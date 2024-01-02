С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле

Коллеги, с точки зрения общественных событий и власти, я думаю, что 2024 год переплюнет текущий. Я уверен, что важные изменения в следующем году, обгонят, так сказать, по важности чем год текущий. Многие события будут активно развиваться в 2024 году. Куда эти изменения выведут, я не знаю.

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Сегодня я получил через официальную платную версию «Консультант Плюс» огромное количество нормативно-правовых актов: 52 документа, из которых 23 – законы.

На одну секундочку, реально ли сделать обзор в одной короткой статье по двадцати трем толстым законам? Это еще даже не учитывает постановления, распоряжения и указы. Сумасшедший объем! Я все-таки стараюсь как-то поспевать за нашими законодателями.

Как не лишиться квартиры за переустройство

Первый документ, который я покажу, содержит 27 страниц текста и представляет собой документ, с которым должен ознакомиться каждый житель нашей страны. У меня нет возможности подробно рассказать вам о содержании этого документа прямо сейчас, но давайте я вам хотя бы что-то из него покажу. Это «Обзор судебной практики по спорам, связанным с реконструкцией, переустройством и перепланировкой помещений в многоквартирном доме», утвержденный 13 декабря 2023 года.

Давайте начнем с определения нескольких терминов. Что такое переустройство?

«Переустройство включает, в частности, установку бытовых электроплит взамен газовых, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, джакузи и др.»

Например, перемещение батареи, унитаза или раковины уже считается переустройством. Также это относится к газовым приборам, таким как газовые плиты и так далее. Важно знать это, чтобы избежать санкций в случае неправомерных действий.

Прокладка новых или замена существующих трубопроводов также является переустройством. Например, замена труб отопления на более надежные материалы. Электрические работы, включая замену проводки, также подпадают под понятие переустройства. Даже установка новой душевой кабины или джакузи считается переустройством. Запомним это, так как от этого будет зависеть возможное наложение санкций.

Какие санкции вас ждут? Ну, здесь далее идут разделы, касающиеся перепланировки, вплоть до изъятия квартиры и ее последующей продажи. Это не шутка. Если вы являетесь злостным нарушителем, я сейчас расскажу все подробности. Теперь обратите внимание, здесь действительно нужно быть осторожным.

А что такое перепланировка? Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменений в технический паспорт. Это может включать в себя перенос и разборку перегородок, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных углов входов в кухню через квартиры или жилые помещения, а также устройство или переоборудование существующих тамбуров.

Давайте я добавлю еще пример: вы взяли балкон и присоединили его к квартире – это уже перепланировка. Взяли и снесли стену между залом и кухней, чтобы увеличить пространство – тоже перепланировка. Убрали перегородку между туалетом и ванной комнатой, чтобы сделать помещение шире – это тоже перепланировка. Если вы сделали это без согласования с жильцами и нанесли им ущерб, вас ожидают серьезные последствия, вплоть до изъятия квартиры.

Давайте рассмотрим хотя бы заголовки.

Пункт 1: «Переустройство и/или перепланировка помещения в многоквартирном доме». Этот процесс проводится совместно с органами местного самоуправления. Если, например, вы планируете присоединить балкон к комнате, необходимо обратиться в органы местного самоуправления.

Пункт 2: «Уполномоченный орган обязан рассмотреть ваше заявление о переустройстве или перепланировке помещения, поданное вами как владельцем помещения, то есть заинтересованным лицом».

Пункт 3: «Изменение внутренних параметров помещения в многоквартирном доме с одновременным изменением внешних параметров этого дома за счет пристройки подлежит квалификации как реконструкция многоквартирного дома».

Пример: если вы живете на первом этаже и создаете отдельный вход, это уже реконструкция, требующая соответствующих разрешений. Обратите внимание, что изменение внутренних параметров помещения может повлечь за собой изменение внешних параметров дома, что регулируется законодательством о градостроительной деятельности.

Позвольте мне подчеркнуть, что самостоятельное внесение изменений требует предварительного согласования. Согласно указу, модификации, такие как изменение высоты, количества этажей, площади и объема, рассматриваются как реконструкция и подлежат выполнению и оформлению в соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это включает в себя обращение в органы местного самоуправления, разработку и утверждение проекта реконструкции, а также оплату соответствующих расходов.

