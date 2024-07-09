ПЭП, КЭП, НЭП, УНЭП, УКЭП — чем они отличаются?

Все хотя бы раз слышали об электронной подписи и приблизительно понимают, для чего она нужна. Однако, когда речь заходит о видах ЭП, появляется много незнакомых терминов. На самом деле все просто. Как расшифровываются аббревиатуры в заголовке, какие виды подписи за ними скрываются и чем они отличаются друг от друга — расскажем в статье

Какие бывают виды электронных подписей

Давайте подробнее остановимся на основных сокращениях. Про ЭП уже понятно — это электронная подпись. Вы также могли слышать про ЭЦП. Эта аббревиатура означает то же самое, но уже устарела. Буква «Ц» посередине (=цифровая) когда-то фигурировала в законе, но с реформами в ФЗ-63, который регулирует электронную подпись сегодня, она исчезла. Правильно использовать сокращение «ЭП».

Перейдем к видам ЭП. В заголовок мы вынесли 5 аббревиатур, но на самом деле существует только 3 вида электронных подписей:

Простая (ПЭП);

Усиленная неквалифицированная (УНЭП или просто НЭП)

Усиленная квалифицированная (УКЭП или просто КЭП)

Как видите, для двух видов ЭП допускаются разные варианты сокращения. Разницы между УНЭП и НЭП или УКЭП и КЭП нет. Вы можете использовать как вариант с буквой «У», так и без ее, смысл от этого не поменяется.

Мы надеемся, что расшифровка основных терминов уже помогла навести порядок и отсеять вопросы в стиле:

«УКЭП и ЭЦП — это одно и то же?» или «В чем разница между видами квалифицированной электронной подписи?» или «В чем разница между ЭЦП и КЭП?»

Разберемся, чем виды ЭП отличаются друг от друга и как могут применяться. Будем двигаться от простого к сложному и сначала поймем, что такое ПЭП.

Как и где применяется ПЭП

ПЭП – самый простой и наименее защищенный вид электронной подписи, который может принимать, например, форму подтверждения по СМС или логина-пароля при входе в онлайн банкинг. Простой электронной подписью можно считать даже факт отправки письма, при нажатии на кнопку «отправить», если участники электронного документооборота заключили соответствующее соглашение.

Одним из методом аутентификации простой электронной подписи является код, отправленный в смс-сообщении на указанный при регистрации номер телефона.

Этот вид подписи оправдывает свое название, пользоваться им действительно просто. Но есть существенный минус: сфера применения простых электронных подписей ограничена малой степенью защиты. ПЭП создается без использования криптографических преобразований, ее формирует сам пользователь посредством использования кодов и паролей. ПЭП подтверждает авторство, но не неизменность подписанного документа.

Чем усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) отличается от простой (ПЭП)

Усиленная электронная подпись отличается от простой большей защищенностью, поскольку формируется криптографически. Это значит, что такая подпись создается специальной программой путем преобразования (шифрования) электронного документа.

УНЭП одновременно идентифицирует личность подписавшего документ и подтверждает, что после подписания в документ не вносились изменения. В этом и состоит главное отличие функций простой электронной подписи от усиленной.

НЭП подходит для большинства документов, кроме налоговой отчетности и подписания документов, которые необходимо передавать государству для признания сделки (продажа квартиры или автомобиля).

НЭП можно подписывать:

первичную документацию,

разные виды договоров,

закрывающие документы,

кадровые документы и многое другое.

Зато у НЭП перед квалифицированной подписью есть существенное преимущество: ее можно получить онлайн, и это законно.

Чем квалифицированная ЭП (КЭП) отличается от неквалифицированной (НЭП)

Основное отличие НЭП и КЭП состоит в том, что к квалифицированной подписи предъявляются более строгие законодательные требования.

Юридическая сила КЭП гарантируется законом без необходимости специальных соглашений между участниками документооборота. Документ, подписанный с использованием КЭП, приравнивается к бумажному документу с собственноручной подписью.

Обычная квалифицированная электронная подпись, как и неквалифицированная, создается с применением средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Существенное отличие УНЭП и УКЭП заключается в том, что в случае с УКЭП должны применяться исключительно сертифицированные средства (прошедшие процедуру проверки безопасности).

С помощью КЭП можно:

Заверять коммерческие сделки, например, покупку-продажу недвижимости или автомобиля;

Сдавать отчетность в государственные органы;

Регистрировать онлайн-кассы в ФНС России;

Обмениваться любыми документами в электронном виде по защищенным цифровым каналам связи;

Работать с государственными порталами, включая ФНС, ПФР и др.

Принимать участие в коммерческих и государственных торгах;

Покупать имущество банкротов на электронных площадках.

КЭП от НЭП отличается не только функционалом, но и порядком получения. Получить КЭП можно только в определенных аккредитованных УЦ. Например для получения, сертификата УКЭП для гендиректора или ИП надо обращаться в удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы или в организации, выступающие доверенными лицами ФНС России. Этот и подобные случаи зафиксированы законодательно. Остановимся подробнее на процедуре выдачи различных видов усиленных квалифицированных подписей по 63-ФЗ (согласно изменениям от 01.09.2023):

Сертификаты для генеральных директоров и ИП выдает только ФНС и их доверенные УЦ. Сертификаты для сотрудников компаний и ИП, которые не являются гендиректорами, с 1 сентября 2023 года не могут выдавать коммерческие и любые другие УЦ. До этого срока в таком сертификате указывался владелец (физлицо) а также реквизиты организации либо ИП. С начала осени должен выпускаться просто сертификат физлица и создаваться машиночитаемая доверенность. При этом сертификаты сотрудников с указанием реквизитов юрлиц или ИП, выпущенные до этой даты, продолжают действовать до своего истечения. Сертификаты для физлиц коммерческие УЦ могут выпускать, как было и ранее.

Более высокие требования к процедуре выдачи КЭП делают ее стоимость выше, чем стоимость НЭП или ПЭП – про это также стоит помнить, выбирая вид ЭП.

И последнее. Разница между УКЭП и УНЭП состоит еще и в том, что первую не получится получить онлайн. А вот НЭП — можно.

Но несмотря на более жесткие требования закона, для пользователя при подписании документов разницы между квалифицированной и неквалифицированной электронной подписью фактически нет. Оба вида используют криптографию, оба надежны, просто КЭП используется при взаимодействии с государством.

С тем, как отличить квалифицированную ЭП от неквалифицированной, разобрались. Пришло время подвести итоги.

Какой вид электронной подписи выбрать для организации?

Ответ на этот вопрос зависит от ваших задач.

Хотите подписывать налоговую отчетность или документы, которые необходимо передавать государству для признания сделки? Вам подойдет КЭП и только КЭП. Но помните: усиленная квалифицированная подпись отличается от неквалифицированной более высокой стоимостью и повышенными требованиями к идентификации.

У вас есть задача упростить взаимодействие с удаленными сотрудниками и подрядчиками из других регионов? Выбирайте НЭП, это дешевле и проще. Главное, не забывайте, что при использовании НЭП сторонам обязательно необходимо заключать дополнительное соглашение о признании такой ЭП. Этим квалифицированная электронная подпись и отличается от неквалифицированной.

Вы интернет-банк и вам нужно просто подтвердить авторизацию пользователей на сайте? Подойдет ПЭП. Но мы напомним, что ПЭП не гарантирует неизменность документа после подписания, а значит, юридическую значимость такого документа будет сложнее доказать.



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