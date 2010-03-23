Почему я против цифрового рубля / Детей без прививок не пустят в школу / «Подставных» ИП осудят

Начинаю свой еженедельный обзор. Надо отдать должное Центральному банку – все эти годы он, касаемо вопроса о цифровом рубле, берег наши нервы и постепенно приучал нас к мысли о его неизбежности. Впервые Центральный банк заявил о введении цифрового рубля еще в марте 2019 года.

Но ни в 2021, ни в 2022, ни в 2023 году цифровой рубль так и не был введен.

Только в 2024 году приняли соответствующую нормативную базу – Федеральный закон №34. Однако снова не ввели цифровой рубль, несмотря на планы сделать это в течение года. Видимо, что-то пошло не так: платформа не заработала, эксперименты продолжались весь год. И вот, наконец, считая, что мы с вами уже привыкли к мысли о неизбежности цифрового рубля, Центральный банк приблизился к его массовому внедрению.

Прежде чем я покажу вам нормативную базу, давайте еще раз разберемся, почему цифровой рубль вызывает опасения и почему его не стоит брать в свои руки.

Почему я против цифрового рубля

Итак, давайте кратко пройдемся по теории цифрового рубля. Начнем с простого: у вас есть наличные деньги – «кэш». Когда этот кэш у вас на руках – это ваши деньги, и вы можете распоряжаться ими по своему усмотрению. Вы идете в магазин, покупаете что-то, отдаете свои наличные рубли, и все – теперь эти рубли принадлежат магазину, а вам – продукты питания. Здесь все понятно.

Первая форма расчетов – наличные деньги. Вторая форма расчетов – безналичные деньги. У вас есть счет в банке, и согласно записи в этом банке, вы владеете безналичными рублями. Это всего лишь электронная запись, но она подтверждает, что у вас есть деньги. Вы используете эти средства для оплаты товара, и эти деньги переводятся на счет организации, у которой вы покупаете товар. Например, расчетный счет этой организации может быть открыт в другом банке – банке Х. В результате ваши деньги переходят в банк Х, а вы получаете товар. Вторая форма расчетов тоже понятна: банки более-менее независимы друг от друга, контролировать их сложнее, можно находить различные пути и выходы – это нормальная практика.

Третья форма расчетов – это так называемые электронные деньги. С этой системой уже немного сложнее, но она тоже существует, и мы ее сейчас трогать не будем. Давайте лучше разберемся с тем, что нам навязывает государство: депутаты Государственной Думы, правительство, президент – ведь именно они принимают и подписывают законы. Центральный банк также активно продвигает эту идею. Все это очень интересная система.

Существует три уровня участников системы цифрового рубля. На третьем уровне находятся пользователи цифровых рублей: физические лица, индивидуальные предприниматели, различные организации и бюджетная сфера. Это пользователи цифрового рубля.

На втором уровне находятся коммерческие банки. Однако коммерческие банки не имеют прямого отношения к цифровому рублю. Их основная задача – продавать вам идею цифрового рубля и открывать вам счета в цифровом рубле.

Коммерческие банки не открывают счета в цифровом рубле у себя. Все цифровые рубли создаются, и все счета открываются на специальной платформе Центрального банка. Теперь давайте разберемся, как происходят взаиморасчеты в цифровом рубле. Внимательно следите за логикой, потому что это довольно необычно.

Предположим, вы являетесь клиентом коммерческого банка. С помощью этого банка и нажатия всего нескольких кнопок вы, как физическое лицо, открываете себе счет на платформе Центрального банка. Ваш счет открыт не в коммерческом банке, а именно на платформе Центрального банка. Теперь представим, что есть организация, которая продает косметику. Эта организация также имеет расчетный счет, но этот счет также открыт на платформе Центрального банка. Допустим, у вашего родственника тоже есть счет, открытый на той же платформе.

Что происходит дальше? У вас есть наличные деньги. Вы приносите их в коммерческий банк, где они превращаются в безналичные средства. Затем, нажав клавишу, вы переводите свои безналичные рубли на платформу Центрального банка, где появляется запись о том, что у вас, например, 10 000 цифровых рублей. Таким образом, у вас больше нет безналичных средств в банке, есть только запись на платформе цифрового рубля.

