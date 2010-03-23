Нас ждет патриотический «Интернет» / У психов отберут телефоны? / Курянам отменили налоги

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня я начинаю свой еженедельный обзор, и снова передо мной огромная пачка документов. Как уложить их в небольшой письменный разбор – загадка. Тем не менее, постараюсь поделиться основным, что будет полезно.

Надеюсь, это будет приятный и даже умиротворяющий обзор российского законодательства. Так что расслабьтесь, налейте себе чашку чая, и, когда почувствуете спокойствие, приступайте к чтению. Тогда информация будет восприниматься намного легче.

Строгие правила для велосипедистов

Итак, перед нами новый законопроект – очень объемный. Сначала я покажу пояснительную записку к нему, а затем сам текст с доказательствами того, что там написано – Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». О чем же этот интересный документ?

Правительство Российской Федерации озаботилось тем, что люди все чаще используют обычные велосипеды. Теперь, согласно этому законопроекту, когда он станет законом, такие велосипеды будут включены в статистику дорожно-транспортных происшествий. Если кто-то случайно кого-то заденет, придется вызывать полицию и оформлять происшествие.

Но это еще не все. Законопроект касается не только велосипедов, но и мопедов, электросамокатов, электровелосипедов и других средств микромобильности. Вводятся новые ограничения: предельная скорость – 25 км/ч, допуск на тротуары – только при отсутствии велосипедной инфраструктуры и с соблюдением приоритета для пешеходов. Все это понятно, но есть интересный момент: наше правительство признает, что в маленькой Германии существует 80 000 км велосипедных дорожек, а у нас, в огромной России, всего 5 000 км. Но, как говорится, это нас не остановит! Мы будем продолжать передвигаться на наших электросамокатах и велосипедах, как бы мало инфраструктуры у нас ни было. Это лишь начало.

Теперь, чтобы передвигаться на электровелосипеде, самокате или другом средстве микромобильности, вы обязаны будете поставить их на учет. Это касается всех средств микромобильности, используемых на дорогах или иных территориях, предназначенных для движения транспортных средств или пешеходов, за исключением тех, которые являются товаром. Пока средство микромобильности не продано, оно считается товаром. Как только покупка совершена, вам придется зарегистрировать свое средство.

Постановка на учет сопровождается присвоением учетного номера для вашего электровелосипеда, самоката, скутера и других подобных транспортных средств. Порядок и условия присвоения учетного номера будут определяться правительством Российской Федерации.

Однако не только регистрация вызывает интерес. После постановки на учет, вам будет выдан учетный знак и метка, которые позволят вас идентифицировать. Причем идентификация будет происходить дистанционно. Если вы превысите скорость, штраф будет автоматически отправлен в режиме реального времени, так как все ваше передвижение будет отслеживаться.

Для регистрации будет создана специальная система, и все владельцы средств микромобильности смогут обратиться к оператору реестра с заявлением о внесении данных в реестр через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Порядок выдачи учетного номера, учетного знака и идентификационной метки, которая позволит правительству дистанционно отслеживать каждое средство микромобильности, будет также установлен правительством Российской Федерации.

Когда Правительство Российской Федерации издаст постановление, у нас с вами появится учетный номер на наш электровелосипед, учетный знак и учетная метка, которые позволят идентифицировать нас дистанционно, отслеживая, куда мы ездили и с какой скоростью. Каждый номер средства индивидуальной мобильности будет уникален и не повторится на всей территории Российской Федерации. Все данные будут храниться в электронной форме.

Зачем все это, спросите вы? Для повышения дисциплины при передвижении на средствах микромобильности. Это, как утверждается, будет способствовать дальнейшему развитию использования таких средств.

Но это еще не все. При постановке на учет электровелосипеда или другого средства мобильности, ему будет присвоен уникальный реестровый номер. В записи реестра будет указана дата постановки на учет, дата внесения изменений, а также сведения о вашем транспортном средстве, включая учетный номер, идентификационный или опознавательный номер, год и месяц выпуска, марку и модель, коммерческое наименование, массу, мощность двигателя и тип (мопед, электровелосипед и т.д.).

Кроме того, в реестр будут внесены сведения о владельце: фамилия, имя, отчество, место жительства, статус (физическое лицо или индивидуальный предприниматель). К счастью, пока биометрия и анализы не требуются, но кто знает, что будет дальше?

