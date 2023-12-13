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Владимир Туров

С февраля 2024 года за утечку персональных данных штраф до 500 млн рублей

По новому законопроекту, за неправомерное использование персональных данных предусмотрены штрафы до 500 млн рублей. Начиная с февраля 2024 года, власти усиливают контроль и наказания за утечки данных.
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Два бодрых законопроекта, которые я хотел бы упомянуть. Если кому-то интересно, найдите и почитайте сами – Законопроект № 502104-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

О чем идет речь? Речь идет о том, что теперь за неправильное распоряжение нашими персональными данными могут быть наложены штрафы до 500 миллионов рублей. Да, вы не ослышались. Штрафы могут достигать 500 миллионов рублей за неправомерное использование наших персональных данных. Почему так? Потому что случаев утечек наших данных стало слишком много.

Этот законопроект, несомненно, станет законом до конца текущего года, а начиная с 1 января 2024 года вступит в силу. Пожалуйста, не сомневайтесь, хотя, конечно, в тексте указано «в течение 30 дней после официального опубликования». Ладно, с 1 февраля он вступит в силу. И кого будут штрафовать? Всех, кто не своевременно, например, уведомил о владении чужими персональными данными. Если вы, владелец таких данных, не своевременно уведомили уполномоченный орган о намерении обрабатывать их, штраф может достигнуть 300 000 рублей. Так что, прежде чем начать обработку персональных данных, важно своевременно уведомить орган и избежать штрафов.

Далее, невыполнение или несвоевременное выполнение операторами и бизнесменами об утечке данных. Короче говоря, если ваши персональные данные утекли, вы должны немедленно уведомить об этом государственные органы. В случае вашего несвоевременного уведомления государственных органов вы, как гражданин, будете обязаны заплатить штраф до 100 000 рублей, а ваша организация, если не уведомила вовремя, заплатит от 1 миллиона до 3 миллионов рублей штрафа.

А теперь о штрафах за утечку данных: если утечка затронула до 10 000 субъектов персональных данных, ваша организация будет обязана заплатить штраф до 5 миллионов рублей. В случае если утечка затронула до 100 000 субъектов данных, максимальный штраф может достигнуть 500 миллионов рублей. Итак, штрафы могут быть весьма существенными.

Еще один интересный законопроект – Законопроект № 502113-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», также касается персональных данных, но уже в сфере Уголовного кодекса. Статья 272.2 предусматривает незаконное использование, передачу, сбор или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные. Возможны различные наказания начиная от 5 лет лишения свободы, а затем 6, 8 и даже 10 лет. Те, кто интересуется, могут ознакомиться с этим законопроектом самостоятельно, чтобы убедиться, что все в порядке и наши персональные данные будут в безопасности.

Знаете, ребята, понятно, что мы живем в цифровую эпоху, и, конечно же, персональные данные утекают миллионами, десятками миллионов. Но вопрос: откуда они утекают? Из коммерческих организаций? От обычных людей? Нет, конечно. Посмотрите, например, на Митинский рынок – там можно задать вопросы шепотом о наличии базы МВД, ГАИ, базы Сбербанка и так далее. Вам скажут, сколько это стоит.

А чиновники сами себя штрафовать и сажать на 10 лет лишения свободы – будут или нет? Или этот закон относится только к коммерсантам? Просто мысли вслух.

Напишите в комментариях все, что вы думаете об этом.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Владимир Туров
    Владимир Туров

    С февраля 2024 года за утечку персональных данных штраф до 500 млн рублей

    По новому законопроекту, за неправомерное использование персональных данных предусмотрены штрафы до 500 млн рублей. Начиная с февраля 2024 года, власти усиливают контроль и наказания за утечки данных.

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