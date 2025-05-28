Добровольная биометрия, данные кредитной истории и штрафы за передачу персональных данных. Юридический дайджест #29

Исключение сведений о месте рождения из кредитной истории
С 9 мая 2025 года из состава информации, подлежащей включению в кредитную историю, исключаются сведения о месте рождения физических лиц. Соответствующие изменения внесены в статью 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в редакции Федерального закона от 9 ноября 2024 года № 380-ФЗ).
Банк России информировал, что до внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России не будет применять меры в отношении источников формирования и пользователей кредитной истории за непредоставление сведений о месте рождения в бюро кредитных историй.
Изменения в правила регистрации иностранных граждан в ЕСИА
С 10 мая 2025 года вступили в силу изменения в Правила использования ЕСИА (утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.05.2025 № 630), предусматривающие возможность прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства процедуры проверки достоверности сведений, содержащихся в удостоверяющем личность документе, путем личной явки в орган или организацию, наделённые полномочиями по выдаче ключей простой электронной подписи. Удостоверение личности осуществляется уполномоченным должностным лицом при предъявлении одного из документов, указанных в абзаце пятнадцатом пункта 9(1) Правил. При наличии технической возможности такие сведения подлежат направлению в ЕСИА для включения в регистр физических лиц.
Уточнение оснований для приостановки использования электронного средства платежа
С 15 мая 2025 года вступили в силу изменения в часть 11.6 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
В соответствии с новыми положениями, оператор по переводу денежных средств вправе приостановить использование клиентом электронного средства платежа при наличии информации из базы данных Банка России о случаях либо попытках перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, при отсутствии сведений МВД России о совершении противоправных действий.
Если при наличии таких сведений приостановка использования средства платежа не была произведена, переводы по распоряжению клиента – физического лица могут осуществляться только в пользу других физических лиц, и в сумме не превышающей 100 000 рублей в месяц.
Ужесточение административной ответственности за нарушения в сфере персональных данных
С 30 мая 2025 года введены новые меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере обработки персональных данных. Установлены санкции за:
Неправомерную передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных или идентификаторов вследствие действий (бездействия) оператора, если они не образуют состав уголовного преступления;
Нарушения, связанные с передачей специальной категории персональных данных или биометрических персональных данных.
Ответственность дифференцируется в зависимости от объема переданных данных. Повторное совершение аналогичного правонарушения влечет повышенную ответственность. Для юридических лиц предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/10 минимального размера оборота, но не менее 15 млн рублей и не более 50 млн рублей, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".
Изменения внесены в статью 3.5 КоАП РФ, установив, в частности, что штраф, исчисляемый от размера собственных средств (капитала) кредитной организации, не может превышать 3%.
Скидка 50% при уплате штрафа в течение 20 дней не применяется к правонарушениям, предусмотренным статьей 13.11 КоАП РФ.
Ответственность за отказ в заключении договора из-за отказа от биометрии
С 30 мая 2025 года вводится административная ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в случае отказа последнего от прохождения идентификации или аутентификации с использованием биометрических персональных данных.
За указанное правонарушение предусмотрены следующие санкции:
для должностных лиц — административный штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей;
для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей.
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