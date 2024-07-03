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Евгений Спиридонов
Субсидии для бизнеса

Где взять дешевое финансирование для бизнеса: меры государственной поддержки 2024

В 2024 году предприниматели могут воспользоваться разнообразными государственными мерами поддержки для получения дешевого финансирования. Рассмотрим основные виды льготного кредитования, субсидий, грантов и налоговых льгот.
Где взять дешевое финансирование для бизнеса: меры государственной поддержки 2024

Льготные кредиты

Государство предлагает несколько программ льготного кредитования, которые помогают бизнесу получать финансирование на выгодных условиях.

Программа «1764»

Эта программа направлена на поддержку среднего, малого и микробизнеса, а также самозанятых. Льготные кредиты по этой программе доступны для предприятий, работающих в торговле, бытовых услугах, ресторанном бизнесе, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и других сферах. Условия кредитования зависят от размера предприятия:

  • Средние предприятия: кредиты от 500 тыс. до 2 млрд рублей по ставке 13,5% на срок до 10 лет.

  • Малые и микропредприятия: кредиты от 500 тыс. до 500 млн рублей по ставке 15% на срок до 3 лет.

  • Самозанятые: кредиты от 500 тыс. до 10 млн рублей по ставке 15,75% на срок до 3 лет.

ПСК и ПСК + «1764»

Программа стимулирования кредитования (ПСК) распространяется на бизнес, задействованный в обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном бизнесе и других сферах. Условия кредитования:

  • Средние предприятия: кредиты до 2 млрд рублей по ставке до 18% на срок до 3 лет.

  • Малые и микропредприятия: кредиты до 2 млрд рублей по ставке до 19% на срок до 3 лет.

  • Самозанятые: кредиты до 2 млрд рублей по ставке до 19,5% на срок до 3 лет.

Программа ПСК + «1764» совмещает условия обеих программ и распространяется на приоритетные отрасли, такие как обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, гостиничный и логистический бизнес.

Льготный лизинг

Микро-, малые и средние предприятия могут воспользоваться льготным лизингом для приобретения дорогостоящего оборудования по ставкам ниже рыночных — от 6%.

Гранты

Гранты для молодых предпринимателей

Гранты предоставляются ИП и компаниям с учредителями в возрасте от 14 до 25 лет. Суммы грантов варьируются от 100 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от региона.

Гранты «Развитие»

Эти гранты предназначены для предприятий, занимающихся производством и продажей наукоемкой продукции. Размер гранта составляет от 15 млн до 30 млн рублей и покрывает до 70% стоимости проекта.

Студенческий стартап

Студенты вузов могут получить гранты до 1 млн рублей на реализацию проектов в области цифровых технологий, биотехнологий, медицины и других приоритетных отраслей.

Гранты предоставляются на безвозвратной основе и предназначены для поддержки молодых предпринимателей, наукоемких производств и студенческих стартапов.

Субсидии

Субсидии предоставляются для покрытия определенных расходов бизнеса, таких как зарплаты новых сотрудников, логистические расходы и переработка отходов.

  • Субсидии на зарплаты: государство частично возмещает расходы на зарплаты новых сотрудников, включая безработных, молодых людей до 30 лет и бывших участников СВО.

  • Субсидии на логистику: предприятиям, экспортирующим продукцию, могут компенсировать до 500 тыс. рублей на логистические расходы.

  • Субсидии на переработку отходов: ИП и юрлица, занятые в переработке отходов, могут получать субсидии в зависимости от объема переработанного мусора.

Налоговые льготы

Государственные налоговые льготы помогают бизнесу уменьшить налоговую нагрузку и увеличить оборотные средства.

  • Льготы для IT-компаний: компании с госаккредитацией, у которых деятельность в IT-сфере приносит не менее 70% прибыли, освобождены от налога на прибыль за 2022–2024 годы.

  • Льготы для гостиничного бизнеса: гостиницы освобождены от НДС до 30 июня 2027 года, а строящиеся гостиницы — на пять лет с начала эксплуатации.

  • Льготы на импорт оборудования: ввоз промышленного оборудования, аналоги которого не производятся в России, освобожден от НДС.

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Региональные меры поддержки

Регионы также предлагают свои меры поддержки для бизнеса, включая консультации, правовую помощь, финансовую поддержку, инновационное содействие и имущественную поддержку.

  • Консультационная и правовая поддержка: помощь в открытии и ведении бизнеса, финансовом моделировании и бизнес-планировании.

  • Финансовая поддержка: региональные субсидии, гранты и займы, компенсация расходов на рекламу и участие в выставках.

  • Инновационная поддержка: помощь в подготовке разрешительной документации, патентовании и исследовательских работах.

  • Имущественная поддержка: аренда помещений на льготных условиях и отсрочка арендной платы.

  • Информационная поддержка: доступ к актуальной информации о проверках и обязательных требованиях.

Эти меры поддержки позволяют бизнесу не только получить доступное финансирование, но и эффективно развиваться в условиях современного рынка.

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