Теперь вы решаете купить косметику. Нажимаете кнопку и покупаете косметику на 6 000 рублей. Все происходит именно так, как я описываю, это действительно прописано в документах Центрального банка. В результате вашей покупки запись на платформе меняется: у вас остается 4 000 рублей, а 6 000 рублей появляется на расчетном счете организации, которая продала вам косметику, также на платформе Центрального банка.

Обратите внимание: цифровые рубли не покидают платформу Центрального банка. Они, как были в системе Центрального банка, так и остаются там. В отличие от безналичных переводов, где деньги перемещаются между банками, в случае с цифровыми рублями перемещаются только записи. Например, у вас на счете осталось 4 000 рублей, а у организации на платформе Центрального банка появилось 6 000 рублей. Деньги физически не перемещаются, меняются только записи.

Если вы откроете 340-й Федеральный закон и изучите другие нормативно-правовые акты, которые я уже обсуждал в своих роликах на YouTube и статьях в блоге, то обнаружите довольно интересные моменты. Центральный банк имеет право устанавливать срок жизни цифровых рублей – месяц, два, три. Будут они это делать или нет, я не знаю, но закон это позволяет. Также Центральный банк может ограничивать, на что именно можно тратить цифровые рубли, и устанавливать лимиты владения ими. Например, можно владеть не более чем 300 000 цифровыми рублями в месяц. Опять же, будут ли эти ограничения введены, пока неизвестно.

Кроме того, на сегодняшний день (статью пишу 4 сентября 2024 года, я делаю это заранее) проценты на цифровые рубли не начисляются, их нельзя брать в долг. Вы можете перевести их своему родственнику, но без процентов, просто в качестве подарка. Запись на вашем счете уменьшится, а на счете вашего родственника увеличится, но деньги по-прежнему не покидают платформу Центрального банка и не связаны с коммерческими банками. Их нельзя положить на депозит или взять ипотеку в цифровых рублях. Это текущее состояние дел. Как будет меняться законодательство в будущем, пока неизвестно.

Подумайте над этой ситуацией: ваши деньги превращаются в цифровые рубли, которые находятся исключительно на платформе Центрального банка. Что именно можно будет сделать с этими деньгами – одному Богу известно. У нас в стране более 200 критериев, разработанных Центральным банком, для определения подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Эти критерии изложены в 375-м указании ЦБ РФ.

В результате в России нет ни одного индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, которого нельзя было бы подогнать под эти критерии. Не верите? Изучите 375 указание ЦБ РФ в редакции указания номер 5599 и убедитесь сами.

Я не знаю, что может повлиять на власти и на каких основаниях они могут начать отключать нас от системы жизнеобеспечения. Нам говорят, что цифровой рубль – это благо. Хотите доказательств? Пожалуйста. Вот официальная информация Банка России, вышедшая 4 дня назад, в августе 2024 года – «Расширяется пилот по цифровому рублю». В ней говорится, что расширяется пилотный проект по цифровому рублю. Почему-то там указано, что подключено 9 000 человек, хотя изначально планировали подключить 12 000 человек. Вероятно, до 1 сентября они не смогли набрать 12 000 участников и подключили только 9 000. Также подключено 1 200 компаний и 12 банков. И, как сообщают, этот список будет продолжать расширяться. Кто бы сомневался, что этот список будет пополняться.

В рамках пилотного проекта уже появляются новые операции. Теперь участникам будут доступны не только открытие, закрытие и пополнение счетов в цифровых рублях и цифровых кошельках, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи и смарт-контракты. Теперь в цифровом рубле станет доступна оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями. То есть, теперь эти 1200 компаний смогут переводить цифровые рубли друг другу.

Но, напомню еще раз, ничего на самом деле никуда не переводится. Цифровые рубли остаются на платформе, меняются только записи. Все это четко прописано в документах Центрального банка, которые я неоднократно демонстрировал с марта 2019 года.

Нам говорят: «Цифровой рубль – это цифровая форма национальной валюты». Внимание, давайте сразу остановимся. Цифровая форма? Минуточку, какой национальной валюты? У нас есть страна – Российская Федерация. Центральный банк, согласно Конституции, – это независимый институт, не подчиняющийся государству. Центральный банк выпускает билеты, которые любезно разрешает использовать на территории России. Российская Федерация уже признала билеты Центрального банка своей национальной валютой. Но возникает вопрос: зачем нам четвертый тип рубля?