Однако существует некоторое послабление. Например, если вы производите замену профиля остекления на балконе с деревянного на металлопластиковый, это не рассматривается, как реконструкция, и вам не требуется разрабатывать проект.

Тем не менее, важно отметить, что некоторые действия, такие как размещение санузлов над жилыми помещениями соседей и объединение кухонь, категорически запрещены. Эти изменения обязательно должны согласовываться, и подлежат реконструкции плана, что может повлечь уменьшение общего имущества.

Если вы рассматриваете возможность внесения изменений, таких как прихватывание кусочка тамбура, необходимо проводить согласование с жильцами всего дома. Имейте в виду эти нормативные акты, чтобы избежать недоразумений и возможных проблем в будущем.

Ну, следовательно, придерживайтесь этого документа, так как при решении вопроса о законности передачи в аренду собственнику части помещения холла, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме, вы должны согласовать это с каждым жильцом. Это необходимо для установления, возможно ли присоединение к квартире такого имущества, что недопустимо без согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме. Я об этом уже говорил. Но многое опускаю.

Ребята, невозможно избежать этого. Согласие – вот важный пункт. Например, отсутствие согласования с органом местного самоуправления по работам по переустройству. Это, когда вы меняете батареи или перемещаете газовую плиту без согласия, вас могут заставить вернуть помещение в первоначальное состояние. Если вы не нарушили права и законные интересы граждан и не создали угрозу их жизни или здоровью, то кто будет это решать – неизвестно. Если кто-то из лиц пожалуется, это будет проблемой. Поэтому лучше всего делать это, согласовывая со всеми жильцами. И так далее и так далее.

И вот мы доходим до важного пункта. Я не уверен, ребята, в отношении кого это будет применяться. Я не знаю, что подразумевается под «злостными нарушениями». Ну, давайте я просто процитирую: «Продажа с публичных торгов принадлежащего собственнику помещения в многоквартирном доме является исключительной мерой ответственности за самовольное переустройство и/или перепланирование, либо за его сохранение в существующем состоянии, при отсутствии иного предусмотренного законом способа защиты нарушенного права». Наверное, это должно быть что-то серьезное, чтобы прийти к продаже с молотка. Возможно, нужно что-то такое, что реально создаст угрозу жизни и здоровью соседей. Что-то, ради чего потом ваше помещение может быть отобрано и продано на аукционе.

Например, вот тут конкретный случай: почему возник вопрос о продаже этого имущества с молотка? Уполномоченный орган обратился к собственнику нежилых помещений с предложением о продаже с публичных торгов, с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. И вот почему потребовали продажи жилых помещений: в многоквартирном доме были проведены самовольные работы по переустройству и перепланировке этих помещений. Ну, вот видите, ребята, и в чем тут злостность – я не знаю.

Итак, исходя из написанного, можно подразумевать, что по сути каждого человека, который хоть раз подвинул стенку у себя, можно признать злостным нарушителем и продать его имущество, извините, с молотка. Я не уверен, правда, не уверен. Вот, можете поделиться своими догадками в комментариях, я вас призываю. Не имею права высказывать свое мнение, короче, документ толстый, мы его посмотрели не полностью.

Сбор налогов в цифровом рубле начнется с 1 января 2025 года

Но давайте, по крайней мере, рассмотрим те законы, которые касаются граждан и одновременно вносят изменения в Налоговый кодекс. Например, Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 610-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Этот закон вносит изменения в налоговый кодекс, регулируя правила использования цифрового рубля и взыскания налогов через цифровой рубль.

Теперь налоговики могут получать налоги через цифровой рубль. Как только закон вступит в силу с 1 января следующего года, начнется новая фаза, или точнее, можно сказать, что для вас больше не будет «раскачки». Глава Минфина, Силуанов, объявил, что в следующем году Минфин планирует осуществлять социальные выплаты в цифровом рубле. Я не знаю точно, о каких социальных выплатах идет речь, но к социальным выплатам, включая пенсии, относится использование цифрового рубля. Примерно 14 триллионов рублей будет выплачено в цифровых рублях. А вот налоговики собираются собирать налоги в цифровых рублях уже с 1 января 2025 года.

