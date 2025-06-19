Никаких больше SALEов, диплом за счет работодателя и снова про персональные данные. Юридический дайджест #31
Про персональные данные находящихся за пределами РФ
По общему правилу при сборе персональных данных, в том числе посредством Интернета, не допускаются запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и извлечение персональных данных граждан с использованием баз данных, находящихся за пределами территории РФ (01.07.2025)
Ранее предусматривалось, что оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
О недобросовестной конкуренции и её отсутствии
Факт регистрации и использования ответчиком обозначений, сходных с известными, сам по себе не свидетельствует о недобросовестной конкуренции.
Суд отказал в удовлетворении иска о признании действий по регистрации и использованию товарных знаков недобросовестной конкуренцией, указав, что на дату подачи заявки и момент регистрации спорных товарных знаков отсутствовали конкурентные отношения между сторонами, что исключает возможность квалификации таких действий как акта недобросовестной конкуренции, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".
Ограничения на использование иностранных слов в рекламе и визуальной информации
С 1 марта 2026 года вступают в силу положения нового федерального закона, направленного на обеспечение приоритетного использования русского языка как государственного языка Российской Федерации в сфере публичных коммуникаций, включая рекламу, вывески и иные формы визуальной информации.
🔹 Сфера действия закона
Закон не распространяется на зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования. Таким образом, если обозначение на иностранном языке зарегистрировано в качестве товарного знака или включено в фирменное наименование, оно может продолжать использоваться в неизменной форме в любых форматах.
🔹 Что подлежит регулированию?
Под ограничения подпадают:
Вывески и указатели, расположенные в общественных местах и на объектах розничной торговли;
Этикетки и упаковка, содержащие текстовую информацию;
Реклама и информационные материалы, как наружные, так и в цифровой форме;
Наименования жилых комплексов, улиц, объектов инфраструктуры и пр.
🔹 Основные требования:
Обязательное использование русского языка в публичной информации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством (например, использование товарных знаков).
При использовании иностранных слов допускается их дублирование, при условии, что русский текст:
размещён наиболее заметно;
имеет приоритет по восприятию;
по смыслу идентичен иностранному выражению.
🔹 Примеры из практики:
Указатели «sale», «shop», «fresh», «open» и подобные выражения должны быть заменены на:
«распродажа» вместо sale;
«магазин» вместо shop;
«свежий» вместо fresh;
«открыто» вместо open;
Допускается использование иностранного выражения в скобках или меньшим шрифтом, после русского эквивалента.
🔹 Что остается допустимым:
Использование иностранных слов, если они являются частью зарегистрированного товарного знака (например, "Coffee Point™", "Clearance Sale®" и т.п.);
Применение иностранных слов внутри фирменного наименования организации, если оно зарегистрировано в ЕГРЮЛ.
Новые правила рассмотрения дел о клевете
С 18 июня 2025 года меняется порядок рассмотрения дел о клевете по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ
В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2025 № 146-ФЗ, с 18 июня 2025 года уголовные дела о клевете без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) будут относиться к категории дел частно-публичного обвинения, тогда как ранее они рассматривались в порядке частного обвинения.
🔹 Основные правовые последствия изменений:
Функции обвинения перейдут к прокурору
— Потерпевший или его представитель утрачивает статус частного обвинителя.
— Уголовное преследование будет осуществляться прокурором от имени государства.
Дела не будут автоматически прекращаться при примирении сторон
— Возможность прекращения производства по делу в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым утрачивает обязательный характер.
— Решение о прекращении дела будет приниматься с учетом мнения прокурора и судебной оценки обстоятельств.
Исключается взыскание процессуальных издержек с инициатора жалобы при оправдании
— В случае оправдательного приговора суд не вправе взыскивать судебные издержки с лица, по заявлению которого возбуждено дело, поскольку теперь дело возбуждается и поддерживается в публичном порядке (через органы прокуратуры).
Данные изменения направлены на повышение гарантий прав потерпевших, снижение рисков злоупотреблений институтом частного обвинения и усиление процессуального контроля со стороны государства при расследовании и рассмотрении дел о клевете, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".
Диплом за счет работодателя = персональный документ работника
Можно ли не выдавать работнику документ об образовании, если обучение проводилось за счёт работодателя и сотрудник увольняется?
Нет, нельзя.
Законодательством не предусмотрено оснований для удержания работодателем документа об обучении (удостоверения, свидетельства, диплома и пр.), даже если обучение было организовано и оплачено за счёт средств работодателя.
Такой документ является персональным и подтверждает квалификацию физического лица, а не его обязательства перед работодателем.
Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан соблюдать трудовые права работников, в том числе при прекращении трудового договора. Удержание документов в подобных случаях может быть расценено как незаконное ограничение прав работника и повлечь административную ответственность, - Ирина Туркина, ведущий юрист ООО "ЮФ Консалт".
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