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Максим Лагутин
Защита персональных данных

Защита персональных данных в России: взгляд изнутри

В современном цифровом мире защита персональных данных приобретает большую значимость. С развитием технологий и ростом объемов информации возрастают риски утечек и незаконного использования конфиденциальных сведений.

Осознавая это, государства ужесточают законодательство в области защиты персональных данных, вводят строгие требования и серьезные санкции за их нарушение. В России эту сферу регулирует Роскомнадзор, деятельность которого направлена на обеспечение безопасности личной информации граждан и создание надежной системы ее защиты в различных отраслях экономики.

Роль Роскомнадзора в защите персональных данных

Роскомнадзор – основной регулятор в обеспечении защиты персональных данных в России. Главные функции ведомства:

  • контроль за соблюдением законодательства в этой сфере,

  • проведение проверок,

  • применение мер воздействия к нарушителям.

Важная задача Роскомнадзора — ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Согласно официальной статистике за первый квартал 2023 года в реестр было внесено 51420 новых записей, из них 38823 компании вошли впервые. 1309 операторов были исключены из реестра. Число компаний, обрабатывающих персональные данные граждан, увеличилось.

Также Роскомнадзор ведет реестры запрещенной информации и блокирует интернет-ресурсы, распространяющие такие сведения. За первые три месяца 2023 года было удалено более 288 тысяч материалов из сети Интернет и заблокировано свыше 71 тысячи сайтов и страниц.

За тот же период Роскомнадзор провел 87 внеплановых проверок и выявил 1666 нарушений норм обработки персональных данных. В результате были выданы 26 предписаний об устранении нарушений и составлен 201 протокол об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 235 тысяч рублей.

Исследование по защите персональных данных в российском бизнесе

Компания Б-152 изучила текущее состояние защиты персональных данных в различных сферах российского бизнеса.

Согласно исследованию, 59% специалистов по защите персональных данных работают в компаниях центральных регионов России, которые наиболее активно соблюдают законодательство в этой области. Это объясняется концентрацией финансовых и деловых центров в Москве и близлежащих областях.

Отношение к защите персональных данных различается в разных секторах экономики. Лидируют компании IT-телеком-медиа сферы (21%) и организации, оказывающие финансовые и страховые услуги (13%). Это связано с высокими требованиями к обеспечению безопасности конфиденциальной информации клиентов в этих отраслях.

Интересны данные о численности штата специалистов по защите персональных данных. Даже в небольших компаниях с менее чем 10 сотрудниками есть ответственные за эту сферу. Однако наибольшее количество таких специалистов (28%) задействовано в крупных организациях с персоналом от 100 до 500 человек.

Специалисты по защите персональных данных имеют опыт работы от 1 года до 3 лет, что свидетельствует о молодости этой профессии. Средняя зарплата в данной сфере — 144 тысячи рублей.

Проблемы и риски

Специалисты по защите персональных данных стали более тщательно подходить к своей работе благодаря ужесточению законодательства и повышению осведомленности. Тем не менее, они по-прежнему сталкиваются с рядом проблем и рисков. Одно из опасений – возможные проверки со стороны Роскомнадзора, которые могут выявить несоответствия в обработке и хранении конфиденциальных сведений.

Серьезной угрозой являются утечки персональных данных, ведущие к нарушению приватности граждан и подрыву доверия к компаниям. По данным исследования, 20% респондентов отметили этот риск основным.

Также, эксперты указывают на недостаток финансирования (15%) и неопределенность законодательства (12%) как на существенные трудности в выполнении требований по защите персональных данных. Преодолеть эти препятствия непросто, особенно для небольших организаций с ограниченными ресурсами.

Динамика изменений

Отношение компаний к вопросам защиты персональных данных и уровень соблюдения законодательства в этой сфере постепенно меняется. Законодательство становится жестче, а Роскомнадзор вводит новые рекомендации и штрафные санкции. Это заставляет бизнес пересматривать свою политику конфиденциальности.

В 2023 году количество специалистов, которые напрямую отчитываются генеральному директору, увеличилось до 42% по сравнению с 33% в 2022 году. Это свидетельствует о повышении значимости вопросов защиты персональных данных на высшем уровне управления компаниями.

Снизилось число жалоб со стороны граждан на нарушения в обработке их персональных данных – 21% против 30% в предыдущем году. Это указывает на более ответственный подход организаций к соблюдению требований законодательства.

Таким образом, российский бизнес демонстрирует положительную динамику в области защиты персональных данных, отвечая на ужесточение регулирования со стороны государства.

Рекомендации и выводы

Защите персональных данных необходимо уделять повышенное внимание во всех сферах бизнеса, вне зависимости от отрасли или размера компании. Утечки конфиденциальной информации могут нанести серьезный ущерб репутации и доверию клиентов.

Для эффективной организации процессов защиты персональных данных компаниям рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов и проводить регулярные аудиты соответствия требованиям законодательства. Важно следить за изменениями нормативно-правовой базы и своевременно адаптировать внутренние политики и процедуры.

В целом, повышение осведомленности и ответственности в отношении защиты персональных данных должно стать приоритетом для российского бизнеса. Совместными усилиями государства и компаний можно обеспечить надежную систему безопасности конфиденциальной информации в цифровую эпоху.

Комментарии

2
  • Валентина Ульянычева

    Ужесточать, наказывать, а кто и как контролирует? Буквально вчера записалась на прием к врачу. Талон в поликлинике мне распечатали на черновике. Онным оказался лист мед карты с указанием всех данных какого-то человека, т.е ФИО,СНИЛС, паспортные данные с регистрацией, место работы, телефоны. Мы удивляемся откуда мошенники берут наши данные! Вот, скажите кому надо жаловаться, куда сообщить?

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