Электронная подпись: самый надежный способ подписать документы

С помощью электронной подписи можно подписать заявление на отпуск, открыть компанию, зарегистрировать квартиру в Росреестре, заключить договор и многое другое, и все это – не выходя из дома или офиса. Тем не менее, у некоторых есть опасения: безопасно ли подписывать документы электронно? Мы говорим: безопасно. Конечно, если соблюдать простые правила.

Миф 1 – это небезопасно

Это действительно миф, а реальность такова: электронная подпись (ЭП) намного безопаснее, чем другие способы подписания документов. Конечно, если речь идет о ее усиленных видах. Обратимся к теории. Усиленные виды ЭП – это квалифицированная (УКЭП) и неквалифицированная (УНЭП) электронная подпись. Они создаются при помощи криптографии – метода сокрытия данных, дешифровать которые может только адресат, имеющий ключ электронной подписи. Для взлома криптографической защиты понадобятся 10 тыс. лет и мощность всех компьютеров мира. Сложно представить себе хакера, который решит заниматься подбором ключей ЭП при таком уровне защиты.

Но есть и другие опасения пользователей, не связанные с хакерскими атаками. Иногда в СМИ появляются сообщения о том, как мошенники с помощью электронной подписи пытались завладеть чужим имуществом. Действительно, такое бывает, но только в тех случаях, когда пользователь непреднамеренно сам предоставляет злоумышленникам доступ к своей электронной подписи. Если вы читаете этот текст, скорее всего у вас есть аккаунты в социальных сетях, личные кабинеты на сайтах, банковские карты. Чтобы данными не завладели мошенники, вы следуете простым правилам цифровой гигиены: создаете сложные пароли, не храните их в доступном месте – на стикере на рабочем столе, например, защищаете свои устройства FaceID или паролем. Те же рекомендации нужно соблюдать, чтобы третьи лица не получили доступ к вашей ЭП.

Как бы громко ни звучали истории о том, как мошенники воспользовались чьим-то незнанием правил безопасности, не стоит преувеличивать эту опасность: такие случаи единичны. Но, увы, когда они происходят, срабатывает так называемая эвристика доступности, которая преследует все новые технологии. Вспомните, когда в первый раз загорелся электромобиль популярного бренда, все написали об этом, но никто не упомянул, сколько в этот день сгорело бензиновых машин, а ведь их было кратно больше. Хотя статистика свидетельствует в пользу электромобилей, и не только в количественном, но и в процентном соотношении. То же самое происходит и с электронной подписью: любой случай мошенничества буквально приковывает внимание, но при этом мало кто задается вопросом, сколько мошенников проделали то же самое с бумажными документами.

Подчеркнем: чтобы мошенники воспользовались вашей электронной подписью, нужно, чтобы вы сами дали к ней доступ. Получить электронную подпись за вас практически невозможно. Для выпуска УКЭП, которой подписывают документы о регистрации недвижимости в Росреестре, необходимо пройти процедуру очной идентификации личности. Причем не простым удостоверяющим центром (УЦ), а аккредитованным Минцифры. Даже если предположить, что мошенник решит выпустить УКЭП вместо вас, ему придется лично ехать в офис УЦ и предоставить сотруднику паспорт. А еще сделать несколько пластических операций, чтобы быть на вас похожим, ведь сходство по фото в документах тоже проверяют. Пример утрированный, но он показывает, насколько сложно завладеть чужой электронной подписью.

Миф 2 – это дорого

Действительно, за использование сервисов электронного документооборота нужно платить. Но давайте подсчитаем, сколько тратит бизнес на консервативный бумажный документооборот. Первая и самая крупная статья расходов – архивное хранение. Некоторые бумаги закон обязывает хранить десятилетиями. Если бизнес растет и планирует оставаться на рынке долго, в какой-то момент бумаги займут половину офиса, либо придется арендовать дополнительные помещения и платить за них каждый месяц. А можно было бы открыть новый отдел или направить средства на развитие компании. Когда документов много, ими занимается не один, а несколько сотрудников, которым нужно платить зарплату. Следующая статья расходов – на печать, бумагу, краску для принтера. Также компании тратятся на логистику – направить документы с курьером или по почте, оплатить обратную отправку бумаг. Всех этих трат можно избежать с электронным документооборотом.

Помимо финансовой выгоды, есть и другие преимущества ЭДО. Это лояльность клиентов – когда не нужно разбираться с бумагами, а просто в один клик подписать электронные договоры. Удобство — сотрудники не проводят половину рабочего времени у принтера или у стопок с бумагами. Безопасность — электронные документы не портятся, не теряются, не подделываются. И экономия времени — не нужно ждать курьера с документами, чтобы продолжить сотрудничество.

Миф 3 – это сложно

Перед использованием чего-то нового, в этом новом надо один раз разобраться, но у электронной подписи «порог входа» довольно низкий. Может показаться, что старшему поколению сложно вникать в электронный формат документооборота. Это не так: пользоваться ЭП просто любому поколению. В Sign.Me провели исследование, в котором выяснилось, что 57% участников в возрасте до 35 лет подписывают электронные документы. Для людей старше 50 этот показатель тоже довольно высокий – 34%.

Со временем все опасения и сомнения по поводу использования электронных подписей исчезнут. И бизнес, и физлица будут одинаково часто применять эту технологию, поймут ее преимущества и привыкнут к ней. В ближайшем будущем все организации и физические лица перейдут на электронное подписание, что сделает документооборот более эффективным и удобным процессом.

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