Иностранные мессенджеры под запретом, фишинговые сайты «на крючке», ключевая ставка снижена. Юридический дайджест #30
Новшества в сфере возврата просроченной задолженности физлиц заработают с 1 сентября 2025 года
В законе закрепят, что кредитор, его представитель вправе вместо номера телефона использовать буквы, символы и их комбинации при звонке или направлении сообщения должнику. В последнем случае в тексте надо указать, например, название и контактный номер кредитора либо представителя. Речь идет об определении номера, с которого должнику поступает вызов или сообщение.
Напомним, что ВС РФ ранее отмечал: если в сообщении были наименование банка и Ф.И.О. его представителя, а также их телефон, то должник мог однозначно понять, кто ему написал.
Кроме того, скорректируют порядок уведомления должника о переходе права требования к иному лицу или привлечении представителя кредитора для взаимодействия. Помимо электронной почты разрешат использовать номер мобильного телефона, который должник указал при заключении сделки либо предоставил другим способом, согласованным с кредитором. Пока это допустимо, если предусмотрено отдельным соглашением.
ЦБ РФ снизил ключевую ставку
С 9 июня 2025 года показатель равен 20%. Прежнее значение – 21% – установили в октябре прошлого года.
ЦБ РФ указал, что инфляционное давление продолжает снижаться. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%. В то же время ценовая динамика неоднородна. Жесткая денежно-кредитная политика отражается на снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление остается высоким. Внутренний спрос опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ РФ примет исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу, годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году.
Защита от фишинговых сайтов: правительство запустило эксперимент по их выявлению и блокировке
Пилотный проект по борьбе с сайтами, которые обманывают пользователей и воруют их данные, стартовал 4 июня 2025 года. Речь идет о ресурсах с доменами, которые очень похожи на названия госорганов и компаний, а также на товарные знаки третьих лиц и т.д. Мероприятие пройдет до 1 марта 2026 года.
В эксперименте вправе поучаствовать в том числе такие организации:
операторы связи;
провайдеры хостинга;
владельцы соцсетей, маркетплейсов и сервисов объявлений;
организаторы распространения информации в интернете.
Заявку на присоединение нужно подать в Минцифры. Оно же среди прочего определит полномочия участников и порядок их взаимодействия.
Нельзя использовать иностранные мессенджеры для информирования россиян
Запрещается использовать иностранные программы и сервисы, которые:
принадлежат зарубежным компаниям или гражданам;
работают как мессенджеры (обмен сообщениями между пользователями);
не позволяют публиковать информацию в открытом доступе в интернете (например, на сайте или в соцсети).
Такие сервисы нельзя применять для того, чтобы доносить информацию до граждан России.
Использование иностранных мессенджеров в данном контексте запрещается:
1) государственным органам и подведомственным им организациям, органам местного самоуправления и подведомственным им организациям, Центральному банку Российской Федерации, органам государственных внебюджетных фондов;
2) государственным компаниям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, публично-правовым компаниям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов;
3) кредитным организациям, некредитным финансовым организациям,
4)владельцев сайтов и сервисов с более чем 500 000 активных пользователей в сутки из РФ;
-5) владельцев платформ для размещения объявлений с более чем 100 000 пользователей из РФ.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию