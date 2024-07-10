Они делили магистраль, как отпроситься с работы в суд и объяснения ФНС. Юридический дайджест #6

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Исключение из ООО: Верховный суд назвал признаки нарушения обязательств одного из 2 участников

Два партнера хотели построить автомагистраль. Для этого они создали компанию, в которой имели по 50% долей. Позже один подал на другого иск об исключении из ООО, так как тот утратил интерес к проекту и мешал его реализовывать. Три инстанции сочли, что у сторон разные подходы к управлению бизнесом и отказали в удовлетворении требования.

ВС РФ не согласился с судами. Для достижения общей цели участники должны были не только выполнять обычные обязанности, но и финансировать проект (или хотя бы не мешать привлекать инвестиции), помогать получать разрешения для строительства.

В действиях ответчика были, в частности, такие признаки нарушения обязательств:

он воздержался от одобрения сделки по оценке прогнозного трафика автомагистрали;

по формальным причинам отказывался утверждать операционный бюджет, источники финансирования и годовой отчет;

не дал компании погасить долг перед ним, а затем взыскал его и подал заявление о ее банкротстве;

не предлагал альтернативы при несогласии с решениями.

Если затяжной корпоративный конфликт повлек ряд взаимных действий обоих участников (в т.ч. внешне законных), суд должен выяснить, кто из них действительно интересуется общим делом, а кто хочет извлечь выгоду из ситуации. Три инстанции этого не сделали. Спор рассмотрят заново.

Суды признали необходимость явки в суд уважительной причиной отсутствия на работе

Сотруднику объявили выговор за то, что он отлучился более чем на 2 часа в суд. Там проводили подготовку по административному делу о взыскании с него налогов. Наказание он оспорил.

Три инстанции пришли к выводу о том, что работника не было на месте по уважительной причине. Негативные последствия для организации не наступили. Выговор признали незаконным.

Отметим, в подобных случаях суды, в частности 9-й КСОЮ, уже поддерживали сотрудников.

Однако, если специалист участвует в деле в качестве представителя одной из сторон гражданского процесса, явку в суд могут не признать обязательной. 6-й КСОЮ в такой ситуации посчитал причину пропуска работы неуважительной.

Машиночитаемая доверенность: ФНС напомнила, как работать с 1 сентября 2024 года

Теперь при электронном взаимодействии с помощью квалифицированной ЭП представитель юрлица или ИП должен применять квалифицированный сертификат для физлица. Одновременно ему нужно представлять машиночитаемую доверенность (МЧД), которую выдали организация или ИП в электронной форме.

МЧД можно бесплатно создать в сервисе ФНС. До сдачи отчетности ее направляют в инспекцию, и та должна ее принять.

Усиленную квалифицированную ЭП представителю-физлицу выдаст любой аккредитованный центр. Их перечень есть на сайте Минцифры.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года представитель организации может входить в ЛК юрлица с помощью квалифицированного сертификата, если в инспекции зарегистрирована доверенность со всеми полномочиями, — Ирина Туркина, юрист ООО “Фокус Внимания“.

Доступ в ЛК настраивает руководитель организации. Для этого в разделе "Администрирование"/"Перечень подключенных пользователей личного кабинета" он добавляет сведения о пользователе и полномочия сотрудника.

ФНС напомнила: с этой даты не действуют квалифицированные сертификаты сотрудников юрлиц и ИП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах.