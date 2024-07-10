Блокировка сим-карт, ИИ, блогеры и Роскомнадзор. Юридический дайджест #1

Каждую неделю мы будем публиковать интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Каждую неделю мы будем публиковать интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной. Не только для сферы онлайн-образования, но и для всех, кто хочет держать «руку на пульсе» в столь активно меняющемся юридическом поле. Наш ТГ.

Роскомнадзор потребует от блогеров предоставить информацию о себе

Несмотря на то, что это пока лишь предложение, закинутое в сеть в формате гипотезы, оно уже успело вызвать значительные дискуссии. С одной стороны, оно может способствовать очищению сетевого окружения и обеспечить защиту для пользователей, страдающих от мошенников. С другой стороны, закон может не только оказаться неэффективным в борьбе с теневым рынком, но и ограничить развитие маркетинга.

Информация, которая распространяется вне средств массовой информации, обязана содержать точные данные о ее источнике или о распространителе. Роскомнадзор предлагает, чтобы блогеры с большим охватом (1000 подписчиков и более) предоставляли свои персональные данные, включая имя, отчество, фамилию и контактные сведения.

«Это не процедура регистрации в государственном органе, а информирование регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что анонимность позволяет преступникам ощущать себя вне сферы ответственности и свободно распространять запрещенные материалы. Мнения знаменитых личностей не просто подвергаются изучению, к ним прислушиваются. Концепция Роскомнадзора предполагает успешную борьбу с размещением материалов порнографического и иного запрещенного характера, ложной информации.

Стоит отметить, что инициатива с предоставлением в РКН персональных данных возникла из законопроекта о покупке SIM-карт. В тексте документа сказано, что операторы связи будут обязаны передавать сведения об абоненте на портал «Госуслуги». Там в свою очередь появится раздел с SIM-картами, которые принадлежат человеку. Таким образом государство планирует регулировать «серые» SIM-карты, с помощью которых создаются фейковые аккаунты или аккаунты, распространяющие потенциально опасную информацию.

Лица, не предоставившие данные о своей личности, лишатся возможности размещать рекламу и потеряют поддержку финансирования. Финансовые потоки в интернете станут более ясными и открытыми.

Считаю, что онлайн-платформы выполняют функцию СМИ для россиян, поэтому блогеры должны понимать ответственность за содержание контента, который они распространяют. Такая попытка будет достаточно проблематичной, поскольку теневой рынок достаточно трудно поддается «отслеживанию». Также это может спугнуть маркетинг в плане продвижения товаров, услуг, да и в целом своего бренда, поскольку многие обращаются за продвижением товара именно к блогерам. Сейчас концепция находится на стадии обсуждения, но, если учесть, что в последнее время за инфобизнес взялись основательно, думаю, что инициатива Роспотребнадзора будет принята. Возможно, будут введены и штрафные санкции, — Ирина Туркина, юрист ГК Ресурс Развития.

В России в 2024 году заблокировано свыше трех миллионов нелегальных сим-карт

Это стало известно благодаря сообщению Роскомнадзора на прошлой неделе.

Сим-карты, оформленные с нарушением процедуры, часто становятся инструментом киберпреступников. В прошлом году они похитили у граждан России почти 16 миллиардов рублей. Причем количество успешных мошеннических операций увеличилось на треть.

Это свидетельствует о недостаточности существующих мер противодействия данному виду преступлений. В Госдуме рассматривают возможность ужесточения правил продажи сим-карт и требования к мессенджерам о предоставлении личных данных пользователей в Роскомнадзор.

В Государственной Думе с середины июня начали обсуждение законодательных изменений, направленных на ликвидацию нескольких уязвимых мест, используемых мошенниками. В первом чтении были рассмотрены поправки, касающиеся усиления контроля над оборотом нелегальных сим-карт и деанонимизации данных. Предполагается, что законопроект будет одобрен до завершения текущей сессии. Граждане в своих личных кабинетах на портале «Госуслуги» смогут увидеть список зарегистрированных на них телефонных номеров.

В случае обнаружения избыточных номеров, пользователь сможет легко отказаться от них одним действием. Лимит на количество номеров, выделяемых одному гражданину, за исключением корпоративных сим-карт, составит не более 20. Кроме того, законодатели планируют ужесточить правила приобретения сим-карт иностранцами.

Стратегии, которыми пользуются телефонные аферисты, в целом широко известны. Также проводится регулярная работа по информированию граждан о расставленных мошенниками ловушках. Но, как показывают страшные цифры «заработка» мошенников, принцип «предупрежден — значит вооружен» работает не всегда. Поэтому любые грамотные инициативы будут поддержаны обществом. Главное, сделать максимально детальный просчет нового законопроекта, чтобы ожидание совпало с реальностью, — Ирина Туркина, юрист ГК Ресурс Развития.

Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин заявил, что искусственный интеллект не в состоянии нести ответственность за причинение вреда человеку

«Робот не может сам представлять свои интересы в качестве ответчика по иску пострадавшего. <…> Ответственность за ошибки робота может быть определена общими положениями гражданского права <…> однако в конечном итоге отвечать должны люди – либо отдельное лицо, либо коллективный субъект», – заявил на ПМЮФ Зорькин.

Если ваши данные каким-то образом попали в третьи руки, а вы на это не соглашались — произошла незаконная утечка. Что делать?

Правовая памятка

📌Что считается персональными данными:

фамилия, имя, отчество физического лица;

дата рождения;

адрес места жительства или регистрации;

e-mail и телефон;

социальное, имущественное, семейное положение;

сведения о доходах, образовании, профессии;

данные паспорта, дактилоскопии и анализов ДНК;

фото или видео с лицом человека.

За нарушениями законов в области персональных данных следит Роскомнадзор.

📌Подать жалобу о краже данных можно:

Также вы можете подать жалобу в прокуратуру РФ, если знаете город нахождения нарушителей.👇🏽

📌Заявить можно:

Еще можно обратиться в Управление «К» — специальное подразделение МВД, которое занимается преступлениями в области информационных технологий, в том числе и кражами данных на сайтах.

👉🏽Заявить о краже вы можете онлайн на странице обращений мвд.рф, выбрав в списке подразделений Управление «К».