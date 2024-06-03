Фобии в эпоху цифровизации: на примере электронной подписи

Иногда в СМИ появляются сообщения о том, как мошенники с помощью электронной подписи пытались завладеть чужим имуществом. Так, в 2019 году, когда использование электронной подписи уже стало распространённым явлением, в том числе при сделках с недвижимостью, в интернете появилась информация о деле гражданина Салтовского. Согласно новостным источникам, Салтовский узнал, что его квартира перешла к другому владельцу. Сообщалось также, что передача права собственности была оформлена посредством электронного договора дарения, заверенного электронной подписью. Однако Салтовский заявил, что не оформлял электронную подпись и не передавал свою квартиру. В процессе судебного разбирательства Салтовский доказал, что не подписывал договор и не использовал электронную подпись.

Важно отметить, что в деле Салтовского отсутствуют как детали оформления УКЭП, так и упоминание удостоверяющего центра. Из решения суда невозможно получить информацию о том, что произошло на самом деле, и определить, была ли это мошенническая схема. Но, несмотря на недостаток информации, этот случай вызвал у некоторых людей сомнения в том, что электронная регистрация недвижимости безопасна.

Как бы громко ни звучали истории о том, как мошенники воспользовались чьим-то незнанием правил безопасности, не стоит преувеличивать, ведь практика показывает обратное: электронная подпись помогает предотвратить мошеннические схемы и защищает имущество. Расскажем об одном примере из нашей практики. Гражданин заключил договор залога своего объекта недвижимости в качестве обеспечения займа с другим гражданином. Документы были подписаны УКЭП. Впоследствии выяснилось, что заёмщик оказался мошенником с фальшивым паспортом. Подделка была настолько качественной, что прошла все проверки. Но благодаря фотофиксации, проведённой представителем удостоверяющего центра во время очной идентификации, удалось сохранить недвижимость. Фотография подтвердила, что в удостоверяющий центр и банк обращался мошенник. Если бы стороны не использовали усиленную электронную подпись, а, например, рукописную, доказать факт мошенничества было бы сложнее, и рассмотрение дела могло затянуться на годы.

Дело Салтовского навело шум из-за новизны темы. Реальная статистика, согласно аналитическим данным Sign.Me, показывает, что в 2023 году 98,9% судебных дел были связаны с оспариванием рукописной подписи, в то время как доля дел по оспариванию УКЭП составила лишь 1,1%. При этом судебные разбирательства по оспариванию УНЭП на данный момент не были зафиксированы. Важно отметить, что споры, касающиеся УКЭП, не связаны с безопасностью технологии. Проблема заключается в пренебрежении правилами цифровой безопасности, например, когда пользователи добровольно передают чувствительные данные третьим лицам.