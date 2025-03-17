Электронная подпись в повседневной жизни: где мы ее встречаем, но иногда не замечаем

Согласие на рекламную рассылку

Мария решила принять участие в онлайн-конференции. При регистрации на мероприятие она поставила галочку и оставила своё согласие на получение рекламных рассылок от компании. Это и есть её простая электронная подпись или волеизъявление о том, что она хочет получать письма от компании.

Авторизация через СМС-код

Михаил решил обновить свой гардероб. Поскольку времени на походы по магазинам у него не было, он решил заказать костюм онлайн. Михаил зарегистрировался в интернет-магазине и создал личный кабинет. Для входа система потребовала у него авторизацию по номеру телефона с помощью кода из СМС. Теперь каждый раз, когда Михаил захочет зайти в свой аккаунт, система будет отправлять ему код подтверждения, который является ПЭП.

ПЭП встречается постоянно, и мы уже не замечаем её, например, оставляя согласия на различных сайтах, которые могут содержать наши персональные данные. Представляете, какие последствия могли бы быть, если бы это произошло с рукописной подписью. Более того, ПЭП легко взломать или подделать, потому что она не защищена криптографией – надёжным математическим методом шифрования данных. Оптимальная сфера её применения – подтверждение базовых действий пользователя. А усиленную электронную подпись можно выпустить только намеренно, она нужна для подписания документов и создаётся с помощью криптографии.

Если ПЭП – наиболее уязвимый вид ЭП, то УКЭП – надёжный, но строго регламентированный. УКЭП надёжно защищена криптографией и необходима, когда подписываемые документы нужно передавать в госорганы, например, при регистрации недвижимости в Росреестре. Для выпуска УКЭП необходимо пройти очную идентификацию личности представителем удостоверяющего центра, аккредитованного Минцифры. УКЭП позволяет: