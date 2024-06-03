УКЭП и УНЭП: какой вариант электронной подписи выбрать

Что такое УНЭП и УКЭП
УНЭП (усиленная неквалифицированная электронная подпись) – это удобный и надёжный инструмент для подписания документов онлайн. Создаётся УНЭП с помощью криптографии и является цифровым аналогом собственноручной подписи. Выпустить УНЭП можно, не вставая с кресла.
УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) – это такой же защищённый криптографией вид электронной подписи, как и УНЭП, но регулятор предъявляет к нему более строгие требования, так как она позволяет подписывать документы, которые необходимо передавать в госорганы. Процедура получения этого вида подписи более сложная, ее можно выпустить только после очной идентификации личности.
Для каких бизнес-процессов подойдет УНЭП и УКЭП
УНЭП подходит для подписания различных документов любого бизнеса (например, ООО, ИП или самозанятых). Например, ей можно подписать договоры оказания услуг, кадровые документы, закрывающие документы и многое другое. Исключений в применении УНЭП немного: она не подходит для взаимодействия с госорганами, например, для подписания счетов-фактур или регистрации новых юрлиц.
УКЭП подходит для подписания практически любых документов. Но чаще всего её используют, чтобы подписывать документы, которые нужно регистрировать в государственных реестрах. С её помощью можно регистрировать права на недвижимость, подавать документы в госорганы, подписывать счета-фактуры. УКЭП нельзя подписать только те документы, для которых законодательно установлено собственноручное подписание, например, журнал прохождения инструктажей по охране труда, приказ об увольнении работника и акт о несчастном случае на производстве.
УНЭП и УКЭП защищены криптографией, которая гарантирует невозможность взлома и внесения односторонних изменений в документ после подписания. УКЭП имеет более сложный процесс выпуска и высокую стоимость. Поэтому, если бизнесу не нужно подписывать документы, которые передаются в госреестры, УНЭП будет оптимальным выбором для подписания рутинных документов.
Юридическая значимость УНЭП и УКЭП
УКЭП – это электронный аналог собственноручной подписи по умолчанию. А для того чтобы документы, подписанные УНЭП, имели юридическую силу, необходимо заключить соглашение о признании этого вида подписи с другими участниками документооборота. В некоторых сервисах электронной подписи пункт о признании включён в пользовательское соглашение.
Как получить УКЭП и УНЭП?
УНЭП можно выпустить онлайн, например, с идентификацией через Госуслуги (ЕСИА), или очно в любом удостоверяющем центре (УЦ).
УКЭП выпускается только при личной встрече с представителем аккредитованного Минцифры удостоверяющего центра, который проводит идентификацию личности.
Пользовательский путь при выпуске УКЭП более длинный и стоимость такого решения выше. УНЭП же можно выпустить онлайн.
Заключение
Выбор между УКЭП и УНЭП зависит от конкретных потребностей и задач бизнеса. Если у компании есть потребность в подписании документов, которые нужно передавать в госреестры, то ей не обойтись без УКЭП. Если в бизнесе нужно подписывать такие рутинные файлы, как договоры, кадровые и закрывающие документы c клиентами или сотрудниками, то УНЭП станет идеальным вариантом. Выпустить её можно онлайн, а подписывать документы в 1 клик.
Выбирайте сервисы, соответствующие своим бизнес-задачам, и наслаждайтесь скоростью, удобством и безопасностью электронного документооборота.
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