Что такое встречная проверка — и почему она не так страшна, как кажется
📍У предпринимателей термин «встречная проверка» вызывает тревогу. Часто он ассоциируется с выездной проверкой, предпроверочным анализом или каким-то необычным и особым вниманием фискалов. На самом деле — всё куда проще. И если понимать механизм, — куда безопаснее.
📍Что это такое на самом деле?
Встречная проверка — это не самостоятельный вид налогового контроля. Это форма запроса информации или документов, оформленная в рамках ст. 93.1 НК РФ, и касающаяся не вас напрямую, а организации, о которой вы можете предоставить интересующие налоговую сведения (возможно, вы с ней напрямую никогда даже и не взаимодействовали).
Чаще всего проверяют вашего контрагента — или даже контрагента контрагента. А к вам обращаются, чтобы уточнить детали сделки, подтвердить документы или восстановить цепочку. То есть в отношении вас никакой проверки нет! Ни в коем случае тут не надо суетиться и подавать уточненки.
Почему это происходит?
Предположим, ваш партнёр, купил «бумажный НДС» и вот, «низ» цепочки начали проверять, постепенно поднимаясь по «техничкам» выше и выше до т.н. «сущностных» компаний, т.е. компаний у которых есть имущество, штат и регулярные движения по счетам.
Возможно, что первым «живым» звеном оказываетесь вы. Именно на этом этапе возникает встречное требование.
А возможно, где-то в цепочке «контриков» просто допустили ошибку при заполнении документов.
На что обращать внимание в требовании:
Смотрите, по какому пункту ст. 93.1 НК РФ направлен запрос:
🟡 Пункт 1 — запрос в рамках камеральной или выездной проверки.
🟡 Пункт 2 — вне рамок проверки, т.е. чаще всего — в рамках предпроверочного анализа. Это как раз та ситуация, где риски выше: формально вас не проверяют, но данные начинают собирать за несколько периодов, неспеша и углубленно.
Даже если требование пришло из другого региона — вы обязаны ответить, если оно направлено через вашу ИФНС (это предусмотрено п. 2 ст. 93.1 НК РФ). Игнор — это нарушение.
За неисполнение требования вас могут оштрафовать:
🟡 По ст. 126 НК РФ — за непредоставление документов.
🟡 По ст. 129.1 НК РФ — за непредставление информации.
И оба штрафа могут применяться одновременно, если запрос содержит и то, и другое.
А что считается “документами по сделке”?
Многие считают, что налоговая обязана указать номер договора и дату. Это не совсем так. Фискалы указывают в требованиях те сведения, которыми располагают сами (у них не всегда есть номер и дата договора).
Что касается объема сведений, которые они могут запросить, то КС четко указал, что это могут только те сведения, которые относятся к конкретным сделкам и определены их условиями. То есть счета-фактуры, ТТН, акты и отчёты попросить могут всегда, а вот ту же «штатку», только, если сделка касалась обеспечения питанием.
Не уверены, что именно от вас хотят – звоните и уточняйте!
🔥Типичные ошибки:
Подали уточненку → открыли новую камеральную проверку.
Ответили без анализа → дали повод для встречной выездной.
Не отреагировали — получили два штрафа.
📍Что делать правильно:
➖ Не игнорировать. Даже если вас проверка формально не касается.
➖ Проверить основание. Внимательно изучите требование и указанные в нем основания истребования документов (откуда пришло, в рамках или вне рамок проверки).
➖ Про такие требования бухгалтерия просто обязана сообщать руководству. Это управленческое решение, а не просто задача для бухгалтера.
➖ Ответить только на то, что просят. Не нужно избыточной инициативы.
➖ Если документов нет — укажите честно. Это допустимо.
📍Помните: встречная проверка — это не приговор. Это просто механизм уточнения информации. Но при неосторожных действиях именно она может запустить механизм новых проверок.
А когда игнорировать?
Если «схематозили» и запрос не сильно удивил – лучше не отвечать вообще. Штраф ничто, по сравнению с тем, что вы подтвердите свое участие в схеме. Не ответив в этой ситуации – выиграете время. Так как проверки в отношении вас нет – ничего, по сути, с вами «вот так с ходу» фискалы сделать не смогут.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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