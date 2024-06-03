Как электронная подпись может помочь риэлторам в бизнес-процессах

Госдума подготовила законопроект об урегулировании деятельности агентов по недвижимости. Что может измениться в работе риэлторов, и как электронная подпись поможет адаптироваться к изменениям, расскажем в статье.
Почему государство собирается урегулировать риэлторскую деятельность
В Госдуме давно велись обсуждения о необходимости наведения порядка на рынке риэлторских услуг. Риэлторы играют значимую роль в жизни общества, помогая людям заключать успешные сделки при покупке и аренде жилья. Однако отсутствие законодательного регулирования риэлторской деятельности создаёт условия для функционирования теневого сектора рынка. Риэлторы, которые находятся в «серой зоне», в большинстве случаев такие же профессионалы с хорошей репутацией. Представителями теневого сектора их делает то, что они не заключают договоры с клиентами, а договариваются с ними устно. Это не значит, что со сделкой будет что-то не так: добросовестные специалисты соблюдают договорённости независимо от того, в какой форме они заключены. При этом оказание риэлторских услуг без оформления документов открывает возможности для мошенников, которые пользуются сформировавшейся рыночной нормой для обмана людей. Законопроект призван урегулировать риэлторскую деятельность и обелить рынок недвижимости.
Что может измениться в риэлторской деятельности
Документ вводит понятие «специалист по операциям с недвижимостью» и предлагает сдавать квалификационный экзамен не реже одного раза в пять лет.
Проводить сделки с недвижимостью смогут только юрлица и ИП. Самозанятые смогут работать на основании трудового или гражданско-правового договора с юрлицом или ИП.
Лица, ранее осуждённые по особо тяжким статьям УК, не будут допущены к риэлторской деятельности.
Законопроект обяжет заключать договоры со всеми клиентами, прописывать виды услуг и размер вознаграждения.
Каждый клиент для риэлтора – это как минимум 1 договор и закрывающие документы, при этом часто договор нужно заключать не с одним человеком, а с несколькими участниками сделки. Все эти договоры нужно распечатать, перед этим потратиться на бумагу, потом заплатить курьеру и организовать хранение архива. Учитывая, что закон обязывает хранить некоторые документы десятилетиями, возможно, через пару лет риэлторам придётся арендовать склад для размещения архива. Всего этого можно избежать благодаря внедрению электронного документооборота с клиентами.
Как риэлтору упростить ведение документооборота
Чтобы бюрократия не отвлекала от поиска идеального жилья для клиентов, есть решение, минимизирующее бумажную возню – электронное подписание документов. Электронная подпись (ЭП) позволяет подписывать документы в 1 клик из любого города, экономить на хранении архива и привлекать клиентов, которые ценят своё время. Документы, подписанные ЭП, не помнутся и не выцветут, как в случае с бумажным документооборотом, при этом они могут всегда быть под рукой, например, в телефоне. Однако не все виды ЭП подходят для подписания документов. Например, простую электронную подпись (ПЭП) нежелательно использовать для документооборота из-за отсутствия криптографии, которая защищает электронную подпись от взлома и подделки, а также не позволяет внести в документ правки в одностороннем порядке после его подписания. Усиленная электронная подпись с криптозащитой (УНЭП) отлично подходит для подписания рутинных документов риэлтора. Договор бронирования, авансовый договор, акт приёма-передачи – всё это удобно подписать в электронном формате, чтобы оперативно закрепить договорённости и зарезервировать объект за покупателем.
Как подписывать документы с помощью электронной подписи
Агентства недвижимости и риэлторы в основном работают с физлицами, которые ранее могли не сталкиваться с электронной подписью. Для таких клиентов важна простота, удобство и безопасность электронного подписания документов. Некоторые сервисы электронной подписи отвечают этим требованиям, предоставляя самый простой пользовательский путь, например: бизнес может отправить договор на подпись, а адресат — подписать его, перейдя по ссылке в 1 клик. Для рутинного документооборота бизнеса подойдет усиленная электронная подпись (УНЭП), защищённая криптографией, которую невозможно взломать или подделать.
Подводя итоги
Если законопроект примут, это приведёт не только к урегулированию рынка риэлторских услуг, но и к увеличению бумажной волокиты среди всех представителей профессии. В таких условиях правильно подобранный сервис электронной подписи станет незаменимым помощником риэлторов при работе с физлицами. Он помогает быстро и безопасно обмениваться документами без бумажной возни, бюрократии и затягивания бизнес-процессов. Экономия времени на рутинных процессах позволит обслуживать больше клиентов, что может привести к увеличению продаж и масштабированию бизнеса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы узнать больше об электронной подписи.
Начать дискуссию