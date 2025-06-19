Никаких больше SALEов, диплом за счет работодателя и снова про персональные данные. Юридический дайджест #31

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Про персональные данные находящихся за пределами РФ

По общему правилу при сборе персональных данных, в том числе посредством Интернета, не допускаются запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и извлечение персональных данных граждан с использованием баз данных, находящихся за пределами территории РФ (01.07.2025)

Ранее предусматривалось, что оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

О недобросовестной конкуренции и её отсутствии

Факт регистрации и использования ответчиком обозначений, сходных с известными, сам по себе не свидетельствует о недобросовестной конкуренции.



Суд отказал в удовлетворении иска о признании действий по регистрации и использованию товарных знаков недобросовестной конкуренцией, указав, что на дату подачи заявки и момент регистрации спорных товарных знаков отсутствовали конкурентные отношения между сторонами, что исключает возможность квалификации таких действий как акта недобросовестной конкуренции, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".

Ограничения на использование иностранных слов в рекламе и визуальной информации

С 1 марта 2026 года вступают в силу положения нового федерального закона, направленного на обеспечение приоритетного использования русского языка как государственного языка Российской Федерации в сфере публичных коммуникаций, включая рекламу, вывески и иные формы визуальной информации.

🔹 Сфера действия закона

Закон не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования. Таким образом, если обозначение на иностранном языке зарегистрировано в качестве товарного знака или включено в фирменное наименование, оно может продолжать использоваться в неизменной форме в любых форматах.

🔹 Что подлежит регулированию?

Под ограничения подпадают:

Вывески и указатели , расположенные в общественных местах и на объектах розничной торговли;

Этикетки и упаковка , содержащие текстовую информацию;

Реклама и информационные материалы , как наружные, так и в цифровой форме;

Наименования жилых комплексов, улиц, объектов инфраструктуры и пр.

🔹 Основные требования:

Обязательное использование русского языка в публичной информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством (например, использование товарных знаков). При использовании иностранных слов допускается их дублирование, при условии, что русский текст: размещён наиболее заметно ;

имеет приоритет по восприятию ;

по смыслу идентичен иностранному выражению.

🔹 Примеры из практики:

Указатели «sale», «shop», «fresh», «open» и подобные выражения должны быть заменены на: «распродажа» вместо sale; «магазин» вместо shop; «свежий» вместо fresh; «открыто» вместо open;

Допускается использование иностранного выражения в скобках или меньшим шрифтом, после русского эквивалента.

🔹 Что остается допустимым:

Использование иностранных слов, если они являются частью зарегистрированного товарного знака (например, "Coffee Point™", "Clearance Sale®" и т.п.);

Применение иностранных слов внутри фирменного наименования организации, если оно зарегистрировано в ЕГРЮЛ.

Новые правила рассмотрения дел о клевете

С 18 июня 2025 года меняется порядок рассмотрения дел о клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2025 № 146-ФЗ, с 18 июня 2025 года уголовные дела о клевете без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) будут относиться к категории дел частно-публичного обвинения, тогда как ранее они рассматривались в порядке частного обвинения.

🔹 Основные правовые последствия изменений:

Функции обвинения перейдут к прокурору

— Потерпевший или его представитель утрачивает статус частного обвинителя.

— Уголовное преследование будет осуществляться прокурором от имени государства. Дела не будут автоматически прекращаться при примирении сторон

— Возможность прекращения производства по делу в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым утрачивает обязательный характер.

— Решение о прекращении дела будет приниматься с учетом мнения прокурора и судебной оценки обстоятельств. Исключается взыскание процессуальных издержек с инициатора жалобы при оправдании

— В случае оправдательного приговора суд не вправе взыскивать судебные издержки с лица, по заявлению которого возбуждено дело, поскольку теперь дело возбуждается и поддерживается в публичном порядке (через органы прокуратуры).

Данные изменения направлены на повышение гарантий прав потерпевших, снижение рисков злоупотреблений институтом частного обвинения и усиление процессуального контроля со стороны государства при расследовании и рассмотрении дел о клевете, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".

Диплом за счет работодателя = персональный документ работника

Можно ли не выдавать работнику документ об образовании, если обучение проводилось за счёт работодателя и сотрудник увольняется?