У нас есть наличные – они прекрасно работают. У нас есть безналичные – система быстрых платежей позволяет переводить деньги мгновенно. Электронные деньги тоже функционируют. Так зачем нам цифровой рубль? Дайте хотя бы одно внятное объяснение необходимости перехода на платформу Центрального банка, особенно с учетом риска быть отключенным от системы жизнеобеспечения, если кому-то не понравишься.

Тем не менее, нам утверждают, что цифровой рубль, согласно официальным документам Центрального банка, – это форма национальной валюты, удобное и безопасное средство для платежей и переводов. Нас уверяют, что люди и компании смогут сами выбирать, какой именно формой рубля пользоваться. Но верите ли вы в это? После того как цифровой рубль массово введут, действительно ли у нас останется выбор? Через 2-3 года использования, не скажут ли нам, что цифровой рубль прекрасно себя зарекомендовал, и теперь больше нет нужды в наличных или безналичных деньгах, ведь цифровой рубль работает «прекрасно»?

А почему в этом законе уже предусмотрено и начато строительство международных шлюзов для быстрого обмена цифровых валют разных стран? Это что, какая-то глобальная система контроля? Лично мне все это не нравится. Они говорят, что это удобное и безопасное средство, но мне удобно пользоваться и наличными, и безналичными средствами.

И в дополнение – Проект Приказа Федеральной налоговой службы «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@» (подготовлен ФНС России 20.08.2024). Согласно этому проекту, который вступит в силу немедленно, оператор платформы цифрового рубля – Центральный банк – будет обязан предоставлять информацию по запросам налоговых органов в соответствии с формами, установленными этим приказом. Кто бы сомневался. Вступает в силу этот приказ с 1 января 2025 года – это как раз период начала массового внедрения цифрового рубля.

Есть еще один проект приказа ФНС России, который касается цифрового рубля. Согласно этому документу, все сведения о счетах в цифровых рублях будут передаваться в налоговые органы, чтобы они имели информацию о том, какими счетами в цифровых рублях вы владеете. В другом проекте приказа ФНС указано, что запросы к Центральному банку, оператору платформы цифрового рубля, должны направляться по строго установленным формам и форматам, которые уже были утверждены. Все становится очевидным.

Будете ли вы лично пользоваться цифровым рублем – неизвестно. К сожалению, организациям и индивидуальным предпринимателям выбора не оставят – им навяжут эту систему. Например, социальные службы могут начать предоставлять помощь или льготы в цифровых рублях, на которых будет указано, что их можно использовать только для покупки определенных товаров, например, лекарств. Если на этих «меченых» рублях будет указано, что их можно потратить только на лекарства, купить на них хлеб не получится. Аптеки будут обязаны открыть счет на платформе Центрального банка и принимать оплату в цифровых рублях, чтобы продать бабушке ее лекарства.

То есть юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям избежать этой системы будет крайне сложно. Нам говорят, что цифровой рубль – это просто удобно и безопасно, но на практике избежать этого «удобства» не получится.

Что касается обычных граждан, то тут ситуация тоже неясна. Например, министр финансов Антон Силуанов еще летом 2023 года заявил, что социальные выплаты, включая пенсии, будут перечисляться в цифровом рубле. Однако впоследствии возникли проблемы, и социальные выплаты в цифровых рублях начали откладываться. Это не случайно, такие изменения обычно происходят не без причины.

Возможно, с течением времени и с изменением власти ситуация изменится в лучшую сторону, и новые решения будут более взвешенными.

Детям запретят ходить в школу без прививок

Следующий документ касается наших детей. Это Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 августа 2024 года № 10-ПГ-МП-38747 «О рассмотрении обращения», которое появилось в базе данных только вчера. Согласно этому документу, государство заботится о здоровье детей и устанавливает, что без определенных прививок посещение школы будет невозможно. Это делается в интересах заботы о нашем здоровье и здоровье наших детей.

