Налоговая усиливает позиции

Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал статистику работы арбитражных судов за 2025 год.



Результаты показывают, насколько непросто бизнесу отстаивать свои интересы в спорах с государственными органами, особенно, когда если вопрос касается пополнения бюджета.



Что говорят цифры?



🟢 Налоговые споры: заявители выиграли 17% дел против 24% в 2024 году. Доля побед стремительно снижается.

🟢 Таможенные споры: ситуация лучше, но споров стало больше. Количество дел выросло на 41%. При этом доля выигранных бизнесом споров увеличилась с 41% до 53%.

🟢 Административные штрафы: число дел об оспаривании штрафов выросло с 23,2 тыс. до 34,6 тыс. Доля решений в пользу заявителей увеличилась с 45% до 63%.

🟢 Участие прокуратуры: прокуроры чаще участвовали в арбитражных процессах. Арбитражные суды получили 7,8 тыс. дел с участием прокуроров против 5 тыс. годом ранее.



❗️ Статистика подтверждает: споры с государственными органами остаются серьезным риском для бизнеса. Причем в налоговых спорах защитить свои интересы становится сложнее.



На фоне предстоящих налоговых изменений предпринимателям особенно важно заранее оценивать последствия управленческих решений, а не начинать защищать свои интересы только после получения претензий от ФНС.