерунду

• Первое. Если хочешь купить что-то дорогое, то выжди месяц перед покупкой. Этого времени достаточно, чтобы утихли эмоции и включилась логика. Чтобы понять – а действительно ли именно это мне сейчас НУЖНО.



• Второе правило годится для мелких покупок, спонтанных. Идешь ты по магазину – ищешь то, что тебе нужно, а здесь одна блестящая вещица! Вторая, которая вроде тоже так нужна. Понятно, что месяц ты ждать не будешь, чтобы принять решение. Но здесь достаточно и пары минут, чтобы остыть. Просто досчитай до 100 или засеки 2 минуты. И после прими решение. А пока считаешь, ты уже перейдешь на другой этаж торгового центра или уйдешь в другой конец. И вот, когда ты будешь уже далеко и закончишь считать, то ты уже поймешь «оно тебе надо или нет»! Стоит возвращаться в другой конец ТЦ за «такой нужной безделушкой» или «ну её к черту».