Прошу вас поддержать этот документ в комментариях и выразить мнение, что такие меры оправданы. Вопрос о том, сможет ли ребенок посещать образовательную организацию без профилактических прививок, регулируется всеми указанными федеральными законами и другими нормативными актами. Все прививки должны быть сделаны в соответствии с законом. Если ребенок не привит, это становится проблемой родителей, и он не сможет посещать школу. В документе также приводится пример с прививками Манту.

Цитирую: «Дети, направленные на медицинскую консультацию в противотуберкулезную организацию, а также те, чьи родители или законные представители не предоставили в течение одного месяца после постановки пробы Манту заключение врача об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в школы и образовательные организации. Дети, которым не проводилась рентгенодиагностика, также могут быть допущены в образовательные учреждения только при наличии заключения врача об отсутствии туберкулеза. Эти ограничения установлены для защиты прав ребенка на охрану здоровья, а также прав других детей на безопасную среду, как это предусмотрено федеральным законодательством».

Короче говоря, согласно этому документу, вы обязаны прививать своих детей всеми необходимыми прививками, чтобы они могли спокойно посещать школы. Ожидаю от вас конструктивных комментариев. Если вы считаете, что цифровой рубль – это удобное и безопасное средство для платежей и переводов, напишите об этом. Поддержите также государственных чиновников, которые обеспечивают прививки для детей, следуя нормативным требованиям.

Ежегодные выплаты за детей

Следующая новость: в Госдуму снова поступил законопроект, который уже подавался ранее. Я считаю, что его, скорее всего, не примут, так как в данный момент нет достаточно средств, особенно на «трехдневные операции». Однако если этот законопроект станет законом, то вы сможете получать выплаты на своих детей.

Согласно предложению, если закон будет принят, то раз в год будут выплачиваться следующие суммы:

25 500 рублей за школьника в возрасте от 6 до 18 лет.

38 325 рублей на детей в возрасте от 18 до 23 лет при условии очного получения среднего или высшего образования.

Малоимущим будет выплачиваться 25 550 рублей.

Эти выплаты будут производиться один раз в год, если законопроект станет законом.

Теперь несколько слов о налогообложении. Налоговики выпустили очередное Письмо ФНС России от 10 июля 2024 года № ЕА-4-15/7806@ «О порядке проведения камеральной налоговой проверки декларации, представленной физическим лицом – ИП, в случае его смерти». Однако если предприниматель скончался, и при этом было выявлено, что он переплатил налоги, то эти переплаченные суммы государству не возвращаются его наследникам и родственникам. В письме ФНС указано, что кодекс не предусматривает возврат налога родственникам умершего предпринимателя. Это довольно удручает, так как государство всегда лучше знает, как распорядиться деньгами.

Стратегия молодежной политики до 2030 года

Следующий документ – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 года № 2233-р «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года» – это довольно объемный текст. Изначально я планировал распечатать его целиком, но потом решил, что не стоит тратить бумагу. Суть его, в общем-то, ясна. Наше правительство представило стратегию работы с молодежью до 2030 года. Если все останется как есть, то с нашей молодежью все будет в порядке.

Позвольте процитировать официальную часть стратегии. Цель стратегии – сформировать к 2030 году систему молодежной политики в Российской Федерации, ориентированную на развитие патриотично настроенных, высоконравственных граждан, способных обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России. Также планируется соблюдение прав, свобод и законных интересов молодых граждан, улучшение их социально-экономического положения, активное привлечение их к государственному строительству и развитию современного российского общества, учитывая актуальные потребности и вызовы, стоящие перед страной.

Однако некоторые моменты вызывают вопросы. Например, строка о соблюдении прав, свобод и законных интересов молодых граждан может привести к тому, что молодежь начнет требовать свои законные права, что может создать определенные сложности. Думаю, эту строку стоит пересмотреть и, возможно, убрать.

Например, вопрос о законном праве стать президентом вызывает сомнения. Как можно молодежи претендовать на пост президента, когда Владислав Юрьевич Сурков, будучи заместителем главы администрации президента, написал статью, в которой прямо указал, что «21 век станет веком Владимира Владимировича Путина», и что страной будут управлять спецслужбы Российской Федерации. Так и написано в его программной статье. Очевидно, что в такой ситуации претендовать на пост президента сложнее.

