Неквалифицированная электронная подпись для физических лиц: что это и как использовать

Спойлер: без электронной подписи здесь не обойтись, и мы рекомендуем вам выбрать усиленную неквалифицированную (НЭП). Что это и как пользоваться — расскажем прямо сейчас.

НЭП для физлиц — что это?

Если упростить, усиленная неквалифицированная электронная подпись – как собственноручная, только лучше. Чтобы подписать бумажный документ, вам придется встретиться с контрагентом или отправить документы курьером. А с НЭП – нет. Вы и другой подписант можете находиться в разных городах, но это не помешает заключить договор. Рукописную подпись можно подделать с помощью шариковой ручки и небольшой тренировки. А НЭП — нет, она надежно защищена криптографией. И, наконец, документ, который вы подписали в бумажной версии, может потеряться. А с НЭП — снова нет, он будет храниться в электронном виде — такой архив всегда под рукой. Добавьте к этому высокую защищенность, простоту получения и умеренную стоимость.

Уточним: то, что подпись неквалифицированная, не означает, что она недостаточно надежная.

Это лишь говорит о том, что с ее помощью нельзя подписывать документы, которые необходимо передавать в госреестры — например, о продаже недвижимости или открытии ООО. Перед выпуском квалифицированной электронной подписи необходимо пройти очную идентификацию личности представителем удостоверяющего центра (УЦ), аккредитованного Минцифры. В случае с НЭП встречаться с представителем УЦ необязательно – можно пройти идентификацию онлайн.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись для физических лиц против собственноручной — это как мобильный телефон против стационарного. Современно, удобно, надежно, и никто посторонний не сможет воспользоваться.

Какие есть ограничения у УНЭП для физлиц?

УНЭП помогает перевести в электронный вид рутинный документооборот бизнеса с физлицами, но не подходит для подписания документов, необходимых для передачи в госреестры. Чтобы подписанные усиленной подписью документы обрели юридическую силу, участникам электронного документооборота необходимо заключить соглашение о признании НЭП. В некоторых сервисах пункт о признании НЭП содержится в пользовательском соглашении, никаких дополнительных документов подписывать не придется.

Пример применения НЭП

Подписание документов онлайн — это удобно и безопасно. С помощью усиленной ЭП можно подписывать различные электронные документы. Рассмотрим на простом примере. Вы делаете ремонт в квартире, и нужно заключить договор по проекту вашей новой кухни. Дизайнер пользуется одним из сервисов электронного подписания документов, загружает файл, заполняет данные о подписанте и направляет документ онлайн. Вы получаете ссылку по СМС или документ в мобильном приложении, ознакамливаетесь и нажимаете кнопку «Подписать». Готово! Не нужно назначать дополнительную встречу ради одной подписи, встречать курьера с бумажными документами или идти на почту за заказным письмом с договором. Сделка при этом официально закреплена юридически значимой электронной подписью, и если что-то пойдет не так – сорвутся сроки, изменится стоимость – у обеих сторон документооборота будут прозрачные условия для дальнейшего решения конфликта.

Все просто и понятно для пользователей, подписывать документы можно в 1 клик, где бы вы ни находились. НЭП для физлиц — это удобно, надежно и быстро.

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