За вами будут следить через госмессенджер/ ИП-шников посадят на 5 лет?! / ФНС создает цифровой загон

И что же еще забыли сказать вам блогеры, делая обзоры на новое приложение «Макс»? Федеральный закон на этот счет уже принят. Расскажу об этом в конце статьи, как и о том, как это создаст цифровой загон для мира бизнеса. Об этом тоже поговорим.
А если кто-то меня не знает – меня зовут Владимир Туров. Я являюсь собственником юридической компании. Мы на рынке уже 22 года, занимаемся оптимизацией налогов. Также я, ну, так уж люди меня называют, эксперт в области финансов.
Погнали, ребята.
ИП-шников посадят на 5 лет?!
Первый документ перед вами. Вначале коротко пройдемся по остальным интереснейшим, замечательным нашим федеральным законам, которые на этой неделе вышли. Вот он, уже принятый Федеральный закон от 24 июля 2025 года № 172-ФЗ «О внесении изменений в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации».
И этим федеральным законом, согласно подготовленной мной справке в Telegram (вы у меня сможете и сам закон почитать), теперь от 3 до 5 лет лишения свободы могут получить не только те, кто создает обнальные конторы, технички, дает свои паспорта на создание техничек. Также от 3 до 5 лет лишения свободы теперь могут получить индивидуальные предприниматели, которые дают свой паспорт или соглашаются быть ИП.
А еще под эту раздачу могут попасть обычные индивидуальные предприниматели, которые не ведут экономической деятельности и потом долго будут объясняться: как так, что же случилось? Теперь в состав преступления входит не только создание фиктивного юридического лица, но и государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц.
Раньше, ребята, фокус был только на юрлицах. Теперь, если ИП возьмет на себя какие-то обязательства по просьбе третьих лиц, то есть кто-то его попросит стать ИП, он согласится, а реальную экономическую деятельность вести не будет – можно отъехать на 3–5 лет в места не столь отдаленные. Имейте это в виду.
То есть под удар попадают формальные учредители, ИП-шники и те, кто согласился стать ИП без цели ведения реальной экономической деятельности. Но чтобы этот испугавшийся ИП-шник быстрее сдал тех, кто его попросил, он должен, если совершил преступление впервые, активно сотрудничать со следствием, помогать раскрытию преступления и тогда сядет тот, кого он сдаст, а его освободят от уголовной ответственности.
Вот так у нас все устроено, ребят. То есть теперь государство будет бороться не только с фирмами-однодневками, но и, скажем так, с «однодневками-ИП». Так что, дорогие мои, оптимизация налогов становится чуть сложнее. Но, с другой стороны, моя компания обладает всеми возможностями для законной оптимизации налогов, несмотря ни на какие вот эти угрозы. Обращайтесь – поможем.
Путин поставил задачу победить самозанятых
Следующий документ, дорогие мои. Сегодня у нас 26 июня, статьи я пишу заранее, по четвергам, чтобы в пятницу мои сотрудники могли их проверить, красиво оформить, а в понедельник вы их уже могли увидеть. Так вот, вчера Путин поставил задачу «победить» самозанятых. В каком смысле? В том, чтобы работодатели ни в коем случае не нанимали самозанятых и не могли экономить на страховых взносах и НДФЛ.
И налоговики тут же выпустили вот это новое разъяснение от 16 июня 2025. Дорогие бизнесмены, вот основные критерии фиктивного самозанятого. Сразу скажу – на этот счет есть большая нормативная база, и здесь далеко не полный перечень критериев, на которые налоговики обращают внимание. Но это – основные.
Итак, если бизнесмен, работодатель, чтобы сэкономить страховые взносы, НДФЛ и налог на прибыль, пытается использовать самозанятых, нарушая вот эти пункты – к нему придут, доначислят НДФЛ, страховые взносы, возможно, налог на прибыль (хотя тут сложнее). Плюс штраф 40% и пени.
Признаки фиктивного самозанятого:
в договоре прописана трудовая функция, а не разовое задание;
в договоре указан график работы;
у этого самозанятого есть подчинение;
он работает на территории или в офисе заказчика;
отсутствует четкий объем работы (работает по процессу, а не на результат);
получает вознаграждение ежемесячно — по сути, зарплату, а не за выполненный объем;
его контролируют, обеспечивают условия труда, дают материалы, станки, оборудование;
систематично, ежедневно ходит на работу;
более 90% дохода получает от одного заказчика.