Слово «свобода» также вызывает вопросы. В наше время это слово может восприниматься как экстремистское. Представьте, что кто-то из молодежи, увидев это слово, вдруг решит, что хочет жить на Западе или получить образование там. Такое поведение может быть воспринято как проблема. Считаю, что документ нуждается в доработке, и правительство, возможно, не учло все аспекты.

В документе есть и положительные моменты. Например, среди приоритетных направлений указаны развитие российских ценностных и нравственных ориентиров и создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости. Однако на мой взгляд, есть и недостатки. Например, стоит подумать о принятии закона о принудительном оплодотворении для молодых женщин. А сейчас уже в некоторых регионах есть практика, когда девушкам, обучающимся в вузах, платят за рождение детей 1 миллион рублей.

То есть чтобы получать выплату, девушке должно быть до 24 лет, она должна учиться очно в вузе и быть девушкой – это три основных условия. Если девушка, обучаясь очно, родила ребенка, в некоторых регионах уже начинают выплачивать 1 миллион рублей таким студенткам. При этом замужем быть не обязательно, иметь парня тоже необязательно. Главное, чтобы она родила ребенка. Я абсолютно не шучу.

Давайте теперь перейдем к другим новостям. Вышло три письма с инструкциями от Министерства Просвещения относительно репетиторов. Вот первое письмо, которое говорит о том, что репетиторы не занимаются образовательной деятельностью, а занимаются просветительской деятельностью, и поэтому им не требуется лицензионное разрешение – Письмо Минпросвещения России от 22 марта 2024 года № 08-ЗГ-МП-54 «О рассмотрении обращения».

Кроме того, согласно этого письма, если репетитор – индивидуальный предприниматель, то все в порядке. Но уже через три дня после выхода первого письма было выпущено второе письмо, в котором говорится, что индивидуальным предпринимателем репетитор может не быть – Письмо Минпросвещения России от 25 марта 2024 года № 08-ПГ-МП-10240 «О рассмотрении обращения». Прошло три дня, и они поменяли мнение.

А на следующий день вышло третье письмо, в котором говорится, что никакие социальные и трудовые гарантии на репетиторов не распространяются – Письмо Минпросвещения России от 26 марта 2024 года № 08-ПГ-МП-11528 «О рассмотрении обращения». Это понятно: если репетитор – индивидуальный предприниматель и сам занимается репетиторской деятельностью, то никакие социальные и трудовые гарантии на него не распространяются. Эти письма в базе появились только сейчас, поэтому я вам их и показываю.

«Подставных» ИП осудят

Разработан законопроект, согласно которому некоторых индивидуальных предпринимателей могут признать подставными и привлечь к ответственности. Если индивидуальный предприниматель не сможет доказать, что он действительно ведет реальную экономическую деятельность и занимается настоящим бизнесом, ему грозит уголовная ответственность. Правда, статья планируется не слишком жесткой: наказание может быть в виде штрафа до 300 000 рублей, конфискации доходов за период от 7 до 12 месяцев, либо ограничения свободы до 3 лет. Обратите внимание, что лишение свободы в этом случае не предусмотрено, только ограничение свободы.

Вот такие законопроекты у нас появляются. Что тут комментировать – сами понимаете.

Для бизнесменов и граждан также полезная информация. Вот Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 22 июля 2024 года № 03-04-05/68440 «Об исчислении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества», в котором говорится, что если вы купили квартиру по договору долевого участия в строительстве, то срок, с которого вы являетесь собственником квартиры, начинает отсчитываться с даты полной оплаты стоимости. Добавьте к этому 5 лет, и через 5 лет вы сможете продать такую квартиру без уплаты налогов. Если же квартира была получена в подарок, то срок, по истечении которого можно продать ее без налогов, составляет 3 года.

Еще одно письмо Минфина касается налогового резидентства. Если вы находитесь в России менее 183 дней в году, вы не считаетесь налоговым и валютным резидентом Российской Федерации, даже если получаете доход из российских источников. В этом случае НДФЛ будет начисляться как с доходов, полученных в России, так и за ее пределами.

Кроме того, суд подтвердил, что дробление бизнеса является нормальным при условии, что индивидуальные предприниматели или другие участники рынка ведут реальную экономическую деятельность и соблюдают все признаки самостоятельности и добросовестности.

