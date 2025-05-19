Книги по личным финансам

Что читать для наведения порядка в личных финансах? Книг по этой теме ОЧЕНЬ много. Есть толковые, есть БЕСТОЛКОВЫЕ. Есть понятные всем, есть книги для профессионалов. Вот подборка самых простых в понимании и при этом эффективных книг:

1. «Деньги, успех и вы» Джон Кехо. Эту книгу рекомендую читать в начале. Она мотивирует на дальнейшее изучение темы.



2. «Мани или Азбука денег» Бодо Шефер. Классика жанра и кладезь полезных советов по финансовой грамотности.



3. «Ваш сосед – Миллионер». Т.Д. Стенли. Эту книгу читать тем, кто вышел на хороший уровень дохода и тем, кто намерен сколотить КАПИТАЛ.



4. «Миллион для моей дочери» Владимир Савенок. Здесь наглядно объясняются плюсы пассивного инвестирования – это такой способ инвестирования, при котором риски минимальны также, как и затрачиваемое вами время!



5. «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж С. Клейсон. Повторение ВЕЧНЫХ истин преумножения капитала.



6. И Карл Ричардс закрепит ваши знания:

a. "Давай поговорим о твоих доходах и расходах"

b. "Психология инвестиций. Как престать делать глупости со своими деньгами"



Если вы осилите хотя бы первые 4 книги, то тогда можно переходить к изучению и практике ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Раньше – НЕ советую.