Слушайте, сейчас у нас обзорная статья, не семинар. На семинаре я все эти вещи подробно разбираю и рассказываю, как можно, а как нельзя использовать самозанятых для налоговой оптимизации. Но самостоятельно, без разбора, я бы вам этим заниматься не рекомендовал – нарветесь на неприятности.
Повторюсь: будет недоимка, пеня, штраф 40% от неуплаченных сумм, плюс административный штраф. Организация заплатит до 100 тысяч рублей, директор – 20 тысяч.
Сроки исковой давности отменили!
Следующий документ. Смотрите, это касается не всех видов экономической деятельности, но есть те направления бизнеса, при начале которых вы обязаны уведомить наше родное государство. И раньше как было: уведомил – хорошо, не уведомил – ну, ладно, потом вспомнил – отправил. А теперь у нас, господа, презумпция невиновности и в этой части отменяется.
Многие сейчас называют это национализацией. Нет, ребят, это не национализация, потому что по закону о национализации, если ваше предприятие изымается, государство обязано выплатить вам его рыночную стоимость. А у нас этого никто делать не собирается. У нас сажают бизнесменов, возбуждают уголовные дела, отнимают всю собственность и передают своим близким товарищам и друзьям. Это отъем. Это грабеж. Это передел собственности. И в этой истории презумпцию невиновности отменили напрочь.
Генпрокуратура официально объявила: если итоги приватизации девяносто первого – девяносто восьмого годов будут признаны нарушающими что-либо, сроки исковой давности здесь вообще не работают. Причем не с того момента, когда прокуратура узнала о нарушении в девяносто третьем, а с того момента, как она подала иск и начала действовать.
И ровно так же отменяется презумпция невиновности в части штрафов за неуведомление о начале деятельности. Теперь это так называемое длящееся правонарушение. Если юрлицо или ИП начали работать, не подав уведомление, они совершают это нарушение не один раз, а постоянно – пока продолжают работать. И это дает право проверяющим начинать отсчет срока давности не с момента начала вашей деятельности, а с того момента, когда они это нарушение обнаружили.
Вы понимаете, какая прелесть? Все сроки исковой давности у нас теперь тихо и последовательно отменяются.
Соответственно, за первое нарушение ИП заплатит от 7 до 12 тысяч, организация – от 24 до 48 тысяч. За повторные нарушения ИП-шники отдадут уже до 25 тысяч, а юрлицо заплатит максимум до 60 тысяч за отсутствие уведомления.
Поэтому, господа бизнесмены, прежде чем начать любую экономическую деятельность или если вы уже ею занимаетесь – проверьте: не должны ли вы были уведомить государство об этой деятельности? Если должны – немедленно уведомляйте. Не ждите, пока прилетит штраф на 60 тысяч.
Продать долю бизнеса стало легче
Следующий, ребят, документ. Проект федерального закона. Тут, правда, в одном флаконе у меня два разных проекта, но давайте коротко передам суть, чтобы не тратить ваше время.
Смотрите, если вы учредитель юридического лица, и у вас, например, четыре учредителя, то теперь можно будет прописать в уставе не только преимущественное право покупки доли при выходе одного из соучредителей, но и полную отмену этого права. То есть можно будет официально прописать в уставе, что свою долю вы имеете право продать кому угодно, без обязательного предложения другим учредителям.
Вот, собственно, ключевое изменение. А теперь чуть подробнее.
Можно вообще исключить преимущественное право продажи доли. А можно, наоборот, привязать его к каким-то условиям. Например: «через три года после регистрации компании» или «если кто-то из учредителей не выполняет свои финансовые обязательства». То есть можно заранее зафиксировать в уставе любые условия, по наступлению которых, доля продается кому угодно.
С одной стороны – хорошая возможность. Можно будет продать свою долю подороже или выйти из компании, когда вздумается. С другой стороны – открывается лазейка для рейдерских захватов. Представьте: инвестор приходит, обещает деньги, прописывает в уставе право продать свою долю кому угодно, а потом сливает ее третьим лицам. И в бизнесе начинаются большие неприятности.
Поэтому, ребят, к этому документу нужно отнестись серьезно. Тем более что лазейки для слива долей без уведомления действительно появляются.
Если вы занимаетесь бизнесом — советую вам, чтобы ваш юрист этот закон почитал. Он уже принят в третьем чтении. По сути, это уже почти федеральный закон: осталась только формальность – одобрение Совета Федерации и подпись президента.