Мой ближайший семинар состоится в Питере 16-17 сентября. Если вы будете в Питере в это время, обязательно приезжайте, не пожалеете. В Москве семинар уже прошел 6 сентября.

Как платить НДС ИП с доходом более 60 млн

Следующий документ касается налогообложения. Если квартира была получена по договору дарения и прошло 3 года с момента получения, то она освобождается от налога. Это указано в письме Министерства Финансов от 23 июля 2024 года. Я быстро перечислю основные моменты, так как эти вещи могут быть скучными.

Также хочу напомнить, что у меня есть видеокурс по налогу на добавленную стоимость (НДС) для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощенной системе и имеющих доход свыше 60 миллионов рублей. Курс длится 2 часа 40 минут и стоит 3 000 рублей. Он поможет разобраться, как правильно платить НДС, как выбирать ставки и учитывать все нюансы. Если вам интересен этот курс, то переходите по ссылке.

Идея письма заключается в том, что с 1 января 2025 года все организации и ИП с доходом свыше 60 миллионов рублей должны будут платить НДС, если не имеют специального освобождения. Например, если вы работаете в сфере разработки программного обеспечения, которое является российским и одобрено правительством, вы можете получить освобождение от НДС. В противном случае, НДС будет применяться ко всем, у кого оборот превышает указанную сумму.

В своем видеокурсе я подробно объясняю, как считать НДС, какие ставки лучше выбирать (5%, 7% или 20%) и какие нюансы следует учитывать. Надеюсь, что курс окажется полезным.

Ребята, очередное письмо от наших чиновников, и честно говоря, оно оставляет желать лучшего. Я назвал его глупым, но, конечно, это не совсем так. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 14 августа 2024 года № 03-05-06-01/75942 «Об уплате налога на имущество физических лиц индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН» говорит о том, что если вы индивидуальный предприниматель и используете недвижимость в предпринимательской деятельности, то, возможно, сможете освободиться от налога на имущество. Но на практике это не совсем так.

В России я встречал только один регион, где ИП действительно не платят налог на имущество за офисные помещения. В остальных регионах офисы уже давно относятся к деловым и административным помещениям, и все ИП платят налог на имущество. С каждым годом этот налог в регионах растет, и я неоднократно говорил о том, что, например, в прошлом году мой налог на имущество вырос в 17 раз. В 2026 году вы тоже можете столкнуться с кратным увеличением налога.

Таким образом, письмо имеет ограниченную практическую ценность. Если вы, как ИП, работаете из дома, то вы можете не платить налог на имущество за свою квартиру. Но если речь идет о коммерческой недвижимости, например, офисах или магазинах, то такое освобождение не применяется. Это указано в статье 378.2 Налогового кодекса.

Дорожный налог на электромобили

Следующий документ касается транспортного налога. Поступили два письма от Министерства финансов: одно от 29 июля, другое от 5 августа. В этих письмах говорится о том, что в Российской Федерации электромобили не освобождаются от транспортного налога. Даже если у вас гибридный автомобиль с двумя двигателями – электрическим и бензиновым, вы все равно обязаны платить налог за каждую лошадиную силу.

Это достаточно странно, учитывая, что во многих странах электромобили освобождаются от транспортного налога. У нас же, если у вас, например, 850 лошадиных сил из-за наличия дополнительного электрического двигателя, вам все равно придется платить налог по повышенным ставкам.

В письмах Министерство финансов отмечает, что в случае несогласия с этой ситуацией, можно обращаться в региональные органы власти. Если субъект Федерации решит снизить или освободить электромобили от транспортного налога, это уже другой вопрос. Но пока что, по общему правилу, налог остается на прежнем уровне.

А я тут вспоминаю время, когда нам обещали, что в связи с введением акцизов на бензин у нас вообще не будет налога на транспортные средства. Ну, естественно, как всегда, нас обманули. Не скажу, что наши чиновники обманывают сознательно; просто сегодня они говорят одно, а завтра, проснувшись, меняют свою позицию в зависимости от политической ситуации. Один депутат Госдумы мне даже сказал в интервью: «Какая разница, что мы говорим? Мы сегодня говорим одно, завтра другое. Мы просто выполняем указания, какие есть». В общем, так это и бывает.

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