Как на вас повлияет новая налоговая реформа

На прошедшей неделе основной новостью было обсуждение повышения налогов. Сразу скажу, как только законопроект будет принят хотя бы в первом чтении, я сделаю отдельный ролик и подробный разбор. Понятно, что будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая на данный момент коснется только тех, у кого средняя заработная плата составляет 200 000 рублей и более. Согласно различным опросам, от 61% до 80% граждан радостно заявляют, что поддерживают это повышение налогов, считая, что богатые должны платить больше.

Однако эти граждане не понимают, что в результате инфляции зарплаты будут расти, покупательская способность будет падать, и вскоре те, кто сейчас поддерживает введение прогрессивной шкалы НДФЛ, сами окажутся под ее действием. Также уже объявлено, что будет повышен налог на прибыль, что автоматически включится в цены товаров, работ и услуг. Работодатели также включат НДФЛ в стоимость товаров, работ и услуг. НДС пока решили не трогать. Для крупных компаний обсуждалась идея увеличить НДС на 2%, но решили оставить ставку налога на добавленную стоимость прежней, чтобы не увеличивать мгновенно цены на все абсолютно.

Но цены все равно будут расти. Почему? Потому что, кроме увеличения налога на прибыль, вводится еще и налог на добавленную стоимость для малого бизнеса, для всех упрощенцев, у кого обороты свыше 60 млн рублей. И сейчас многие радуются и говорят: «Так им и надо, тем, у кого годовые обороты больше 60 млн, и кто работает на упрощенке, их мало». Успокойтесь, вы тоже скоро под это попадете, и вам тоже НДС припаяют.

Также увеличиваются налоги для многих отраслей, в частности, налог на добычу полезных ископаемых. По некоторым позициям, например, по удобрениям, он увеличивается в два раза и так далее и тому подобное. Документ очень объемный, поэтому расскажу вам о нем в отдельной статье.

А сейчас хочу показать, что же об этом говорят наши депутаты Государственной Думы. Мы с вами быстро-быстро рассмотрим их официальный документ. Вот, пожалуйста, официальный документ – «Рекомендации парламентских слушаний по вопросу совершенствования налогового законодательства Российской Федерации, состоявшихся в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 23 мая 2024 года» (утв. решением Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ 24.05.2024 (протокол № 199)).

Что же по результатам парламентских слушаний думают депутаты Государственной Думы о повышении налогов? Депутаты Государственной Думы считают, что налоги необходимо увеличить «для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах».

Понимаете, масштабные национальные задачи будут решаться в социальной и экономической сфере. А министр финансов, например, в среду заявил, что все дополнительные сборы от повышенных налогов пойдут исключительно на образование и строительство новых больниц. Ребята, то ли министр финансов Российской Федерации не в курсе, что налоги поступают в общий котел, и они никак не окрашены, то ли он считает людей за недоумков. Ну, не знаю, не знаю.

Далее, ребята, депутаты решили, и я уже об этом сказал, что повышение ставок налога на добавленную стоимость представляется нецелесообразным, так как НДС в большей степени перекладывается на потребителя и отражается на ценах. Я с этим согласен. Но, тем не менее, вводится налог на добавленную стоимость для упрощенцев, о чем я уже говорил. Это создаст неравенство как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов.

Я внимательно посмотрел на разные страны, разные штаты, если мы говорим о США. Повышение налогов никогда не уменьшает неравенство. Повышение налоговых ставок лишь увеличивает неравенство. Люди, которые зарабатывают хорошие деньги, умеют оптимизировать налоги и знают, как это делать и в каких странах это делать. Увеличение налоговых ставок лишь увеличивает неравенство.

Неравенство уменьшается благодаря экономическому росту и созданию дополнительных рабочих мест. У нас нет ситуации, когда иммигранты, готовые работать за копейки, влияют на рост благосостояния коренных жителей. Но это не тема этого ролика, моя задача – сделать обзор, а не углубляться в детальный анализ. Иначе это займет слишком много времени.

Теперь давайте продолжу разбор по этому документу. Основная причина, почему решили повысить налоги – это просто шедевр. Налоги решили повысить, потому что в основу повышения налогов заложены следующие принципы: справедливость, сбалансированность, стабильность, предсказуемость, соответствие интересам общества и экономики. То есть, если повысить налоги, у нас будет справедливость, сбалансированность, стабильность и предсказуемость. Повышение налогов соответствует интересам общества и экономики.

Приоритетом должны стать поставленные президентом задачи по сохранению населения. Видите, подняли налоги – и население будет лучше сохраняться. Оказывается, для того чтобы сохранить население, укрепить здоровье и повысить благополучие людей, нужно срочно повышать налоги.

Особенно меня впечатляет аргумент о том, что налоги нужно повышать для сохранения населения. Кто-то может сказать: «Ну, подожди, из этих денег будут доплачивать, например, материнский капитал за рождение третьего или пятого ребенка и так далее».

Уважаемые дамы и господа, вынужден вас разочаровать. Мировая статистика показывает, что население лучше всего растет в бедных странах. Поэтому деньги сами по себе не обеспечат рост населения. Рост населения обеспечивается предсказуемой государственной политикой и ясным видением будущего, чтобы человек чувствовал, что у него есть будущее.

По поводу повышения налоговых ставок и введения вычетов. Друзья, я все-таки планирую снять отдельный ролик на эту тему. Что касается упрощенки, то да, все понятно: НДС вводят. Я сниму об этом отдельный ролик, когда у меня будет на руках законопроект, принятый хотя бы в первом чтении, а лучше во втором. Мы детально его разберем.