Пусть ваш юрист внимательно изучит документ и даст вам рекомендации по части вашего бизнеса. Добрый вам совет: не игнорируйте этот законопроект. Да, букв много, но тут действительно важно. Основную идею я вам передал.
ФНС создает цифровой загон
Следующий документ. Давайте, ребят, порадуемся за успехи других людей. Ну, правда, давайте порадуемся за главу ФНС России господина Егорова, за наших налоговиков, за чиновников.
Мало кто на это обратил внимание, а я вам сейчас объясню, в чем здесь ловушка. Их давняя мечта сбывается – создание единого цифрового загона для бизнесменов. Егоров ведь как сказал? Что бухгалтера больше будут не нужны. Что налоговая превратится в сервисную компанию по обслуживанию налогоплательщиков, и сама за бизнесмена, даже если он работает на классической системе, будет считать все налоги.
Посчитает, сама залезет на расчетный счет и снимет деньги. А задача бизнесмена – просто работать. Если бизнесмен вдруг спохватится и спросит, куда у него деваются деньги, он сможет написать налоговикам запрос: мол, уважаемые, поясните, как вы мои налоги-то посчитали, счет-то пустеет. И налоговая в течение пяти суток обязана будет ответить, как они все это насчитали. Я сейчас абсолютно не шучу.
До недавнего времени налоговикам не хватало только одного – чтобы весь документооборот шел через их платформу. Чтобы все бизнесмены, ИП, самозанятые и граждане заключали договоры исключительно на платформе налоговой.
И вот налоговая радостно объявила: для вас куча льгот, все бесплатно, все удобно. А по факту – очередной цифровой загон. Теперь налоговая дополнила функционал своего сервиса для создания машиночитаемых электронных документов. Да, с одной стороны, это упрощает жизнь бизнесу. А с другой – создает полную прозрачность для контролирующих органов.
Теперь любой бизнесмен может прямо на портале налоговой создать любой договор, подписать его мобильной подписью, отправить контрагенту. И дальше всех контрагентов потихоньку загонят на эту платформу.
Будете подписывать все через приложение «Моя подпись» от ФНС. И все для вас, как они пишут, бесплатно. И уже в третьем квартале 2025 года через этот сервис можно будет подписывать и счет-фактуры, и универсальные передаточные документы, и договоры.
Малому бизнесу в заботе о нем, якобы, станет проще: не надо будет сторонних сервисов, не нужно платить за платные решения. Все для вас, все бесплатно. Прекрасно же, да?
Если честно, я еще пару лет назад на своих семинарах говорил, что, наверное, этот цифровой загон полностью заработает к 2027 году. Признаю – я ошибся. И очень сильно ошибся.
Насколько сильно – узнаете в конце этого обзора. Потому что они, надо признать, реально молодцы. Очень быстро внедряют все эти высокие технологии, которые загоняют бизнес под колпак.
Попали под сокращение – продолжите получать зарплату!
Дальше, ребята, следующий законопроект. Вот он перед вами – Проект федерального закона № 902847-8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (внесен Правительством Российской Федерации) (принят в первом чтении 18.06.2025). Суть такая: наше родное государство решило в очередной раз позаботиться за счет кармана работодателя и учредителей о сотрудниках. Как именно? Сотрудникам будет хорошо.
Допустим, вы работаете на двух работах – основная и частичная занятость в другой организации. Если та организация, где у вас частичная занятость, проводит сокращения, увольнения или ликвидацию, то, несмотря на вашу частичную занятость, работодатель обязан выплатить вам двухмесячное выходное пособие – грубо говоря, два оклада.
Если в течение следующего месяца вы работу не нашли, а организация уже ликвидирована, то учредители из своего кармана должны будут заплатить вам еще за третий месяц.
Если вы работаете на Севере, то выходное пособие за три месяца, а если работу не нашли в течение трех месяцев после ликвидации, то ликвидированная организация или ее учредители обязаны будут еще три месяца платить вам зарплату.
Об этом уже есть соответствующий федеральный закон. А в этом новом законопроекте уточняется, что работодатели обязаны выплачивать выходные пособия при увольнении и сокращении, даже если у вас была частичная занятость.
Забыл сообщить о переезде военкомату – штраф!