Итак, вы зарегистрировали свой электровелосипед, самокат или другое средство индивидуальной мобильности, сдали все данные о себе: биометрию, место жительства, номер телефона. Получили метку и учетный знак. Теперь вы под контролем, и вот настал момент прокатиться. Но что нужно сделать, прежде чем сесть на свое средство передвижения в новый день?

Давайте торжественно это прочитаем, потому что такой момент действительно требует внимания: «Прежде чем начать движение на своем электровелосипеде, вы обязаны с помощью программного обеспечения, установленного на вашем мобильном устройстве, авторизоваться в Российском информационном реестре средств индивидуальной мобильности. Авторизация должна проходить через учетную запись Единого портала государственных услуг, что позволит идентифицировать вас как владельца средства мобильности и связать вас с конкретным средством, поставленным на учет».

Задумайтесь, не за горами время, когда перед тем как выйти из дома, вам также потребуется авторизоваться, чтобы подтвердить, что именно вы покидаете свое жилище. Возможно, дистанционно сработает замок входной двери, и вас выпустят на улицу. А когда вы идете по городу, турникеты будут встречать вас на каждом квартале: подойдите, посмотрите в камеру, сдайте биометрию – и проход открыт. Будет ли следующий квартал доступен вам? Уложились ли вы в отведенное время? Или где-то задержались? Кто знает, что нас ждет в будущем.

Как вы думаете, все это ведь делается в целях нашей безопасности? Давайте посмотрим, что дальше написано. Итак, мы уже авторизованы перед началом движения… Это не мои выдумки – я цитирую пояснительную записку к законопроекту и сейчас покажу, что именно все это прописано в самом проекте закона. Информацию я беру из профессиональных систем «Консультант Плюс» и «Гарант», откуда мне каждый день приходят десятки новых документов. Иногда кажется, что скрыться от этого потока просто невозможно!

А теперь самое интересное: к нашим мобильным устройствам будут предъявлены определенные требования. Если ваш нынешний телефон не сможет проходить авторизацию, значит, вам придется приобрести новый. Иначе вы не сможете использовать свое средство индивидуальной мобильности. Кроме того, лица, использующие такие средства передвижения, будут обязаны передавать в Российскую информационную систему информацию о своем маршруте и перемещениях.

Передача данных будет происходить через программное обеспечение мобильных устройств или специальный программно-аппаратный комплекс, установленный непосредственно на ваше средство мобильности. Это позволит отслеживать его местоположение, скорость движения и фиксировать возможные нарушения в режиме реального времени. Словно из космоса ваш велосипед или самокат будет «под контролем», и каждое ваше передвижение окажется зафиксированным.

Ребята, здесь действительно много информации, много страниц. Думаю, вы уже устали читать все это, так что выпейте валерьянки и, если получится, оставьте свои восторженные отзывы в комментариях.

Потому что, ну согласитесь, это просто невозможно читать в таком виде. Давайте попробуем разобраться по порядку. Я готовлюсь, изучаю все это, и здесь действительно очень много написано. Давайте я покажу вам, как это выглядит в самом законе.

Во-первых, управлять транспортными средствами смогут лица, достигшие 14 лет. Это уже из текста закона. Перед началом движения вы будете обязаны авторизоваться в региональной информационной системе средств микромобильности. Помните, я упоминал это в пояснительной записке? А теперь вот подтверждение в самом законе. Депутаты, конечно, примут его с радостью.

Что касается учета, то вот здесь, более детально, прописано, как вы будете ставить на учет свое средство индивидуальной мобильности. Вам будут выдавать учетный знак, учетную метку, чтобы вас можно было распознать. Кто имеет право поставить на учет, а кто – нет, тоже прописано в самом законе. Видите, я просто показываю то, что уже упомянул, но теперь непосредственно в законе, чтобы вы не думали, что я что-то выдумываю.

У каждого из нас будет уникальный номер реестровой записи в государственном регистре средств микромобильности. Здесь целый список того, что должно быть внесено в этот реестр: масса вашего мобильного средства, марка, идентификационный номер, и, конечно, все ваши паспортные данные. Вот они: фамилия, имя, отчество физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета, а если это индивидуальный предприниматель – его статус и реквизиты. Чтобы просто прокатиться на велосипеде, все это придется занести в реестр.

