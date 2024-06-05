Как накопить на квартиру с ипотекой и без

Как накопить на первоначальный взнос по ипотеке
Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке и приобрести собственное жилье, нужно оптимизировать бюджет:
Проанализировать расходы. Рассчитать, сколько средств тратите ежемесячно. Это поможет понять, какой общий доход и на что именно расходуете средства.
Составить план расходов на месяц. На основе полученных данных вы сможете определить, какие расходы можно уменьшить, чтобы откладывать больше денег.
Выбрать подходящий способ хранения накоплений. Держать деньги дома невыгодно, поскольку они будут обесцениваться из-за инфляции. Лучше разместить накопления в консервативных финансовых инструментах или инвестировать в финансовые инструменты с низким уровнем риска.
Избегать эмоциональных покупок. Если хотите приобрести что-то не слишком необходимое, например, новый гаджет или украшение, попробуйте отложить покупку на некоторое время. Чем дороже товар, тем дольше стоит подождать перед принятием решения.
Создать дополнительные источники дохода. Направить накопленные средства на инвестиции в консервативные финансовые инструменты. Как один из вариантов диверсификации своего инвестиционного портфеля можно рассматривать краудлендинг в сферу недвижимости.
Сделать налоговые вычеты. Если потратили деньги на лечение, обучение, занятия спортом, добровольное страхование или пополнение индивидуального инвестиционного счета, имеете право вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Максимальная сумма расходов на обучение, с которой возможно вернуть налоговый вычет, составляет до 110 000 ₽ на каждого ребенка, а по тратам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и свое обучение — до 150 000 ₽. Лимиты касаются расходов за 2024 год. Также можно сделать вычет за обучение братьев, сестер или супруга, вычеты при покупке жилья и продаже имущества.
Использовать инструменты господдержки. На государственном уровне предусмотрены субсидии для приобретения недвижимости. Например, Государственный жилищный сертификат доступен для граждан со льготной категорией: военнослужащие, жители Крайнего Севера, пострадавшие от аварий на Чернобыльской АЭС и предприятии «Маяк», сотрудники органов внутренних дел и МЧС, вынужденные переселенцы из закрытых военных городков или с других территорий. Кроме того, ГЖС могут получить: многодетные семьи, инвалиды, молодые специалисты — врачи, ученые, сельские учителя. Правила выдачи сертификатов зависят от региона выдачи.
Как купить квартиру без ипотеки
Ипотека — один из самых популярных способов приобретения жилья в России. По данным Банка России, только в июне 2024 года было выдано жилищных кредитов на сумму 788,5 млрд ₽, а кредитов по договорам долевого участия — на 474,7 млрд ₽.
Однако не все имеют возможность получить ипотечный кредит: низкий официальный доход, плохая кредитная история — причин для отказа может быть множество. Тем не менее, существует ряд альтернативных способов приобретения жилья.
Материнский капитал. Чтобы приобрести жилье за счет средств материнского капитала, необходимо выполнить ряд требований:
у детей гражданство России;
ребенку должно исполниться три года, если покупка происходит без использования ипотеки;
оплата по сделке производится безналичным способом.
Договор ренты. Это соглашение, по которому одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество. Плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренты определенную денежную сумму (рентные платежи) либо предоставлять средства на содержание в иной форме.
Рассрочка. Позволяет избежать переплаты за жилье, но у нее более короткий период погашения по сравнению с ипотекой (обычно 1–4 года).
Инвестиции. Инфляция обесценивает деньги, которые не работают, а инвестирование помогает увеличить капитал и сократить срок накопления. Для увеличения своих активов можно рассмотреть следующие финансовые инструменты: акции крупных федеральных компаний, гособлигации, муниципальные или корпоративные облигации с высоким рейтингом, ПИФы с надежными активами в портфеле.
Как вариант диверсификации инвестиционного портфеля можно выбрать краудлендинг в недвижимость: инструмент коллективного инвестирования средств в строительный бизнес через инвестиционные платформы, который подходит для инвестиционных стратегий с умеренным риском и сроком до трех лет.
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