Следующая новость. У меня складывается впечатление, что нашим вождям никак не дает покоя предстоящий осенний призыв, а возможно, и мобилизация. В связи с этим, согласно новому законопроекту, существенно повышаются штрафы для молодых людей, ну, для меня, например, пятидесятилетнего мужика скоро 59 лет, а для двадцатилетних – особенно тех, которые забывают уведомить военкомат о смене места жительства.
Особенно это коснется студентов. Представьте: студент сегодня снимает квартиру в одном месте, завтра – в другом, а военкомат он не уведомил. За это предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. И не сомневайтесь – закон примут.
Как же военкоматы будут выявлять такие нарушения? Ответ прост: все уже готово. Ваши цифровые следы в интернете, мобильные данные – все будет под контролем. Даже опрашивать соседей не потребуется. Мы постепенно приближаемся к системе тотального контроля.
Россияне смогут выбирать провайдера
А теперь пару слов про еще один проект федерального закона. В чем суть? Я сталкивался с этим не раз. Вот недавно говорю своему директору: «Слушай, давай поменяем провайдера интернета». Он отвечает: «Владимир Викторович, в наш дом допустили только одного провайдера, других не пускают, нам деваться некуда». Раньше ты платил за интернет 46 000 рублей, а теперь, говорит, снизят до 15 000. И никакой конкуренции в большом доме, где у меня офис, просто нет.
Теперь этот закон запрещает правлениям многоквартирных домов блокировать доступ другим провайдерам. Если собственники дома запретят заход другим провайдерам, на них наложат штрафы вплоть до миллиона рублей, должностных лиц могут дисквалифицировать и наказать.
В общем, закон вроде бы хороший, но, конечно, могут быть подставы – вам это решать.
За вами будут следить через госмессенджер
Итак, наконец, главная тема сегодняшнего обзора.
Вы, наверное, уже слышали, что с 1 сентября вступил в силу новый федеральный закон. С 1 сентября у нас появляется национальный мессенджер «Макс». Казалось бы, что тут такого – национальные мессенджеры, слава богу, есть. Но нет, он кривой и косой, я его проверял.
Теперь по сути: благодаря введению этого мессенджера происходит то, что многие уже заметили – периодически в регионах России пропадает интернет. Да, например, на Дальнем Востоке, в Кемерово интернет отключают. Что происходит? Меняют оборудование. И ставят то самое, которое будет создавать так называемый «белый интернет».
Что это значит? Это полная блокировка всего интернета, кроме строго определенного списка разрешенных сайтов – список будет утвержден властями. То есть доступ будет только к этим сайтам, а весь остальной интернет будет заблокирован.
И вот прелесть закона и мессенджера «Макс» – он работает без интернета. Значит, можно будет заблокировать весь интернет, а доступ к государственным сервисам при этом не пострадает.
Вы сможете общаться с госорганами и бизнесом даже без интернета, подписывать документы через этот мессенджер, пользоваться электронной подписью – все это будет привязано к вашей биометрии и единой системе аутентификации.
«Макс» – это отдельная информационная система, через которую граждане будут получать уведомления без согласия (согласия больше не нужно), будут на 100% идентифицированы и аутентифицированы, их личность будет подтверждена. Через этот сервис можно будет оформлять льготы, бронировать отели и многое другое – все приравнено к предъявлению документов в реальной жизни.
В итоге, все ваше взаимодействие с государством и бизнесом будет подвешено на этот цифровой крюк – и мы все окажемся в цифровом загоне. Вот такая вот «забота» о нас и о нашей безопасности.
Сейчас по закону пройдемся, но давайте вначале еще немножко такого небольшого «обучения». Тебе могут отправлять любую информацию через этот сервис. Ты можешь показать QR-код в мессенджере. Этого будет достаточно вместо предъявления любых документов, будь то гостиница, водительские права, получение льгот, все что угодно.
Все документы будешь подписывать через этот сервис. Появляется стопроцентная привязка и зависимость к этой платформе. Ни о какой добровольности, расслабьтесь, даже речи быть не может. И весь бизнес тоже втянут туда. Потому что если ты ИП-шник, и сейчас в законе это покажу, если ты ИП-шник или руководитель, то скоро договор с клиентом придется подписывать тоже через этот сервис.
Я, когда вот это вот узнал и прочитал это в законе, а все это по полной программе начинает действовать с 1 сентября двадцать пятого года, я уже решил, что куплю себе телефон-болванку. Ну, деваться некуда, раз всех загоняют через этот сервис, я себе куплю телефон-болванку, вставлю туда российскую симку, и этот телефон у меня будет полностью на 100% пустой, потому что теперь, ребят, я как бизнесмен даже Госуслугами, вы тоже Госуслугами пользоваться не сможете. Все через этот сервис будет, понимаете? Все через этот сервис.