Место жительства физического лица или индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации юридического лица, срок постановки на учет… И это еще не все. Я думаю, вы уже оценили, насколько это все «весело».

Если вы спросите: зачем это все нужно? Примут этот закон через годик-другой, и все это якобы для наведения порядка. Вот в пояснительной записке прямо сказано, что принятие проекта федерального закона не повлечет за собой никаких негативных социальных, экономических или финансовых последствий. Только положительные результаты. И вот еще один момент – теперь участие велосипедиста в ДТП будет приравниваться к дорожно-транспортным происшествиям общего характера. Так что, законопроект, конечно, интересный.

Нас ждет патриотический «Интернет»

Хорошо, давайте ускоримся. Этот документ, думаю, точно поднимет вам настроение. Правительство Российской Федерации представило довольно объемный труд – стратегию культурной политики – Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2024 года № 2501-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».

Суть этого документа заключается в том, что наши чиновники разработали план по «подъему» культуры граждан. Основная цель стратегии – сохранить единое культурное пространство, историческое и культурное наследие народов России и использовать его для воспитания и образования людей.

Основные задачи, как указано – формирование гармонично развитой личности, которая будет разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности, укрепление гражданской идентичности, а также передача традиций, норм и обычаев от поколения к поколению. Также подчеркивается необходимость обеспечения культурного суверенитета Российской Федерации.

Вот тут возникает вопрос: что же такое «культурный суверенитет»? Неужели это означает, что английский балет – это не балет, а настоящим балетом можно считать только русский? Или оперы могут быть «правильными» только в России? Интересно разобраться, что же подразумевается под этим термином.

Давайте посмотрим приоритетные направления этой стратегии. Все направлено на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержание исторической памяти и защиту «исторической правды». Здесь становится интересно: а что подразумевается под «исторической правдой»? Это, пожалуй, вопрос для размышления.

Среди задач также обозначено формирование государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, которые будут популяризировать традиционные российские ценности. И, конечно, планируется противодействие социокультурным угрозам и экстремизму, а также контроль за выполнением этих задач государством.

Что касается кино, то новые фильмы, которые будут сниматься в России, должны обязательно соответствовать всем задачам государственной культурной политики. Эти фильмы и другая культурная продукция будут направлены на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Их задача – формировать у граждан патриотизм, гражданское самосознание, ответственность, чувство гордости за свою страну, а также поддерживать культуру межнационального общения. Документ, конечно, объемный, и сложно охватить все, но постараюсь осветить хотя бы основные моменты.

С помощью культуры будет повышен престиж службы в Вооруженных силах Российской Федерации и правоохранительных органах. В частности, планируется формирование положительного образа военнослужащего как защитника Родины. Также важная роль отводится просветительской и патриотической работе среди молодежи, в том числе на базе музеев и культурных центров.

Особое внимание уделяется изучению военной истории России и казачества, что будет происходить не только в музеях, но и в интернете. Причем, согласно стратегии, будет создан свой, национальный, патриотический интернет. Он защитит общество от деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия и распространения псевдонаучных и неолиберальных установок, которые якобы угрожают безопасности и суверенитету страны.

Кроме того, произойдет недопущение распространения в обществе экстремистской продукции, пропаганды насилия, расовой и религиозной нетерпимости. В результате мы будем избавлены от книг экстремистов, таких как, например, Борис Акунин. Вместо этого будем читать патриотические книги и смотреть соответствующие фильмы.

Ну, а помимо этого, конечно, затрагиваются и другие темы, такие как закон о регистрации велосипедов и электросамокатов. Законы у нас, конечно, интересные, и, что важно, прикольные.

Численность армии вырастет на 180 «единиц»

Про этот Указ Президента, возможно, вы уже слышали – численность Вооруженных сил Российской Федерации увеличивается на 180 тысяч человек. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 сентября 2024 года № 792 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», который вступает в силу с 1 декабря этого года, общая численность вооруженных сил составит 2 389 130 «единиц». Именно так теперь в документе называют людей – «единицами», в том числе 1,5 миллиона военнослужащих.

