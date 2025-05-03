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Айрат Хаматов
Личные финансы

Как не сливать бабки на ерунду

Кайф от ненужной покупки длится минуты, а вот сожаление о напрасно потраченных деньгах гораздо дольше. Особенно тогда, когда денег впритык. Есть 2 простых лайфхака, которые я применяю уже долгие годы и которые много раз оберегали меня от бессмысленного слива денег.

• Первое. Если хочешь купить что-то дорогое, то выжди месяц перед покупкой. Этого времени достаточно, чтобы утихли эмоции и включилась логика. Чтобы понять – а действительно ли именно это мне сейчас НУЖНО.

• Второе правило годится для мелких покупок, спонтанных. Идешь ты по магазину – ищешь то, что тебе нужно, а здесь одна блестящая вещица! Вторая, которая вроде тоже так нужна. Понятно, что месяц ты ждать не будешь, чтобы принять решение. Но здесь достаточно и пары минут, чтобы остыть. Просто досчитай до 100 или засеки 2 минуты. И после прими решение. А пока считаешь, ты уже перейдешь на другой этаж торгового центра или уйдешь в другой конец. И вот, когда ты будешь уже далеко и закончишь считать, то ты уже поймешь «оно тебе надо или нет»! Стоит возвращаться в другой конец ТЦ за «такой нужной безделушкой» или «ну её к черту».

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Айрат Хаматов

Айрат Хаматов

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Ольга Ульянова
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