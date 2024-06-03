Как электронная подпись может помочь риэлторам в бизнес-процессах

Если законопроект примут, это приведёт не только к урегулированию рынка риэлторских услуг, но и к увеличению бумажной волокиты среди всех представителей профессии. В таких условиях правильно подобранный сервис электронной подписи станет незаменимым помощником риэлторов при работе с физлицами. Он помогает быстро и безопасно обмениваться документами без бумажной возни, бюрократии и затягивания бизнес-процессов. Экономия времени на рутинных процессах позволит обслуживать больше клиентов, что может привести к увеличению продаж и масштабированию бизнеса.

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