Кризис в России уже начался!/ Ставка по ипотеке выросла до 27%/ ФНС заблокирует ваши цифровые рубли

Российская экономика вышла в лидеры

И начну с вот такой новости. По данным Международного валютного фонда, российская экономика заняла четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности, составляя 3,55% мирового ВВП. В тройку по этому показателю входят Китай, США и Индия, а Россия – четвертая. Мы обогнали Южную Корею, Германию, Францию, Великобританию и даже Японию. Удивительно, не правда ли? Конечно, вы наверняка чувствуете, что живете лучше, чем средний житель Великобритании, Франции, Японии и других стран. Но здесь стоит помнить, что такие цифры, хотя и верные, требуют правильного понимания. Откуда они берутся? Действительно ли уровень жизни граждан России стал выше, чем у тех же англичан или японцев? Тем не менее, миру это представляется как безусловное достижение.

Кризис в России уже начался!

Следующая новость: эту статью я пишу в пятницу, а вы увидите ее в понедельник, и сегодня Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых. Цитирую новость: «Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Банку требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к цели 4-5% в 2025 году». То есть нам уже прямо говорят, что инфляция в следующем году, по прогнозам, составит 4%. Следующее заседание Центрального банка назначено на 20 декабря, и, скорее всего, ключевая ставка будет повышена вновь. Коллеги, в таких обзорах, где у меня целая пачка нормативно-правовых документов, нет возможности подробно останавливаться на каждом вопросе. Загляните в мой Telegram-канал и подписывайтесь: сегодня, например, в вечернем пятничном обзоре я подробно разобрал, чем нам грозит повышение ключевой ставки. Более того, я объявил сегодняшний день началом экономического кризиса в России.

ФНС заблокирует ваши цифровые рубли

Следующую новость я пока не давал в Telegram-канале. Сначала хочу отметить, что в последнее время в интернет-пространстве некоторые уважаемые эксперты утверждают, будто цифровой рубль – это нечто нереальное и что его внедрение в России заблокировано, а в массовое пользование он так и не поступит. Если это действительно так и цифровой рубль не собираются внедрять, если законы, уже принятые в его отношении, действительно не имеют значения, тогда возникает вопрос: почему наши законодатели продолжают активно принимать новые нормативные акты, связанные с цифровым рублем? Приведу цитату: планируется установить порядок, по которому налоговая инспекция будет информировать оператора цифровой платформы, то есть Центральный банк, о приостановлении операций по цифровым рублевым счетам граждан и организаций. Это написано в этом документе – Проект Приказа Федеральной налоговой службы «О внесении изменений в приложение к приказу ФНС России от 20.03.2015 № ММВ-7-8/117@» (подготовлен ФНС России 22.10.2024). Этот проект был подготовлен ФНС России 22 октября, всего несколько дней назад, и направлен на одобрение в Минюст. Налоговики намерены урегулировать вопросы информирования Центрального банка о приостановлении операций по цифровым рублевым счетам, а также о составе передаваемых сведений. Учитывая это, задам вопрос: если цифровой рубль действительно не планируют внедрять, зачем тогда принимается вся эта нормативная база? Пока документы выпускаются и закон остается в силе, они явно к чему-то нас готовят.

Дефицит кадров в России

Хорошо, постараюсь продолжить в спокойном, умиротворяющем тоне. Итак, российские компании все чаще нанимают несовершеннолетних на фоне нехватки кадров. В торговых сетях спрос на фасовщиков до 18 лет вырос втрое, а на менеджеров по продажам и работников торгового зала – вдвое. Эту тенденцию подтверждают крупнейшие игроки на рынке, и, хотя проблема с кадрами действительно есть, пока не будем углубляться в ее обсуждение.

Сбербанк: ставка по ипотеке выросла до 27%!

