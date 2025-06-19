Алексей Деревянкин
Обзоры новостей

Никаких больше SALEов, диплом за счет работодателя и снова про персональные данные. Юридический дайджест #31

Каждую неделю мы публикуем интересные, актуальные, а, главное, полезные новости из юридической вселенной.

Про персональные данные находящихся за пределами РФ

По общему правилу при сборе персональных данных, в том числе посредством Интернета, не допускаются запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и извлечение персональных данных граждан с использованием баз данных, находящихся за пределами территории РФ (01.07.2025)

Ранее предусматривалось, что оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

О недобросовестной конкуренции и её отсутствии

Факт регистрации и использования ответчиком обозначений, сходных с известными, сам по себе не свидетельствует о недобросовестной конкуренции.

Суд отказал в удовлетворении иска о признании действий по регистрации и использованию товарных знаков недобросовестной конкуренцией, указав, что на дату подачи заявки и момент регистрации спорных товарных знаков отсутствовали конкурентные отношения между сторонами, что исключает возможность квалификации таких действий как акта недобросовестной конкуренции, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".

Ограничения на использование иностранных слов в рекламе и визуальной информации

С 1 марта 2026 года вступают в силу положения нового федерального закона, направленного на обеспечение приоритетного использования русского языка как государственного языка Российской Федерации в сфере публичных коммуникаций, включая рекламу, вывески и иные формы визуальной информации.

🔹 Сфера действия закона

Закон не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования. Таким образом, если обозначение на иностранном языке зарегистрировано в качестве товарного знака или включено в фирменное наименование, оно может продолжать использоваться в неизменной форме в любых форматах.

🔹 Что подлежит регулированию?

Под ограничения подпадают:

  • Вывески и указатели, расположенные в общественных местах и на объектах розничной торговли;

  • Этикетки и упаковка, содержащие текстовую информацию;

  • Реклама и информационные материалы, как наружные, так и в цифровой форме;

  • Наименования жилых комплексов, улиц, объектов инфраструктуры и пр.

🔹 Основные требования:

  1. Обязательное использование русского языка в публичной информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством (например, использование товарных знаков).

  2. При использовании иностранных слов допускается их дублирование, при условии, что русский текст:

    • размещён наиболее заметно;

    • имеет приоритет по восприятию;

    • по смыслу идентичен иностранному выражению.

🔹 Примеры из практики:

  • Указатели «sale», «shop», «fresh», «open» и подобные выражения должны быть заменены на:

    • «распродажа» вместо sale;

    • «магазин» вместо shop;

    • «свежий» вместо fresh;

    • «открыто» вместо open;

  • Допускается использование иностранного выражения в скобках или меньшим шрифтом, после русского эквивалента.

🔹 Что остается допустимым:

  • Использование иностранных слов, если они являются частью зарегистрированного товарного знака (например, "Coffee Point™", "Clearance Sale®" и т.п.);

  • Применение иностранных слов внутри фирменного наименования организации, если оно зарегистрировано в ЕГРЮЛ.

Новые правила рассмотрения дел о клевете

С 18 июня 2025 года меняется порядок рассмотрения дел о клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2025 № 146-ФЗ, с 18 июня 2025 года уголовные дела о клевете без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) будут относиться к категории дел частно-публичного обвинения, тогда как ранее они рассматривались в порядке частного обвинения.

🔹 Основные правовые последствия изменений:

  1. Функции обвинения перейдут к прокурору
    — Потерпевший или его представитель утрачивает статус частного обвинителя.
    — Уголовное преследование будет осуществляться прокурором от имени государства.

  2. Дела не будут автоматически прекращаться при примирении сторон
    — Возможность прекращения производства по делу в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым утрачивает обязательный характер.
    — Решение о прекращении дела будет приниматься с учетом мнения прокурора и судебной оценки обстоятельств.

  3. Исключается взыскание процессуальных издержек с инициатора жалобы при оправдании
    — В случае оправдательного приговора суд не вправе взыскивать судебные издержки с лица, по заявлению которого возбуждено дело, поскольку теперь дело возбуждается и поддерживается в публичном порядке (через органы прокуратуры).

Данные изменения направлены на повышение гарантий прав потерпевших, снижение рисков злоупотреблений институтом частного обвинения и усиление процессуального контроля со стороны государства при расследовании и рассмотрении дел о клевете, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".

Диплом за счет работодателя = персональный документ работника

Можно ли не выдавать работнику документ об образовании, если обучение проводилось за счёт работодателя и сотрудник увольняется?

Нет, нельзя.
Законодательством не предусмотрено оснований для удержания работодателем документа об обучении (удостоверения, свидетельства, диплома и пр.), даже если обучение было организовано и оплачено за счёт средств работодателя.

Такой документ является персональным и подтверждает квалификацию физического лица, а не его обязательства перед работодателем.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан соблюдать трудовые права работников, в том числе при прекращении трудового договора. Удержание документов в подобных случаях может быть расценено как незаконное ограничение прав работника и повлечь административную ответственность, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".

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Алексей Деревянкин

Алексей Деревянкин

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Самара Комарова
Ведение бизнеса

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