Поэтому я куплю телефон-болванку дешевенький, вставлю российскую симку свою в этот телефон, и ради бога, пусть они там следят за мной по телефону-болванке, где будет ноль других приложений. Я им не верю. Я считаю, что они через этот сервис будут следить за всеми внутренностями моего телефона. Вот я про себя говорю. Вы можете верить им, ради бога.
Давайте посмотрим на закон. Он уже принят, он уже действует, он уже вступил в силу. Ну, давайте начну торжественно. Для чего этот сервис создается? Этот сервис создается для повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах. Этот сервис создается для вас, граждане, для создания комфортной и безопасной среды. Это действительно будет комфортно и безопасно, потому что мы будем отрублены от всего остального интернета, и это будет комфортно и безопасно, и никто нас не сможет побеспокоить со стороны через интернет.
Это создается для обеспечения конфиденциальности передаваемой вами информации. Вы скажете: «А где написано, что это без интернета будет действовать?» Пожалуйста, давайте процитирую.
«Отправитель электронного сообщения, который пользуется этим сервисом, определяет сразу получателя и/или получателей информационно-телекоммуникационной сети, вот, а, или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение пользователями информационно-телекоммуникационной сети интернет общедоступной информации в сети интернет».
Еще раз, через этот сервис «Макс» мы сможем с вами сразу определять получателя или получателей – Госуслуги, детские пособия, другу пишем сообщения. И при этом не предусматривается размещение нами, пользователями интернета, этой общедоступной информации в сети интернет.
То есть это будет, видимо, проходить через вышки сотовой связи, через операторов, и никакой интернет не потребуется. Интернет можно будет на хер вырубить. Понимаете, какая штука? Я не знаю, будут его вырубать или нет. Я знаю, что оборудование и программное обеспечение ставят. И я знаю, что закон принят, и он действует. Вот что я знаю. В остальном я гадать не хочу.
Вы там, в комментариях, можете что-нибудь написать, что вы об этом думаете. Я не имею права, я должен законы анализировать. Ну и в телеграме у меня скачайте этот документик, почитайте. Тут все подробно написано: через этот мессенджер вы будете подтверждать возраст и любые документы сможете предъявлять.
Документы на получение льгот и любые другие – все через этот сервис. И все обучение ваше будет загнано в сервис, начиная, по-моему, с детского сада и заканчивая институтом. Паспорт там тоже будет – об этом вот тут написано, да, ребят? Ну вот же, читайте.
А для бизнеса, скажете вы? Пожалуйста: «Предъявление документов и/или сведений в случаях, которые определяются в рамках договорных отношений организации, указанной в части 2 настоящей статьи, то есть организации бизнесменов тоже загонят в этот сервис». Замечательно.
Более того, они планируют делать предустановку этого замечательного сервиса «Макс» на все наши мобильные телефоны после 1 сентября этого года. «В целях реализации функции многофункционального сервиса «Макс» обмена информацией, предусмотренной настоящей статьей…», короче, идентификация, аутентификация, ваша биометрия там будет.
С этим все нормально. В случаях, если в соответствии с законами России или в рамках исполнения договора предусмотрено направление вам, гражданину, информации, в том числе подтверждение совершаемых вами действий, и гражданин является пользователем этого сервиса, то вся информация будет направляться вам без вашего согласия.
Получение вашего согласия ни хера не требуется. Зачем какое-то согласие? Господи, все, дорогие мои, в заботе о вас.
Итоги
Итак, подведем итог. Итог очень простой. Цифровой рубль – все нормально. Единый QR-код с Нового года – все нормально. Новый цифровой сервис «Макс» – все нормально. Суверенный интернет – все по плану.
Чем все кончится? Не знаю. Не знаю. Напишите в комментариях, чем все кончится. И с вас за мою работу – лайк, комментарий и подписка на блог. Пусть люди хотя бы немного ознакомятся, так сказать, со своим будущим.
Иногда читаю комментарии: «Туров, тебя невозможно смотреть, ты транслируешь плохие новости». Я, дорогие мои, федеральные законы транслирую. Я транслирую федеральные законы. Я их, черт бы их побрал, эти законы не принимаю.
Лайк, комментарий, подписка. Спасибо.
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