Следующая новость касается ипотечных ставок. С 22 октября 2024 года Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке. Теперь, если вы хотите оформить кредит на строящееся жилье, вам придется платить от 25 до 27% годовых. К тому же, некоторые банки теперь требуют 50% предоплаты за квартиру. Откуда у людей возьмутся такие деньги – вопрос. Честно говоря, мне сложно представить, как кто-то сможет купить квартиру на таких условиях. Кстати, как насчет прогнозов инфляции? Каждый год нам обещают ее низкий уровень. На следующий год, например, прогнозируют 4%. Но если даже по официальным данным в прошлом году инфляция составила 48%, а по моим личным наблюдениям – минимум 20% за последние пару лет, откуда вдруг возьмутся эти 4%? Знаете, что интересно: даже по самым консервативным оценкам экономистов, в этом году средняя инфляция составит около 22%. При этом пенсии по старости в следующем году планируется увеличить всего на 7%. Возникает вопрос – как в таких условиях жить? Складывается ощущение, что нас просто втягивают в нищету. Бизнесмены, конечно, смогут выжить, ведь они найдут способы адаптироваться: поднимут цены, перепрофилируются, а моя компания поможет оптимизировать налоги. Бизнес выкрутится как всегда. А вот как обычным гражданам выживать в этих условиях – честно, не знаю.

За ваши высказывания вас посадят!

Ладно, перейдем к следующей новости, которую я также уже обсуждал в Telegram-канале. Госдума сейчас готовит законопроект, который должен запретить распространение любой деструктивной информации. Вице-спикер Анна Кузнецова заявила: «Сегодня с Министерством науки проработаны тома материалов, уже подготовлены исследования, на основе которых будет принят комплексный подход к законодательной инициативе о запрете любой деструктивной идеологии». То есть любое наше высказывание, которое не подойдет под критерии «допустимого», будет подлежать наказанию.

Бизнесменам увеличат штрафы по 36 пунктам

Следующая новость касается бизнеса. Российским предпринимателям планируют многократно увеличить штрафы по 36 экономическим преступлениям. Согласно законопроекту Минюста, штрафы за уклонение от уплаты налогов увеличатся в пять раз, за преднамеренное банкротство – в четыре раза и так далее. По сути, это нормальная практика в текущих условиях. Кстати, следующий законопроект, который, как я предполагаю, сейчас обсуждается, касается увеличения штрафов для граждан, чтобы пополнить бюджет к 2025 году. Гражданам предстоит нести нагрузку на фоне принятия решений, которые оказались, мягко говоря, нерациональными.

МЧС выложило новые правила эвакуации

Следующий документ – Письмо МЧС России от 13 сентября 2024 года № 43-5752-11 «О направлении упрощенного порядка действий граждан, самостоятельно покинувших территории» (вместе с «Упрощенным порядком действий граждан, самостоятельно покинувших территории, с которых осуществляются эвакуационные мероприятия, для последующего размещения в пунктах временного размещения и питания других субъектов Российской Федерации, а также действий должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, по выполнению мероприятий с указанной категорией граждан»). Этот порядок призван облегчить размещение граждан в пунктах временного размещения и питания в других субъектах Российской Федерации, а также определяет действия должностных лиц федеральных органов исполнительной власти. Для граждан, самостоятельно покидающих зоны эвакуации, рекомендовано иметь при себе личные документы, деньги, аптечку, запасы еды и воды. Также гражданам, решившим самостоятельно покинуть зону эвакуации, следует связаться с местной администрацией, позвонив по номеру 112 или обратившись в ближайший пункт временного размещения своего региона. Прибытие в другой регион требует обращения на горячую линию МЧС, в местную администрацию или региональные органы для получения информации о доступных пунктах временного размещения. Граждане, покидающие зону эвакуации, должны прибыть в указанный пункт временного размещения для регистрации по месту пребывания и подачи заявлений на восстановление утраченных документов. Уважаемые дамы и господа, у меня возникает вопрос: могла ли наша страна организовать процесс так, чтобы не возникала необходимость издавать подобные документы? Это первый вопрос, который приходит в голову. Второй вопрос: планируется ли у нас эвакуация только из Курской и Белгородской областей, или эти меры могут коснуться других регионов? Задаю эти вопросы себе, но ответов давать не стану. Если у кого-то есть желание ответить – пожалуйста. Вот такой вот документ у нас появился.

Какие банки платят военным?

