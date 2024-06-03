ПЭП: что такое и как использовать

По своим возможностям ПЭП уступает усиленным видам электронной подписи.

Простая электронная подпись формируется без использования криптографии и хэш-функции. Как следствие – отсутствие математического механизма проверки и контроля неизменности документа. На практике это делает ПЭП куда менее надежной, чем НЭП и КЭП.

Отличается и порядок проверки подлинности ПЭП. В случае с усиленными подписями это можно сделать в различных сервисах или на платформах, например, при помощи Госуслуг, поскольку для создания НЭП и КЭП используются математические алгоритмы по ГОСТу. С ПЭП так сделать не получится.

ПЭП отлично подходит для совершения рутинных действий и поручений, не связанных с подписанием документов, например, регистрации на сайтах или согласия на передачу «куков».

Но если вам необходим инструмент для подписания документов, рекомендуем присмотреться к НЭП.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) – это та самая «золотая середина» между простой и квалифицированной электронной подписью, оптимальное решение для большинства задач в электронном документообороте. НЭП безопаснее простой электронной подписи и дешевле квалифицированной ЭП.

НЭП позволяет отследить, кто именно подписал документ, и удостовериться, что после подписания документ не менялся, что делает ее гораздо более надежной. При этом получить НЭП можно почти так же быстро, как ПЭП. Например, в некоторых сервисах НЭП можно выпустить онлайн, при этом сама подпись будет защищена криптографией.