Я, честно говоря, не понимаю, почему людей в Вооруженных силах теперь называют «единицами». Конечно, я не думаю, что это означает какое-то пренебрежение к людям или их превращение в расходный материал. Но факт остается фактом: в Указе Президента они обозначены именно так. Вот, смотрите, сам документ перед вами – я ничего не придумываю.

Кто-то пишет мне в чате: «Туров, как только включаю твой ролик, ты сразу что-то плохое говоришь». Уважаемые граждане, товарищи мужчины и женщины, я просто цитирую федеральное законодательство. Это не я придумал называть людей «единицами» – это Указ Президента. Надеюсь, теперь понятно.

Сегодня у меня, видимо, день повышенного напряжения, поскольку пришлось рассматривать несколько нормативно-правовых актов, касающихся цифрового рубля. Один из них уже старый, от 12 сентября. Как вы, наверное, знаете, с 1 июля цифровой рубль начнет массово использоваться – все компании и организации будут обязаны его внедрять. Сегодня вышел еще один документ про цифровой рубль, который касается изменений на платформе.

Но я решил не показывать вам очередные документы про цифровой рубль, чтобы не раздражать вас. Я уже столько раз о нем говорил, а новые документы по этой теме появляются каждую неделю.

Штрафы за НЕиспользование ККТ

Давайте рассмотрим что-то полезное для бизнеса – «ФНС России разъяснила, как управляющие рынком компании будут контролировать применение онлайн-касс с 2025 года». Например, если вы работаете на рынке, торгуете своей продукцией или управляете рынком, то вам будет полезно узнать, что ФНС разъяснила новые правила. С 2025 года управляющие рынками обязаны контролировать использование онлайн-касс арендаторами. Если управляющая компания не будет следить за этим и обеспечивать применение контрольно-кассовых машин, ей грозят серьезные штрафы. Суммы могут быть значительными.

Страховые взносы за проезд

Следующий документ для бизнесменов я назвал «странное письмо» – Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 12 августа 2024 года № 03-03-06/1/75207 «Об учете при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль расходов на оплату проезда к месту работы и обратно и об уплате организацией страховых взносов с сумм оплаты расходов на проезд, проживание и питание физических лиц, которые приезжают из другого города для оформления трудоустройства в организацию». О чем идет речь? Если организация оплачивает сотруднику проезд, проживание и питание (например, если нет транспорта для поездки до работы), то в этом письме объясняется, с каких сумм нужно платить страховые взносы и НДФЛ, а с каких – нет.

Почему я назвал его странным? В письме сказано, что выплаты в пользу лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией, не признаются объектом обложения страховыми взносами. Это нормально. Но если такие выплаты производятся физическим лицам после оформления трудовых отношений, они облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. Это вызывает вопросы.

Например, вы оплачиваете проезд человеку, который, по сути, не может добраться до работы другим способом. Почему такие расходы должны облагаться? Это действительно странно.

У психов отберут телефоны?

В Российской Федерации с 1 сентября вступили в силу новые правила о психиатрической помощи и гарантиях граждан на ее осуществление. У меня есть дополнительная информация о новшествах, касающихся пациентов и медицинских работников, а также здоровых людей, проходящих обязательное психиатрическое освидетельствование в рамках своей трудовой деятельности.

Пациентам следует знать о своих правах, включая ведение переписки, телефонные переговоры и свидания. Эти права могут быть ограничены врачом, в том числе в отношении контактов с родными, адвокатами, священнослужителями и госорганами. Также могут быть ограничения на получение денежных переводов, если это решит врач. Забавно, не правда ли?

Важно подчеркнуть, что это не имеет отношения к карательной психиатрии. Врач-психиатр может ограничить ваши возможности, даже в отношении личных вещей и предметов первой необходимости. Например, он может решить, что зубная щетка может быть использована для суицида. Решения об ограничении принимаются заведующим отделением или главным врачом медорганизации.

Чувствуете ли вы себя в безопасности в нашей стране? Это просто вопрос.

Кстати, я могу помочь вам получить вид на жительство в Болгарии, где таких правил нет. Можете написать мне в Telegram – дам все необходимые документы. Хотя сейчас я нахожусь в России, скоро собираюсь уехать. Обычно я провожу 1/3 времени в России, 1/3 в Болгарии и 1/3 в других странах. Но сейчас я уже много недель снимаю ролики из дома.

