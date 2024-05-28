Сертификация сумок — условия, стоимость, нюансы получения сертификата

Процесс сертификации может включать различные тестирования и проверки, проводимые специализированными сертификационными органами. Цель сертификации — убедиться, что сумки безопасны для использования, долговечны и соответствуют заявленным характеристикам.
Выдержка из регламента:
Наименование
Код ТН ВЭД
Изделия кожгалантерейные: сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные товары
4202
* Уточнение
кроме специальных, защитных, ведомственных
Основные аспекты сертификации сумок
1. Материалы и компоненты:
Проверка качества материалов, из которых изготовлена сумка (например, кожа, текстиль, пластик).
Оценка токсичности и безопасности используемых красок, клеев и других химических веществ.
2. Производственный процесс:
Контроль за процессом производства, чтобы убедиться в соблюдении стандартов качества на каждом этапе.
Проверка на соответствие требованиям по экологии и охране труда.
3. Физические и механические свойства:
Тестирование прочности и износостойкости материалов.
Оценка швов и соединений на предмет их прочности и долговечности.
4. Безопасность:
Проверка на отсутствие острых краев и других потенциально опасных элементов.
Оценка безопасности застежек, молний и других функциональных деталей.
5. Функциональность:
Проверка вместимости, эргономичности и удобства использования сумки.
Оценка качества фурнитуры (замки, ручки, ремни и т.д.).
6. Соответствие нормативам:
Проверка на соответствие национальным и международным стандартам (например, REACH, RoHS, ISO).
Сертификация на соответствие требованиям определенных рынков (например, CE-маркировка для европейского рынка).
Важность сертификации сумок
Гарантия качества: Сертифицированные сумки гарантируют покупателям, что продукт прошел строгие проверки и соответствует высоким стандартам качества.
Безопасность для потребителей: Сертификация подтверждает, что сумка безопасна для использования, не содержит вредных веществ и не представляет опасности для здоровья.
Конкурентное преимущество: Наличие сертификатов качества может повысить доверие к бренду и сделать продукт более привлекательным для покупателей.
Соответствие законодательству: Для выхода на определенные рынки производители обязаны пройти сертификацию, чтобы соответствовать местным требованиям и нормативам.
Сертификация сумок является важным этапом для производителей, стремящихся обеспечить высокое качество и безопасность своей продукции, а также для потребителей, желающих приобрести надежные и долговечные изделия.
Стоимость оформления декларации
Стоимость декларации соответствия
4 500 рублей
Стоимость протокола испытаний
10 000 рублей
Срок оформления
5 дней
Необходимые документы
Заявка;
Карточка реквизитов организации заявителя;
Копии свидетельств ИНН, ОГРН, заверенные печатью и подписью компании заявителя.
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