Как электронная подпись помогла сохранить недвижимость

Как происходит выпуск УКЭП
Для погружения в контекст хотели бы напомнить вам законодательные требования о том, как происходит выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которой стороны подписали договоры в нашем кейсе. Для выпуска УКЭП необходимо пройти очную идентификацию личности. Этой процедурой занимаются специальные организации – удостоверяющие центры (УЦ). Идентификация включает несколько этапов: сначала представитель УЦ или его доверенное лицо лично проверяет паспорт будущего пользователя, а также получает данные ИНН и СНИЛС. Корректность этих данных дополнительно подтверждается через государственную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Будущий пользователь производит подписание заявления на выпуск сертификата электронной подписи (ЭП), и представитель УЦ или его доверенное лицо фотографирует его с подписанным заявлением в руках, а также проводит краткий инструктаж, вручая памятку по безопасному обращению с ЭП. На этом идентификация личности завершена и можно приступать к подписанию документов УКЭП. Может показаться, что это ненужная бюрократия, но, забегая вперёд, мы расскажем, почему каждый этап так важен.
Суть дела
В целях конфиденциальности мы изменили фамилии участников процесса.
Сидоров обратился к Иванову, чтобы получить денежные средства по договору займа. Они заключили 2 договора займа и 2 договора залога в отношении двух объектов недвижимости для обеспечения исполнения обязательств по договорам займа. Документы были подписаны УКЭП. В установленный срок Иванов не получил от Сидорова деньги и обратился в суд. Поскольку были заключены договоры залога, Сидоров по решению суда мог бы лишиться недвижимости в счёт исполнения обязательств по договорам займа.
Однако при рассмотрении дела выяснилось, что в действительности заёмщиком по договорам был не Сидоров, а мошенник, представивший в УЦ, а потом в банк поддельный паспорт настоящего Сидорова. Документ оказался высокотехнологичной подделкой и содержал верные данные настоящего владельца, а сфабрикована в нём была лишь фотография. Мошеннику удалось пройти проверку СМЭВ и выпустить ЭП на имя Сидорова.
И чем всё закончилось?
Квартиры спасло фото. Напомним, после проверки СМЭВ доверенное лицо УЦ фотографирует будущего пользователя с заявлением на выпуск ЭП в руках. Фотофиксация – дополнительная мера предосторожности, которая необязательна по закону, но мы предусмотрели её в своих регламентах. Именно фотофиксация представителем УЦ помогла доказать, что в удостоверяющий центр и банк обращался не Сидоров, а мошенник. В результате недвижимость настоящего Сидорова, указанную в договорах залога, удалось сохранить и снять с неё обременение, причём за очень короткий срок. Однако, если бы стороны не воспользовались электронной подписью, а подписали договоры собственноручно, доказать факт мошенничества было бы гораздо сложнее, и сроки рассмотрения дела могли затянуться на годы.
Статистика дел по оспариванию электронной подписи
По аналитике Sign.Me, количество дел, связанных с оспариванием рукописной подписи за 2023 год, составляет 98,9%, в то время как число дел по оспариванию УКЭП – 1,1%, а судебная практика по оспариванию УНЭП полностью отсутствует. При этом вопросы, связанные с оспариванием УКЭП, не касаются безопасности технологии, главная проблема – передача данных третьим лицам и подделка документов, удостоверяющих личность. Чтобы предотвратить неправомерное использование электронной подписи, важно соблюдать простые правила цифровой гигиены:
храните паспорт и другие документы в надёжном месте, а при утере немедленно обратитесь в полицию;
ограничьте доступ третьих лиц к устройствам, где хранится ЭП (даже для близких родственников или своего бухгалтера);
регулярно заходите на «Госуслуги» в раздел «Сертификаты электронной подписи», там отображаются все выпущенные на вас сертификаты ЭП;
также можно проверять электронную почту, привязанную к учётной записи «Госуслуг», при выпуске на ваше имя сертификата ЭП придёт уведомление;
обновляйте приложения и программы, как только выходят новые версии, и используйте антивирусы.
Подводя итоги
Ничтожно малое количество дел по оспариванию ЭП доказывает безопасность решения по сравнению с рукописной подписью, которую легче сфальсифицировать, а почерковедческие экспертизы не всегда могут с точностью установить факт подделки. В случае с электронной подписью доказать факт мошенничества гораздо проще: даже если мошенник смог виртуозно подделать документы и пройти идентификацию личности, ему не удастся обмануть фотофиксацию, по которой можно понять, что в выпуске электронной подписи участвует злоумышленник. Цифровые следы, которые остаются при выпуске электронной подписи, позволяют начать уголовное преследование мошенников. Понимая это, злоумышленники теряют интерес к мошенническим схемам с документами. Всё это делает использование электронной подписи более надёжным решением для подписания любых документов по сравнению с рукописной подписью.
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