Вот, честное слово, вы понимаете, что можно сказать что-то не то. Обратите внимание: упразднена независимая служба защиты прав пациентов в сфере охраны здоровья. Теперь у граждан Российской Федерации, находящихся в психиатрических стационарах, не будет никакой защиты. Вводится процедура ограничения прав пациента, требующая заполнения определенной медицинской документации. Я не хочу это читать, это невозможно. Это просто ужасно.

Если вы внимательно изучите все законы на эту тему, станет понятно, что в России несогласие с курсом партии и правительства может быть признано психиатрическим заболеванием. Только психически нездоровые могут, например, быть против биометрии, цифрового рубля или обязательной регистрации велосипеда.

Поэтому все законы и законопроекты, которые я вам показываю, я объявляю хорошими и полезными для граждан Российской Федерации. Это торжественное заявление.

Теперь давайте перейдем к следующему вопросу. У меня тут целая пачка документов, и все запомнить невозможно. Итак, иностранная организация предоставляет российской IT-компании услуги хостинга для размещения сайта. Если вы бизнесмен и закупаете хостинг у иностранной организации, то должны выступать налоговым агентом. Это значит, что вы обязаны удерживать налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, а затем уплачивать их за эту иностранную организацию.

Курянам отменили налоги

Давайте двигаться дальше. У нас есть шикарный документ. В Курской области сейчас все спокойно, никаких изменений не происходит. Правительство Российской Федерации, вместо того чтобы отменить налоги для бизнесменов, работающих в Курской области, особенно в приграничных районах, предоставляет им отсрочку на 12 месяцев – Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2024 года № 1222 «О мерах поддержки лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на отдельных территориях Курской области». Вы все равно заплатите налоги, просто срок уплаты продлили. Налоги – это святое, так что, сынок, ты все равно заплатишь.

Вышел очередной документ, где перечислены иностранные государства и территории, с которыми осуществляется автоматический обмен отчетами, и те, с которыми такого обмена нет.

У меня здесь много документов, сотни нормативных актов выходят каждый день. Если вам интересен заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, изучите это письмо Минфина – Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 13 августа 2024 года № 03-07-11/75671 «О применении заявительного порядка возмещения НДС». Оно полезное.

Если у вас есть контрольно-кассовые операции, вы обязаны уведомлять налоговые органы. Но не переживайте, если ваши сделки укладываются в 120 миллионов рублей, никому ничего подавать не нужно.

Также есть полезный документ о том, как определяется налоговый статус физического лица – резидент вы или нерезидент – Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 4 сентября 2024 года № 03-04-05/83900 «Об определении налогового статуса физического лица».

Если вы владели автомобилем более трех лет и хотите его продать, налог платить не нужно. Об этом написано в этом документе – Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 29 августа 2024 года № 03-04-05/81700 «Об уплате НДФЛ в случае продажи транспортного средства», так что остановитесь и почитайте.

Итоги

Давайте подведем краткий итог. Жить становится все веселее, и нормативная база, которую выпускают наши властители, начинает пробуждать интерес. Честно говоря, я не верю, что эта система выдержит хотя бы еще несколько месяцев. С экономической точки зрения, несмотря на радостные отчеты Минфина и Росстата, она на грани срыва. Это не значит, что срыв произойдет завтра или послезавтра, но в октябре-ноябре мы войдем в полосу экономического кризиса. Как долго он продлится и когда будет пик – не знаю, это зависит от политических решений. Но экономический кризис, безусловно, потрясет нас.

С другой стороны, для тех, кто занимается бизнесом, это будет время возможностей. Откроются новые двери для создания бизнеса и обогащения. Изменений будет столько, что вы даже не можете себе это представить, в том числе позитивных. Но пока ситуация будет накаляться, перед просмотром подобных роликов стоит подготовиться, возможно, с чашкой крепкого напитка. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды.

Напоминаю, что у меня есть Telegram-канал, где я вас поддерживаю. В моей юридической компании мы готовы помочь вам с оптимизацией налогов, поскольку может возникнуть необходимость в законной оптимизации, особенно если вы зарабатывали на военно-промышленном комплексе. Я вам сейчас завидую, но скоро завидовать перестану. Подготовьтесь к большим изменениям.

Спасибо, коллеги, удачи в делах!