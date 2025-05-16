Почему в любой кризис бедный – беднеет, а богатый - богатеет

Купили, например, вы его за 50 тысяч. А продать сумеете на Авито лишь за 35 000. А если быстро, то вообще за 30 000!!! У вашего телевизора ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ликвидность – ведь быстро вы его даже за свою цену НЕ продадите, куда уж мечтать о ПРИБЫЛИ!



Другой пример – ВАЛЮТНЫЙ накопительный вклад. Какова скорость «превращения» его в рубли? Да практически МГНОВЕННАЯ. Потеряете вы при этом? Нет – вы заработаете и на процентах и курсовой разнице при обмене валюты. ЛИКВИДНОСТЬ вклада БЫСТРАЯ и ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ!!!



Почему и КОГДА это ВАЖНО? В двух случаях:



ПЕРВЫЙ – когда «форс-мажор» и срочно нужны деньги! Если нет заначки и телевизор, вы продавать не хотите, то… вы идете в банк и влезаете в кредиты. Мало того, что у вас деньги в форме «телевизора» обесцениваются, так вы еще теперь проценты банку платите.



ВТОРОЙ случай – выгодная сделка. Вы находите какой-то актив, который можно купить дешево, а продать дороже. Это могут быть квартира, земельный участок, ценные бумаги, бизнес, оборудование и т.п. Если все ваши деньги в «телевизорах», то вряд ли вам будет выгодно продавать их и терять деньги. А это значит, что вы упустите сделку.



Если же ваши деньги лежат в ЛИКВИДНОЙ форме, то вы спокойно их обналичите и совершите выгодную сделку.



А время таких сделок очень быстро приближается – как только текущий кризис пойдет на спад и наступит стабилизация – наступит время ПОКУПАТЬ. Ведь дальше пойдет РОСТ. А значит все, что вы купите ДЕШЕВО очень быстро вырастет в цене. И кто выиграет? Конечно тот, кто хранил в ЛИКВИДНОЙ форме свои денежки.



Это одна из ключевых отличий БЕДНЫХ и БОГАТЫХ и причин, почему с каждым кризисом денежная разница между ними РАСТЕТ!



В какой команде быть - выбирать только ВАМ!