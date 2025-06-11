Иностранные мессенджеры под запретом, фишинговые сайты «на крючке», ключевая ставка снижена. Юридический дайджест #30

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Новшества в сфере возврата просроченной задолженности физлиц заработают с 1 сентября 2025 года

В законе закрепят, что кредитор, его представитель вправе вместо номера телефона использовать буквы, символы и их комбинации при звонке или направлении сообщения должнику. В последнем случае в тексте надо указать, например, название и контактный номер кредитора либо представителя. Речь идет об определении номера, с которого должнику поступает вызов или сообщение.

Напомним, что ВС РФ ранее отмечал: если в сообщении были наименование банка и Ф.И.О. его представителя, а также их телефон, то должник мог однозначно понять, кто ему написал.

Кроме того, скорректируют порядок уведомления должника о переходе права требования к иному лицу или привлечении представителя кредитора для взаимодействия. Помимо электронной почты разрешат использовать номер мобильного телефона, который должник указал при заключении сделки либо предоставил другим способом, согласованным с кредитором. Пока это допустимо, если предусмотрено отдельным соглашением.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку

С 9 июня 2025 года показатель равен 20%. Прежнее значение – 21% – установили в октябре прошлого года.

ЦБ РФ указал, что инфляционное давление продолжает снижаться. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%. В то же время ценовая динамика неоднородна. Жесткая денежно-кредитная политика отражается на снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление остается высоким. Внутренний спрос опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ РФ примет исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу, годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году.

Защита от фишинговых сайтов: правительство запустило эксперимент по их выявлению и блокировке

Пилотный проект по борьбе с сайтами, которые обманывают пользователей и воруют их данные, стартовал 4 июня 2025 года. Речь идет о ресурсах с доменами, которые очень похожи на названия госорганов и компаний, а также на товарные знаки третьих лиц и т.д. Мероприятие пройдет до 1 марта 2026 года.

В эксперименте вправе поучаствовать в том числе такие организации:

операторы связи;

провайдеры хостинга;

владельцы соцсетей, маркетплейсов и сервисов объявлений;

организаторы распространения информации в интернете.

Заявку на присоединение нужно подать в Минцифры. Оно же среди прочего определит полномочия участников и порядок их взаимодействия.

Нельзя использовать иностранные мессенджеры для информирования россиян

Запрещается использовать иностранные программы и сервисы, которые:

принадлежат зарубежным компаниям или гражданам;

работают как мессенджеры (обмен сообщениями между пользователями);

не позволяют публиковать информацию в открытом доступе в интернете (например, на сайте или в соцсети).

Такие сервисы нельзя применять для того, чтобы доносить информацию до граждан России.

Использование иностранных мессенджеров в данном контексте запрещается:

1) государственным органам и подведомственным им организациям, органам местного самоуправления и подведомственным им организациям, Центральному банку Российской Федерации, органам государственных внебюджетных фондов;

2) государственным компаниям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, публично-правовым компаниям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов;

3) кредитным организациям, некредитным финансовым организациям,

4)владельцев сайтов и сервисов с более чем 500 000 активных пользователей в сутки из РФ;

-5) владельцев платформ для размещения объявлений с более чем 100 000 пользователей из РФ.