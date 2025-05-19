1. «Деньги, успех и вы» Джон Кехо. Эту книгу рекомендую читать в начале. Она мотивирует на дальнейшее изучение темы.
2. «Мани или Азбука денег» Бодо Шефер. Классика жанра и кладезь полезных советов по финансовой грамотности.
3. «Ваш сосед – Миллионер». Т.Д. Стенли. Эту книгу читать тем, кто вышел на хороший уровень дохода и тем, кто намерен сколотить КАПИТАЛ.
4. «Миллион для моей дочери» Владимир Савенок. Здесь наглядно объясняются плюсы пассивного инвестирования – это такой способ инвестирования, при котором риски минимальны также, как и затрачиваемое вами время!
5. «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж С. Клейсон. Повторение ВЕЧНЫХ истин преумножения капитала.
6. И Карл Ричардс закрепит ваши знания:
a. "Давай поговорим о твоих доходах и расходах"
b. "Психология инвестиций. Как престать делать глупости со своими деньгами"
Если вы осилите хотя бы первые 4 книги, то тогда можно переходить к изучению и практике ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Раньше – НЕ советую.
Книги по личным финансам
1. «Деньги, успех и вы» Джон Кехо. Эту книгу рекомендую читать в начале. Она мотивирует на дальнейшее изучение темы.
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