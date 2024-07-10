Внесение блогов в РКН, обязательное лицензирование онлайн-школ. Юридический дайджест #5

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1. С 1 сентября 2024 года вводятся в действие новые Правила применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (01.09.2024)

В частности, установлено, что при применении электронного обучения организуется как отложенное во времени, так и в режиме реального времени взаимодействие обучающегося с педагогическим работником посредством использования баз данных, цифровых образовательных сервисов, информационных технологий, технических средств и информационно-телекоммуникационных сетей, при котором обучающийся самостоятельно выполняет задания в порядке, определенном педагогическим работником в том числе для контроля усвоения материала, в целях освоения обучающимся учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.

При применении дистанционных образовательных технологий образовательные программы реализуются в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.

При реализации образовательных программ высшего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предполагается режим обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу удаленно, взаимодействуя с педагогическим работником исключительно посредством цифровых образовательных сервисов и ресурсов электронной информационно-образовательной среды, и допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

Можно сделать вывод, что «онлайн-курс» — это учебный курс, который реализуется с применением дистанционных технологий образовательными организациями, которые имеют лицензию. Это значит, что все, у кого нет образовательной лицензии, не смогут запускать онлайн-курсы, — Ирина Туркина, юрист ООО “Фокус Внимания“.

(Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678; Письма Минобрнауки России от 07.11.2023 № 5/22542-О и от 18.03.2024 № МН-19/235, Письмо Минцифры России от 18.06.2024 № П24-14678-ОГ)

Также актуализированы Требования к структуре официального сайта образовательной организации (01.09.2024)

Отдельные изменения внесены в содержание подразделов.

Кроме того, вводится новая версия Методических рекомендаций представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования.

(Приказ Рособрнадзора от 04.08.2023 N 1493; "Методические рекомендации представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования. Версия 8.8.0")

2. Определен порядок направления в Минпросвещения России уведомления о планируемой просветительской деятельности (01.09.2024)

Уведомление представляется организатором в Минпросвещения России на бумажном носителе лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Уведомление направляется с приложением: - программы просветительской деятельности; - документов, подтверждающих привлечение средств бюджетов бюджетной системы РФ, с указанием вида бюджетного ассигнования, его нормативного правового основания и объема выделенных на реализацию программы просветительской деятельности средств бюджетов бюджетной системы РФ.

(Приказ Минпросвещения России от 11.10.2023 N 754)

3. Стали доступны комментарии официальных представителей касательно нового закона «Об обязательной регистрации популярных блогов».

Кто обязан зарегистрироваться в РКН?

Регистрации подлежит владелец блога или канала, имеющий более 10 000 подписчиков. Ему необходимо будет отправить информацию в РКН. Формат таких данных и способы их предоставления определит Правительство.

Какие меры могут быть применены к незарегистрированным каналам?

Для тех, кто не зарегистрирован в РКН, вводятся ограничения:

запрещается размещение рекламы;

запрещаются репосты сообщений из незарегистрированных источников другими каналами.

Что подразумевается под «персональной страницей» в социальной сети?

Закон описывает социальную сеть как ресурс, предназначенный для предоставления и распространения информации.

Какие сроки предусмотрены для внесения блогов и каналов в реестр?

Каналы с количеством подписчиков 10 000+ обязаны предоставить данные в РКН, начиная с 1 ноября 2024 года.