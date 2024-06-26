Исследование о дворовой жизни россиян в 2024 году: россияне выбирают живое общение с соседями

Соседские часты набирают популярность. Несмотря на то что большинство россиян предпочитают обсуждать дворовые инициативы во время личных встреч, в соседских онлайн-чатах состоит уже каждый третий.

Опубликованы результаты исследования о важности дворовых сообществ в РФ и общения с соседями среди россиян

T-Банк совместно с Online Market Research и D-Group.Social провели исследование в рамках проекта «Скиньте мяч».

Краткие выводы:

Онлайн-чаты для общения с соседями есть в 32% дворах страны, однако соседи выбирают живое общение.

61% опрошенных россиян предпочитают обсуждать дворовые инициативы в личной беседе с соседями, а не в онлайн-чатах.

13% молодых людей от 18 до 24 лет признались, что не знают ни одного соседа.

У 67% граждан РФ хорошие отношения с соседями по двору.

Более 40% россиян доверяют соседям даже в имущественных вопросах.

В дворах, где соседи доверяют друг другу, 72% граждан считают свой район и двор безопасными и благополучными.

58% россиян принимали участие в организации дворовых инициатив.

41% респондентов отметили, что важность двора увеличивается для них в последние годы.

Половина россиян из городов-миллионников замечают усиление роли двора в их жизни, причем в новостройках показатели опрошенных выше, чем в домах советского и постсоветского периода

Каждый второй респондент проводит время с соседями офлайн: они вместе облагораживают дворовые территории, гуляют во дворах и ходят друг к другу в гости.

Основные выводы:

Общение с соседями. У 67% респондентов хорошие отношения с соседями по двору, а каждый второй регулярно проводит с ними время. Каждый третий опрошенный знает от 5 до 10 соседей, но есть и те, кто не знаком ни с кем в своем доме (в основном это молодежь до 24 лет). 32% опрошенных сообщили, что используют для решения проблем и общения дворовый чат.

Рис: Субъективная оценка благополучия дома и района выше среди людей с доверительными отношениями с соседями.

Доверие к соседям. Более 40% опрошенных россиян доверяют соседям даже в имущественных вопросах. Во дворах, где соседи доверяют друг другу, 72% опрошенных считают свой район и двор безопасными и благополучными. Уровень доверия также зависит и от размера населенного пункта. В селах соседям доверяют 52% опрошенных. В городах же и с населением до 100 000 жителей, и в городах-миллионниках, уровень доверия примерно одинаковый, 36 и 33% соответственно. Тринадцать проектов — победителей конкурса «Скиньте мяч» будут реализованы в небольших поселениях и предполагают активное участие соседей в проектах.

Рис: Примерно половина россиян имеет опыт в совместном решении проблем дворового сообщества

Участие в дворовых инициативах. 61% респондентов предпочитают обсуждать дворовые инициативы лично. Реже живое общение выбирают жители новостроек до 44 лет, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. 58% респондентов принимали участие в организации дворовых инициатив. Чаще всего это касалось инфраструктурных проблем (36%), чуть реже — благоустройства территории (33%) и редко — организации мероприятий (9%).

Рис. 58% опрошенных принимали участие в организации инициатив в своем дворе.

Страх осуждения, отсутствие активных соседей и недостаток финансирования - основные барьеры в организации инициатив в своем дворе.

По результатам исследования, 58% респондентов принимали участие в организации дворовых инициатив. Чаще всего они касались решения инфраструктурных проблем (36%), благоустройства дворовой среды (33%) и организации мероприятий (9%). При этом при организации мероприятий опрошенные в 13% случаев сталкивались со страхом осуждения и неприятия от других соседей.

Согласно данным исследования, 54% опрошенных готовы участвовать в реализации спортивных инициатив в своем дворе, 44% заинтересованы в развитии творческих активностей. Однако есть барьеры, которые не дают воплотить в жизнь все активности.

«Сложности в общении с соседями, бюрократия, недостаток финансирования и банальный страх быть непонятым — с такими проблемами при попытке реализовать собственные инициативы сталкивались участники независимого исследования, которое мы провели. Всероссийский конкурс „Скиньте мяч“ направлен на то, чтобы сломать эти и другие барьеры, а первые шаги к воплощению в жизнь идей инициативных россиян, благодаря поддержке от Т-Банка, стали проще», – Татьяна Полякова, руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка.

Поэтому социальные и благотворительные организации, бизнес, а также неравнодушные люди запускают проекты, направленные на развитие территорий РФ через частные общественные инициативы. «Скиньте мяч» — один из таких примеров. Это всероссийский грантовый конкурс, который дает возможность активным людям и сообществам РФ реализовывать проекты в области спорта, творчества и культуры в своих дворах, районах и селах. Цель конкурса — развитие территорий через частные общественные инициативы. За предыдущие два года проект помог отремонтировать футбольное поле, создать сельский «Аптекарский огород», запустить цирк на районе и реализовать другие значимые локальные проекты.

В 2024 году представители 76 регионов России прислали организаторам конкурса 1168 заявок. 13 инициатив будут реализованы в небольших населенных пунктах, 9 инициатив — в столицах регионов. Победители получат до 200 000 ₽ для реализации своих проектов. Лучшие проекты определили независимые эксперты, среди которых — телеведущая Ирена Понарошку, актер Антон Лапенко, футбольный тренер Леонид Слуцкий, телеведущий и актер Михаил Башкатов. Всего денежную поддержку получат 28 проектов, 11 из которых направлены на спорт, 7 — на творчество и 10 — на другие увлечения.