Следующий документ касается уточнения вопроса о том, какие коммерческие банки могут выплачивать денежное довольствие военнослужащим. Передо мной Проект Федерального закона № 705005-8 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об обороне» (в части уточнения полномочий Правительства Российской Федерации определять кредитные организации, осуществляющие перечисление денежного довольствия (денежного содержания), заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации). Согласно этому проекту, теперь именно правительство будет решать, какие коммерческие банки получат право на перечисление зарплат личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации. В новом варианте закона исключается упоминание, что это должны быть «уполномоченные банки». Таким образом, Правительство РФ поможет дружественным банкам адаптироваться к экономическим условиям в условиях наступающего кризиса. При этом, конечно, никакой коррупционной составляющей в этом нет. Все меры направлены исключительно на то, чтобы денежные средства военнослужащих были в полной безопасности.

Доверять ли деньги банку?

Следующая новость, которую я уже обсуждал в Telegram, касается этого документа – Проект Федерального закона № 746280-8 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части возможности установления экспериментального правового режима, позволяющего кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиента при открытии банковского счета). Согласно этого законопроекта, коммерческим банкам будет разрешено открывать счета без личного присутствия клиента или его представителя. Я уже упоминал это в обзоре, но повторю, поскольку это важная информация. В ближайшие дни этот законопроект станет законом, так как он уже согласован всеми министерствами и ведомствами. Осталось только согласовать его с Росфинмониторингом, ФСБ, Минфином и Минцифры, и это будет сделано быстро. Цель этого закона – предоставить нам удобство. Мы сможем дистанционно открывать счета и вкладывать деньги на депозиты. Но когда вы положите свои деньги на депозит, не забудьте повесить прощальную табличку с надписью: «Почивай с миром, мои дорогие деньги». Может быть, я ошибаюсь, и вам не придется это делать. В любом случае, вы можете распоряжаться своими деньгами так, как считаете нужным. Власти создают все условия и удобства для вас.

Заняли денег? Платите НДФЛ!

Следующий документ — это Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 14 октября 2024 года № 03-04-05/99590. В этом письме Минфин рассмотрел обращение по вопросу налогообложения доходов физических лиц в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными денежными средствами. Государству нужны ваши деньги. Если вы взяли заем у своей компании или у индивидуального предпринимателя без процентов или под низкий процент, то это будет считаться материальной выгодой, и вы обязаны будете заплатить налог. Давайте сначала процитирую, а потом расскажу, как это будет. Цитирую: «Если соответствующие заемные средства получены налогоплательщиком, а вы, как физическое лицо, являетесь налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя, которые признаны взаимозависимыми лицами с вами, либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях…» Итак, нормативную базу разбирать сложно, я постараюсь перевести это на более понятный язык. Это важно, иначе вы можете столкнуться с налоговыми последствиями, связанными с доходом в виде материальной выгоды. Если иное не предусмотрено указанным подпунктом (это подпункт 1 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса), материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами от организаций или индивидуальных предпринимателей, признается таковой при соблюдении хотя бы одного из следующих условий. Первое условие: вы работаете в своей компании и попросили у работодателя заем в размере 100 000 рублей. Затем к вам приходят налоговики и говорят: «Ты же не заплатил компании 27% годовых, как это делает Сбербанк. Заплати НДФЛ с этой суммы!» В результате, получив 100 000 рублей, вы еще и должны будете отдать государству минимум 133 000 рублей. Это минимальная сумма, которая может варьироваться в зависимости от материальной выгоды, которая считается в целом. Также НДФЛ вы заплатите, если соответствующие заемные средства получены вами как налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя, которые признаны взаимозависимыми с вами. Такая экономия фактически является материальной помощью, то есть организация оказала вам материальную помощь, или формой встречного исполнения обязательств перед налогоплательщиком. Короче говоря, воспринимать законы и нормативную базу в коротких обзорах очень сложно – это нужно изучать. Напоминаю еще раз: это письмо Минфина. Основная идея этого письма довольно проста: всем следует брать деньги в коммерческих банках под 27-30% годовых, а не обращаться к своему работодателю за помощью. Иначе налоговики не дремлют. Это Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 14 октября 2024 года № 03-04-05/99590. Вот такие документы у нас выпускают.

Персонал будут сдавать в аренду!

Давайте я продолжу. У нас еще много тем для обсуждения, и обзор этот, конечно, важен. Итак, еще одна новость – изменения в Трудовом кодексе. В Госдуме рассматривают Проект Федерального закона № 740900-8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», который позволит организациям сдавать персонал в аренду. Проблем с этим у нас не будет, так как в России наблюдается нехватка кадров. Все это делается для упрощения трудовых отношений.

