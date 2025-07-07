За вами будут следить через госмессенджер/ ИП-шников посадят на 5 лет?! / ФНС создает цифровой загон

За вами будут следить через госмессенджер

Итак, наконец, главная тема сегодняшнего обзора.

Вы, наверное, уже слышали, что с 1 сентября вступил в силу новый федеральный закон. С 1 сентября у нас появляется национальный мессенджер «Макс». Казалось бы, что тут такого – национальные мессенджеры, слава богу, есть. Но нет, он кривой и косой, я его проверял.

Теперь по сути: благодаря введению этого мессенджера происходит то, что многие уже заметили – периодически в регионах России пропадает интернет. Да, например, на Дальнем Востоке, в Кемерово интернет отключают. Что происходит? Меняют оборудование. И ставят то самое, которое будет создавать так называемый «белый интернет».

Что это значит? Это полная блокировка всего интернета, кроме строго определенного списка разрешенных сайтов – список будет утвержден властями. То есть доступ будет только к этим сайтам, а весь остальной интернет будет заблокирован.

И вот прелесть закона и мессенджера «Макс» – он работает без интернета. Значит, можно будет заблокировать весь интернет, а доступ к государственным сервисам при этом не пострадает.

Вы сможете общаться с госорганами и бизнесом даже без интернета, подписывать документы через этот мессенджер, пользоваться электронной подписью – все это будет привязано к вашей биометрии и единой системе аутентификации.

«Макс» – это отдельная информационная система, через которую граждане будут получать уведомления без согласия (согласия больше не нужно), будут на 100% идентифицированы и аутентифицированы, их личность будет подтверждена. Через этот сервис можно будет оформлять льготы, бронировать отели и многое другое – все приравнено к предъявлению документов в реальной жизни.

В итоге, все ваше взаимодействие с государством и бизнесом будет подвешено на этот цифровой крюк – и мы все окажемся в цифровом загоне. Вот такая вот «забота» о нас и о нашей безопасности.

Сейчас по закону пройдемся, но давайте вначале еще немножко такого небольшого «обучения». Тебе могут отправлять любую информацию через этот сервис. Ты можешь показать QR-код в мессенджере. Этого будет достаточно вместо предъявления любых документов, будь то гостиница, водительские права, получение льгот, все что угодно.

Все документы будешь подписывать через этот сервис. Появляется стопроцентная привязка и зависимость к этой платформе. Ни о какой добровольности, расслабьтесь, даже речи быть не может. И весь бизнес тоже втянут туда. Потому что если ты ИП-шник, и сейчас в законе это покажу, если ты ИП-шник или руководитель, то скоро договор с клиентом придется подписывать тоже через этот сервис.

Я, когда вот это вот узнал и прочитал это в законе, а все это по полной программе начинает действовать с 1 сентября двадцать пятого года, я уже решил, что куплю себе телефон-болванку. Ну, деваться некуда, раз всех загоняют через этот сервис, я себе куплю телефон-болванку, вставлю туда российскую симку, и этот телефон у меня будет полностью на 100% пустой, потому что теперь, ребят, я как бизнесмен даже Госуслугами, вы тоже Госуслугами пользоваться не сможете. Все через этот сервис будет, понимаете? Все через этот сервис.

Поэтому я куплю телефон-болванку дешевенький, вставлю российскую симку свою в этот телефон, и ради бога, пусть они там следят за мной по телефону-болванке, где будет ноль других приложений. Я им не верю. Я считаю, что они через этот сервис будут следить за всеми внутренностями моего телефона. Вот я про себя говорю. Вы можете верить им, ради бога.

Давайте посмотрим на закон. Он уже принят, он уже действует, он уже вступил в силу. Ну, давайте начну торжественно. Для чего этот сервис создается? Этот сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах. Этот сервис создается для вас, граждане, для создания комфортной и безопасной среды. Это действительно будет комфортно и безопасно, потому что мы будем отрублены от всего остального интернета, и это будет комфортно и безопасно, и никто нас не сможет побеспокоить со стороны через интернет.

Это создается для обеспечения конфиденциальности передаваемой вами информации. Вы скажете: «А где написано, что это без интернета будет действовать?» Пожалуйста, давайте процитирую.

«Отправитель электронного сообщения, который пользуется этим сервисом, определяет сразу получателя и/или получателей информационно-телекоммуникационной сети, вот, а, или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение пользователями информационно-телекоммуникационной сети интернет общедоступной информации в сети интернет».

Еще раз, через этот сервис «Макс» мы сможем с вами сразу определять получателя или получателей – Госуслуги, детские пособия, другу пишем сообщения. И при этом не предусматривается размещение нами, пользователями интернета, этой общедоступной информации в сети интернет.

То есть это будет, видимо, проходить через вышки сотовой связи, через операторов, и никакой интернет не потребуется. Интернет можно будет на хер вырубить. Понимаете, какая штука? Я не знаю, будут его вырубать или нет. Я знаю, что оборудование и программное обеспечение ставят. И я знаю, что закон принят, и он действует. Вот что я знаю. В остальном я гадать не хочу.

Вы там, в комментариях, можете что-нибудь написать, что вы об этом думаете. Я не имею права, я должен законы анализировать. Ну и в телеграме у меня скачайте этот документик, почитайте. Тут все подробно написано: через этот мессенджер вы будете подтверждать возраст и любые документы сможете предъявлять.

Документы на получение льгот и любые другие – все через этот сервис. И все обучение ваше будет загнано в сервис, начиная, по-моему, с детского сада и заканчивая институтом. Паспорт там тоже будет – об этом вот тут написано, да, ребят? Ну вот же, читайте.

А для бизнеса, скажете вы? Пожалуйста: «Предъявление документов и/или сведений в случаях, которые определяются в рамках договорных отношений организации, указанной в части 2 настоящей статьи, то есть организации бизнесменов тоже загонят в этот сервис». Замечательно.

Более того, они планируют делать предустановку этого замечательного сервиса «Макс» на все наши мобильные телефоны после 1 сентября этого года. «В целях реализации функции многофункционального сервиса «Макс» обмена информацией, предусмотренной настоящей статьей…», короче, идентификация, аутентификация, ваша биометрия там будет.

С этим все нормально. В случаях, если в соответствии с законами России или в рамках исполнения договора предусмотрено направление вам, гражданину, информации, в том числе подтверждение совершаемых вами действий, и гражданин является пользователем этого сервиса, то вся информация будет направляться вам без вашего согласия.

Получение вашего согласия ни хера не требуется. Зачем какое-то согласие? Господи, все, дорогие мои, в заботе о вас.