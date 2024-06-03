УКЭП и УНЭП: какой вариант электронной подписи выбрать

УНЭП подходит для подписания различных документов любого бизнеса (например, ООО, ИП или самозанятых). Например, ей можно подписать договоры оказания услуг, кадровые документы, закрывающие документы и многое другое. Исключений в применении УНЭП немного: она не подходит для взаимодействия с госорганами, например, для подписания счетов-фактур или регистрации новых юрлиц.

УКЭП подходит для подписания практически любых документов. Но чаще всего её используют, чтобы подписывать документы, которые нужно регистрировать в государственных реестрах. С её помощью можно регистрировать права на недвижимость, подавать документы в госорганы, подписывать счета-фактуры. УКЭП нельзя подписать только те документы, для которых законодательно установлено собственноручное подписание, например, журнал прохождения инструктажей по охране труда, приказ об увольнении работника и акт о несчастном случае на производстве.

УНЭП и УКЭП защищены криптографией, которая гарантирует невозможность взлома и внесения односторонних изменений в документ после подписания. УКЭП имеет более сложный процесс выпуска и высокую стоимость. Поэтому, если бизнесу не нужно подписывать документы, которые передаются в госреестры, УНЭП будет оптимальным выбором для подписания рутинных документов.