Что такое «автоупрощенка»

Следующая новость, и она, в принципе, позитивная: с 1 января 2025 года будет разрешено использовать автоматическую упрощенную систему налогообложения (АУСН) для предприятий по всей стране. Господа бизнесмены, имейте это в виду! Для многих эта информация может быть новой, поэтому настоятельно рекомендую вам взять в руки калькулятор и самостоятельно рассчитать «тарифы нового налогового режима. В декабре на нашем семинаре мы также будем подробно рассматривать эту тему. Мы проведем семинары в середине декабря в Москве, а затем и в Санкт-Петербурге. Приходите, не пожалеете!

Документы для налоговых резидентов

Следующий документ – Проект Приказа Федеральной налоговой службы «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@» (подготовлен ФНС России 11.10.2024). Коллеги, я понимаю, что это нормативная база, и вынужден упоминать эти документы, иначе получится, что у меня не обзор, а просто болтовня. Теперь, как только этот документ вступит в силу, вы сможете дистанционно получать подтверждение о том, являетесь ли вы налоговым резидентом Российской Федерации или нет. Хотя в документе много букв, его основное предназначение уже ясно. Следующая новость касается бизнеса. Она, на мой взгляд, не самая положительная. В обществе «Один», где доля участия компании «Два» составляет 99%, и только 1% принадлежит физическому лицу, это общество стало участником компании «Три» с долей участия в 25%. Компания «Три» провела общее собрание с присутствием всех участников, включая генерального директора общества «Один», который выступал в качестве представителя. На повестку дня собрания был вынесен вопрос об увеличении уставного капитала компании «Три» за счет дополнительных вкладов участников. Участники единогласно решили увеличить уставной капитал. Однако предложенный дополнительный вклад от общества «Один» предполагал внесение недвижимого имущества в виде фитнес-клуба. Компания «Два» подала исковое заявление в суд с требованием признать сделку о внесении фитнес-клуба в качестве дополнительного вклада недействительной. Основанием для этого послужило совершение крупной сделки без согласия участников. Первая инстанция удовлетворила требования и пришла к следующим выводам: спорная сделка не была совершена в рамках обычных хозяйственных действий. Следовательно, ее нужно рассматривать с точки зрения закона об ООО. Фитнес-клуб является не просто объектом недвижимости, а готовым бизнес-проектом. В результате сделки осуществляется отчуждение ценного объекта, позволяющего обществу «Один» осуществлять дополнительную деятельность и извлекать прибыль. Однако апелляционный суд отменил это решение и отказал истцу. Здесь можно найти множество аргументов, но кассационная инстанция оставила решение апелляции в силе, и, на мой взгляд, правильно сделала. Господа бизнесмены, должен признаться, что сейчас пожалел о том, что затронул эту тему. Черт его знает, может, стоит сделать отдельный обзор, потому что здесь нужно все показывать и рисовать. Я подумаю, как с этим поступить. Возможно, попрошу своих сотрудников помочь разобраться с этой ситуацией. Ребята, давайте так: судебные решения в подобных обзорах я давать не буду. С ними нужно разбираться со всей серьезностью, с ручкой в руках и тщательным анализом.

Минстрой против вахтового метода

Господа бизнесмены, вот этот документ тоже стоит рассмотреть внимательно. Короче, тема следующая: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, похоже, не открывало ни Трудовой кодекс, ни Налоговый кодекс. Они, не моргнув глазом, решили, что вахтовый метод относится только к тем сотрудникам, которые работают где-то в полях, вдали от населенных пунктов. Цитирую: «Основанием для применения вахтового метода производства работ может являться наличие единственного фактора – строительства линейных объектов инфраструктуры автомобильного транспорта вне территории населенных пунктов». Ребята, я даже не хочу это читать дальше. Я бы рекомендовал чиновникам открыть Трудовой и Налоговый кодексы и немного больше их изучить. Вахтовый метод в этом году серьезно угробили, но он по-прежнему применим для оптимизации налогов и был самым массовым и удобным в России. Теперь же они такими интересными разъяснениями пытаются его окончательно уничтожить.

Итоги