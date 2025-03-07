Электронная подпись: современные тренды, главные барьеры, потенциальные зоны роста

Рассмотрим ключевые тренды, которые формируют будущее электронного документооборота.

Государство и бизнес как драйверы развития ЭП

Государство и бизнес активно развивают электронную подпись, создавая мощную экосистему цифрового документооборота. Государство развивает нормативно-правовую базу и вводит обязательные требования по использованию ЭП в различных сферах – от налоговой отчётности до госзакупок. Компании, в свою очередь, внедряют ЭП для оптимизации процессов, сокращения затрат на бумажный документооборот, логистику и архивное хранение документов, также для повышения безопасности сделок.

Совместные усилия государства и бизнеса создают положительный эффект: растёт доверие к электронным технологиям, расширяется сфера применения ЭП, совершенствуются технологические решения. В результате выигрывают все участники процесса – и организации, и государственные структуры, и конечные потребители услуг – физлица, которые не тратят время на лишние бюрократические процедуры.

Выход электронного документооборота (ЭДО) за рамки B2B и активное развитие в сегменте B2C

На начальном этапе своего развития электронный документооборот был доступен преимущественно крупным компаниям для взаимодействия между собой. Сейчас ЭДО стал универсальным инструментом не только для сегмента B2B. Его можно использовать для подписания документов c клиентами, сотрудниками и партнёрами – всё это не выходя из дома. Технологические решения стали более доступными, что позволяет даже небольшим компаниям эффективно внедрять электронный документооборот без значительных затрат на внедрение и обслуживание.

Выбор в пользу усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП)

Существуют следующие виды электронной подписи, признаваемые законодательством РФ: простая (ПЭП) для базового подтверждения действий, например, авторизации на сайте (через СМС-код), усиленная неквалифицированная (УНЭП) – для подписания большинства рутинных документов бизнеса и усиленная квалифицированная (УКЭП) для подписания документов, которые необходимо передавать в госорганы. УНЭП и УКЭП – наиболее надёжные виды, благодаря использованию криптографии – это метод сокрытия данных, дешифровать которые может только адресат, у которого есть специальный ключ.

Развитие электронного документооборота началось с процессов, в которых подписанные документы было необходимо передавать в госорганы, например, при подаче электронной налоговой отчётности или для онлайн-регистраций сделок с недвижимостью. Для подписания этих документов необходима УКЭП, поэтому в то время она была самым популярным видом электронной подписи. Сейчас на первый план выходит УНЭП, которая универсальна в любых рутинных бизнес-процессах. Главное её преимущество – возможность получения онлайн, что значительно упрощает пользовательский путь и экономит время.

УНЭП подходит для подписания различных документов любого бизнеса (например, ООО, ИП или самозанятых). Ей можно подписать договоры оказания услуг с клиентами, кадровые документы, закрывающие документы и многое другое. Исключений в применении УНЭП немного: она не подходит для взаимодействия с госорганами, например, для подписания счетов-фактур или регистрации новых юрлиц.

Развитие SaaS-моделей

SaaS (Software as a Service) – это модель предоставления программного обеспечения, при которой приложения и данные размещаются на удалённых серверах, а пользователи получают к ним доступ через интернет. Такой формат удобен как для компаний, так и для частных лиц, поскольку не требует специальных технических знаний или дополнительного оборудования.

Всё обслуживание, включая обновления и техническую поддержку, осуществляется поставщиком сервиса, что существенно упрощает процесс использования программного обеспечения для конечных пользователей.

В основе SaaS-модели лежат различные онлайн-решения, например, CRM-системы для управления взаимоотношениями с клиентами, ERP-системы для управления ресурсами предприятия, HRM-системы для управления персоналом, а также корпоративные мессенджеры, сервисы email-рассылок и другие.

Традиционно рынок электронного документооборота был представлен преимущественно вендорскими решениями. Компании приобретали готовые «коробочные» решения, которые требовали дополнительных инвестиций в инфраструктуру, длительной настройки и сложного внедрения.

SaaS-решения позволяют компаниям быстро и эффективно внедрять и использовать электронную подпись в своих бизнес-процессах без необходимости значительных инвестиций в инфраструктуру. Такие модели становятся все более популярными благодаря своей гибкости и возможности масштабирования.