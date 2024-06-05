Как накопить на квартиру с ипотекой и без

Чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке и приобрести собственное жилье, нужно оптимизировать бюджет:

Проанализировать расходы. Рассчитать, сколько средств тратите ежемесячно. Это поможет понять, какой общий доход и на что именно расходуете средства.

Составить план расходов на месяц. На основе полученных данных вы сможете определить, какие расходы можно уменьшить, чтобы откладывать больше денег.

Выбрать подходящий способ хранения накоплений. Держать деньги дома невыгодно, поскольку они будут обесцениваться из-за инфляции. Лучше разместить накопления в консервативных финансовых инструментах или инвестировать в финансовые инструменты с низким уровнем риска.

Избегать эмоциональных покупок. Если хотите приобрести что-то не слишком необходимое, например, новый гаджет или украшение, попробуйте отложить покупку на некоторое время. Чем дороже товар, тем дольше стоит подождать перед принятием решения.

Создать дополнительные источники дохода. Направить накопленные средства на инвестиции в консервативные финансовые инструменты. Как один из вариантов диверсификации своего инвестиционного портфеля можно рассматривать краудлендинг в сферу недвижимости.

Сделать налоговые вычеты. Если потратили деньги на лечение, обучение, занятия спортом, добровольное страхование или пополнение индивидуального инвестиционного счета, имеете право вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Максимальная сумма расходов на обучение, с которой возможно вернуть налоговый вычет, составляет до 110 000 ₽ на каждого ребенка, а по тратам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и свое обучение — до 150 000 ₽. Лимиты касаются расходов за 2024 год. Также можно сделать вычет за обучение братьев, сестер или супруга, вычеты при покупке жилья и продаже имущества.

Использовать инструменты господдержки. На государственном уровне предусмотрены субсидии для приобретения недвижимости. Например, Государственный жилищный сертификат доступен для граждан со льготной категорией: военнослужащие, жители Крайнего Севера, пострадавшие от аварий на Чернобыльской АЭС и предприятии «Маяк», сотрудники органов внутренних дел и МЧС, вынужденные переселенцы из закрытых военных городков или с других территорий. Кроме того, ГЖС могут получить: многодетные семьи, инвалиды, молодые специалисты — врачи, ученые, сельские учителя. Правила выдачи сертификатов зависят от региона выдачи.