Какие документы можно подписать электронной подписью

ПЭП представляет собой комбинацию цифровых данных, подтверждающих какое-либо действие пользователя. В отличие от усиленных видов электронной подписи, ПЭП создаётся без использования средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Такая ЭП представляет собой, например, код из СМС или связку логина и пароля. Отсутствие криптографии делает ПЭП уязвимой перед хакерскими атаками и внесением односторонних правок в документ после его подписания. Именно поэтому мы не рекомендуем использовать ПЭП для ведения документооборота. Оптимальная сфера её применения – подтверждение базовых действий пользователя, например:

вход в личный кабинет при вводе логина и пароля;

получение онлайн-заказа по коду из СМС;

подтверждение согласия на обработку персональных данных при проставлении отметки в соответствующем поле.

Для ведения документооборота лучше использовать усиленные виды электронной подписи – УНЭП и УКЭП.