Добровольная биометрия, данные кредитной истории и штрафы за передачу персональных данных. Юридический дайджест #29

Уточнение оснований для приостановки использования электронного средства платежа

С 15 мая 2025 года вступили в силу изменения в часть 11.6 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с новыми положениями, оператор по переводу денежных средств вправе приостановить использование клиентом электронного средства платежа при наличии информации из базы данных Банка России о случаях либо попытках перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, при отсутствии сведений МВД России о совершении противоправных действий.