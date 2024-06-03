ЭП, нельзя ЭЦП: раскрываем сущность электронной подписи

Токен (флешка) – внешнее устройство, которое подключается к компьютеру. Такие носители распространены, но не всегда удобны. Токен преимущественно используют генеральные директора и ИП для взаимодействия с госорганами, например, для сдачи отчётности. Для подписания документов токеном понадобится компьютер и специальное ПО.

Облачное хранилище. Пользователь получает доступ к электронной подписи путем введения логина и пароля, сама подпись хранится на сервере удостоверяющего центра. Подписать документ можно с любого устройства через браузер.

Мобильное приложение. Такой носитель позволяет выпустить и хранить электронную подпись прямо на смартфоне.

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что электронная подпись – важный инструмент для бизнеса, она не только упрощает документооборот, но и делает рабочий процесс более безопасным и удобным. А выбор подходящего сервиса – уже за вами!

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