Сертификация сумок — условия, стоимость, нюансы получения сертификата

15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя

Бизнес-ассистент — это специалист, который помогает руководителю решать ежедневные рабочие вопросы: планирует и согласовывает графики, организует переговоры и рабочие встречи. В отличие от секретаря и личного помощника, бизнес-ассистент более глубоко погружен в суть и цели компании. Он управляет проектами и продуктами, анализирует их продвижение и решает бизнес-задачи. Обучиться этой профессии можно на специальных курсах.