Что такое встречная проверка — и почему она не так страшна, как кажется

📍У предпринимателей термин «встречная проверка» вызывает тревогу. Часто он ассоциируется с выездной проверкой, предпроверочным анализом или каким-то необычным и особым вниманием фискалов. На самом деле — всё куда проще. И если понимать механизм, — куда безопаснее.

📍Что это такое на самом деле?

Встречная проверка — это не самостоятельный вид налогового контроля. Это форма запроса информации или документов, оформленная в рамках ст. 93.1 НК РФ, и касающаяся не вас напрямую, а организации, о которой вы можете предоставить интересующие налоговую сведения (возможно, вы с ней напрямую никогда даже и не взаимодействовали).

Чаще всего проверяют вашего контрагента — или даже контрагента контрагента. А к вам обращаются, чтобы уточнить детали сделки, подтвердить документы или восстановить цепочку. То есть в отношении вас никакой проверки нет! Ни в коем случае тут не надо суетиться и подавать уточненки.

Почему это происходит?

Предположим, ваш партнёр, купил «бумажный НДС» и вот, «низ» цепочки начали проверять, постепенно поднимаясь по «техничкам» выше и выше до т.н. «сущностных» компаний, т.е. компаний у которых есть имущество, штат и регулярные движения по счетам.

Возможно, что первым «живым» звеном оказываетесь вы. Именно на этом этапе возникает встречное требование.

А возможно, где-то в цепочке «контриков» просто допустили ошибку при заполнении документов.

На что обращать внимание в требовании:

Смотрите, по какому пункту ст. 93.1 НК РФ направлен запрос:

🟡 Пункт 1 — запрос в рамках камеральной или выездной проверки.

🟡 Пункт 2 — вне рамок проверки, т.е. чаще всего — в рамках предпроверочного анализа. Это как раз та ситуация, где риски выше: формально вас не проверяют, но данные начинают собирать за несколько периодов, неспеша и углубленно.

Даже если требование пришло из другого региона — вы обязаны ответить, если оно направлено через вашу ИФНС (это предусмотрено п. 2 ст. 93.1 НК РФ). Игнор — это нарушение.

За неисполнение требования вас могут оштрафовать:

🟡 По ст. 126 НК РФ — за непредоставление документов.

🟡 По ст. 129.1 НК РФ — за непредставление информации.

И оба штрафа могут применяться одновременно, если запрос содержит и то, и другое.

А что считается “документами по сделке”?

Многие считают, что налоговая обязана указать номер договора и дату. Это не совсем так. Фискалы указывают в требованиях те сведения, которыми располагают сами (у них не всегда есть номер и дата договора).

Что касается объема сведений, которые они могут запросить, то КС четко указал, что это могут только те сведения, которые относятся к конкретным сделкам и определены их условиями. То есть счета-фактуры, ТТН, акты и отчёты попросить могут всегда, а вот ту же «штатку», только, если сделка касалась обеспечения питанием.

Не уверены, что именно от вас хотят – звоните и уточняйте!

🔥Типичные ошибки:

Подали уточненку → открыли новую камеральную проверку.

Ответили без анализа → дали повод для встречной выездной.

Не отреагировали — получили два штрафа.

📍Что делать правильно:

➖ Не игнорировать. Даже если вас проверка формально не касается.

➖ Проверить основание. Внимательно изучите требование и указанные в нем основания истребования документов (откуда пришло, в рамках или вне рамок проверки).

➖ Про такие требования бухгалтерия просто обязана сообщать руководству. Это управленческое решение, а не просто задача для бухгалтера.

➖ Ответить только на то, что просят. Не нужно избыточной инициативы.

➖ Если документов нет — укажите честно. Это допустимо.

📍Помните: встречная проверка — это не приговор. Это просто механизм уточнения информации. Но при неосторожных действиях именно она может запустить механизм новых проверок.

А когда игнорировать?

Если «схематозили» и запрос не сильно удивил – лучше не отвечать вообще. Штраф ничто, по сравнению с тем, что вы подтвердите свое участие в схеме. Не ответив в этой ситуации – выиграете время. Так как проверки в отношении вас нет – ничего, по сути, с вами «вот так с ходу» фискалы сделать не смогут.



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