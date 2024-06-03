Как подписывать документы в мобильном приложении?

Те, кто интересуются темой ЭП, наверняка знают, что по российскому законодательству существует простая электронная подпись (ПЭП), усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Является ли тогда мобильная электронная подпись дополнительным видом ЭП? Нет, поскольку электронную подпись делает мобильной её носитель – смартфон. УНЭП и УКЭП могут быть мобильными.

Так что же выбрать – мобильную УКЭП или мобильную УНЭП? Это зависит от ваших бизнес-задач. УНЭП и УКЭП идеально подходят для ведения документооборота, поскольку они создаются с применением криптографии, которая защищает электронную подпись от взлома и подделки, а также не позволяет внести односторонние изменения в документ задним числом. УНЭП можно использовать для подписания рутинных документов бизнеса: договоров, заявлений, актов, смет, кадровых документов и других. УКЭП позволяет подписывать эти же документы, но основное её применение – обмен информацией с госорганами. Если в вашем бизнес-процессе отсутствует документооборот с госорганами, вам подойдёт УНЭП: такую подпись можно выпустить онлайн, и обойдется это дешевле, чем УКЭП.