Но вопрос остается в том, как Минфин собирается убедить граждан сдавать биометрию, так как для открытия счета в цифровом рубле требуется предоставить биометрические данные. Граждане, однако, не спешат делать это.

Следующий закон об изменениях – Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 611-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 10526 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» – также касается НДС и НДФЛ, и его влияние на налоговые законы начнется уже после Нового года. После Нового года нам придется вернуться к этому, чтобы подробнее разобрать все эти изменения.

Блиц: что нового в НК РФ

Теперь об НДФЛ: в части НДФЛ предусмотрено освобождение от налогообложения доходов в виде полученных во втором и третьем квартале в собственность имущество и имущественные права от контролируемой иностранной компании.

Ну, ребята, фактически началась национализация. Пока это касается иностранных компаний, их имущество просто отбирают на раз-два и заставляют продавать. Например, Hyundai продал свой завод за 10 000 рублей. После Нового года запомните мои слова, планируется национализация крупной собственности некоторых лиц, близких к ушедшему человеку. Посмотрим, как будут развиваться события, будут ли эти люди сопротивляться национализации или нет. Также, если ты, как бы, прихватил иностранное имущество, ты освобождаешься от уплаты НДФЛ. Все нормально, естественно, Россия получит отдачу. Российскую собственность и собственность российских компаний за рубежом тоже будут конфисковывать. По состоянию на 20 декабря уже принимаются такие решения. Такая нормальная торговая войнушка.

Ребята, помните, что любить, творить, рожать, добиваться успехов – лучше, чем противостоять. Знаете, что в нашей стране черное – это белое, хорошее – это плохое, плохое – это хорошее. Вы знаете, самый читаемый автор в Российской Федерации объявлен экстремистом и террористом, и все его книги по состоянию на 20 декабря изымаются из всех фондов библиотек, типографий и всего остального. Поэтому вот так.

Что касается двух следующих лет, мы увидим с вами очень много интересного и, так сказать, возбуждающих новостей. Это будут новости, которые будут теребить душу, так сказать. Но эти вещи я предоставляю у себя в Telegram-канале. Здесь, в блоге, я не хочу этого делать.

Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 612-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» устанавливает порядок определения налоговой базы по НДС при последующей реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физических лиц. Короче, если кто-то купил автомобиль или мотоцикл у физического лица, милости просим заплатить НДС при реализации по рыночной цене. Если у твоей фирмы налоговые обязательства, ничего особенного, как бы ожидаемое решение.

Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 607-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» устанавливает более благоприятные условия для заемщика, то есть для граждан, в статье 319, которая касается порядка погашения задолженности в случаях, когда суммы платежа недостаточны для полного исполнения обязательств по потребительскому кредиту или займу. Честно говоря, когда я посмотрел этот закон, я не увидел каких-то вау-улучшений. Ничего там толком не улучшилось. Ну, типа, сначала ты должен будешь погасить там, ну, какая разница, тело, потом проценты и так далее. Но откройте закон, посмотрите, все равно придется платить. Я особой халявы здесь не вижу.

Принят закон о защите учителей и школьников

Я уже рассказывал про этот законопроект, и теперь он стал законом – Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Учителям запрещено применять насилие как психическое, так и физическое к детям. Одновременно с этим детям запрещено применять насилие как физическое, так и психическое к учителям. Если дети ведут себя недисциплинированно, ректор обманывает, нарушает правила, или ущемляет права учителей, могут быть применены дисциплинарные взыскания. Также учителя имеют право обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Ну, кому интересно, прокомментируйте. Мне все понятно.

Два документа для работников про премии и переработки

В Проекте Федерального закона № 513234-8 «О внесении изменений в статью 135 Трудового кодекса Российской Федерации» теперь предусмотрено, что в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах компаний и прочих документах можно будет устанавливать различные премии за качество работы, эффективность и продолжительность труда. Таким образом, теперь можно закреплять различные преимущества в пользу работников. Это означает, что работник может требовать премию, если его качественная работа закреплена в локальных нормативных актах, что ранее было в компетенции директора и руководства организации. Если это теперь внесено в локальные нормативные акты, это станет обязанностью руководства.

