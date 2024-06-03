Как электронная подпись помогла сохранить недвижимость

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Сидоров обратился к Иванову, чтобы получить денежные средства по договору займа. Они заключили 2 договора займа и 2 договора залога в отношении двух объектов недвижимости для обеспечения исполнения обязательств по договорам займа. Документы были подписаны УКЭП. В установленный срок Иванов не получил от Сидорова деньги и обратился в суд. Поскольку были заключены договоры залога, Сидоров по решению суда мог бы лишиться недвижимости в счёт исполнения обязательств по договорам займа.

Однако при рассмотрении дела выяснилось, что в действительности заёмщиком по договорам был не Сидоров, а мошенник, представивший в УЦ, а потом в банк поддельный паспорт настоящего Сидорова. Документ оказался высокотехнологичной подделкой и содержал верные данные настоящего владельца, а сфабрикована в нём была лишь фотография. Мошеннику удалось пройти проверку СМЭВ и выпустить ЭП на имя Сидорова.