Еще одним улучшением прав работников является Законопроект № 513228-8 «О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации» (об уточнении условий оплаты сверхурочной работы). Я не исключаю, что к концу года этот законопроект станет законом, учитывая текущий темп принятия законов.

Давайте используем наши интеллектуальные способности, как у депутатов Государственной Думы. Я работаю с законодательством с 1991 года и профессионально с 1997 года. Прошу прощения, если я читаю Налоговый кодекс быстрее, чем вы художественную литературу. Но у меня не хватает времени анализировать и понимать все эти федеральные законы. Я выделяю только самое важное из отобранного.

Представьте себе, какие у нас способные депутаты в Государственной Думе, насколько они умные! Они в 10 000 раз умнее всех нас, вместе взятых. Они способны быстро осознать, проанализировать и понять десятки федеральных законов всего за один день. Вот там 720 поправок к тому или иному закону – они могут быстро их принять. Например, принять пачку законов прямо в трех чтениях, и на каждый закон у них уходит всего 3-5 минут.

Вы представляете, какие у нас способные руководители государства! А Президент, какой у нас способный, он подписывает эти законы!

И я вам говорю, все эти законы в виде государственных документов. Боже мой, что происходит в нашей стране… Может случиться так, что все, что принято в 2023 году, будет отменено в один день в 2024 году. Это все, о чем могу вам намекнуть на всякий случай, но так как это все законы, я вам их, конечно, показываю.

Итак, законопроект о сверхурочной работе: за первые 2 часа платят полуторной ставкой, за последующие часы не менее чем двойной.

Я думаю, это уже станет законом. Законы у нас сейчас принимаются очень быстро. Давайте рассмотрим еще несколько важных документов. Посмотрим на какие-то тонкие, на какие-то толстые. Вот Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2023 года № 45 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве». Короче, Пленум решил, что можно отнимать имущество в случае, если возбуждено уголовное дело. Тут по ряду статей все указаны. Можно конфисковывать имущество, автомобили, квартиры. Даже если ваша жена или ваш муж тут ни при чем, а одного из вас пытаются осудить по уголовной статье, то квартира, которая принадлежит вам обоим, тоже может быть отнята и конфискована. Короче, это постановление о конфискации. Остановитесь, почитайте. А лучше распечатайте.

Владельцы самовольных построек «выдохнут» до 2031 года

Вот еще один документ – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2023 года № 44 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке». Речь идет о том, что теперь считается самовольной постройкой. Давайте рассмотрим хотя бы ключевые моменты из этого 13-страничного документа. Покажу вам, что пока до 2031 года не стоит беспокоиться о самовольных постройках, но после этой даты вас могут заставить сносить их за ваш счет.

Итак, самовольной постройкой признается объект, при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

Возведение на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке.

Нарушение правил использования земельного участка, не допускающих строительство данного объекта на дату начала его возведения.

Например, если у вас нет оформленного земельного участка, а вы что-то строите, это будет считаться самовольной постройкой. Также, если вы строите объект, который не соответствует назначению земельного участка (например, построили жилой дом вместо садового домика, что вам разрешено), это тоже считается самовольным.

До 31 марта следующего года у вас есть возможность строить без разрешения или уведомления. Но после этой даты, если не будет нового закона, вас могут обязать убрать все постройки за свой счет. Воспользуйтесь этой информацией до тех пор, пока она актуальна.

Вот много интересных моментов, особенно касающихся недвижимости, чьи права зарегистрированы в ЕГРН. Наличие регистрации в ЕГРН не исключает возможности требования о сносе этого имущества. Однако на данный момент, это правило не применяется к обычным гражданам. Так что вы можете спокойно строить и вводить в эксплуатацию.

Но имейте в виду, что в будущем, возможно, потребуется снести все за ваш счет, как я упоминал ранее. Важно, чтобы каждый гражданин нашей страны знал о таких правилах, чтобы понимать, что чиновники имеют право делать и чего не имеют. Поэтому я обращаюсь с просьбой: распространяйте эту статью и другие мои статьи, подписывайтесь на мой блог, делитесь им с друзьями и знакомыми. Важно, чтобы все были информированы о том, что происходит в нашей стране и как чиновники заботятся о нас.

А Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2023 года № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях», посвящено так называемым «длительным преступлениям», таким как неуплата зарплаты. В сущности, неуплата зарплаты рассматривается как длительное преступление, которое может привести к наказанию вплоть до 8 лет лишения свободы.

Это постановление также затрагивает ситуации, когда гражданин высказывается против того, что запрещено в нашей стране. Например, если вы выражаете свое мнение противной партии или правительства, это также рассматривается как длительное преступление.

Итак, гражданам необходимо знать законодательство, так как его знание может стать ключом к избеганию подобных неприятностей. Важно помнить, что такие действия могут быть квалифицированы как преступления, и подобные случаи рассматриваются серьезно. Это также связано с историей, когда, по словам одного майора, «Был бы человек, а статья всегда найдется». Он также добавил, что, если гражданин не сидит, это не его заслуга, а наша недоработка. Я даже как-то разволновался, начал спорить с этим майором, мы даже поругались. Давайте будем более аккуратными, пожалуйста. Они все обидчивые, но как-то я извинился, потом он тоже передо мной извинился, поняв, что сморозил чушь.

Дальше он стал мне серьезно объяснять. Говорит: «Понимаете, вы зря так смеетесь. В нашей стране нет ни одного человека, которого бы невозможно было бы посадить. Это написано в законах. Так что каждый хоть что-нибудь нарушает». Уважаемые дорогие читатели, а ведь он прав. Сейчас, в 2023 году он все также прав. Поверьте мне, в нашей стране уже нет невиновных. Вопрос только в том, насколько искренне вы поддерживаете партию и правительство. Если вы искренне верите в правильность курса, вас тоже могут посадить. Потому что, может быть, вы слишком уж сильно верите. А вдруг вы верите неискренне, чтобы скрыть свои преступные намерения? Поэтому нужно верить в меру. Я сейчас поймал себя на мысли, что, наверное, не стоило выпускать эту статью 28 декабря. Наверное, перед Новым годом нужно что-то хорошее. Дайте посмотрю, есть ли у меня что-то хорошее. Но, к сожалению, этот обзор не очень позитивный.

Важный документ для директоров и главбухов

Пока, господа бизнесмены, я вам скажу следующее: если у вас упрощенка, но при этом присутствует какое-то дробление, или если у вас классическая система налогообложения, или если вы за последние 100 лет, покупали счета-фактуры у теневых организаций, или если вы за последние 10 лет отмывали деньгами и так далее, тому подобное, этот документ для вас. Ваш бухгалтер, финансовый директор и юрист должны разобраться в нем и выучить почти наизусть. А вы, директор, должны с ним бегло ознакомиться.

Это документ – «Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.12.2023). Президиум Верховного суда, является обязательным для изучения в каждой компании.

Вывод

Ребята, впереди Новый год 2024 год. Я не хочу заниматься идиотизмом и рассказывать вам, что он будет радостным, счастливым и прочее, прочее, прочее. Но в то же время и нагнетать не хочется. Для крупного бизнеса 2024 год может быть очень тяжелым, в том числе из-за национализации. Политические новости будут тяжелыми, на социальную сферу пока что, у государства есть деньги. В нашей стране реально деньги девать некуда, в части касающейся микро- и макроэкономики, в 2024 году я особых проблем не вижу.

Коллеги, с точки зрения общественных событий и власти, я думаю, что 2024 год переплюнет текущий. Я уверен, что важные изменения в следующем году, обгонят, так сказать, по важности чем год текущий. Многие события будут активно развиваться в 2024 году. Куда эти изменения выведут, я не знаю.

Но я знаю, что наша святая обязанность — заставить себя быть в форме, несмотря ни на что. Давайте будем оптимистами и направим усилия на улучшение своей жизни, семей и компаний. Давайте просто делать все, что мы можем, чтобы, с одной стороны, предотвратить все эти отрицательные события, а с другой стороны, не допустить их влияния и продолжать развиваться.

Всем удачи и хорошего Нового года, ребята!