16 стран Европы с Digital Nomad визой

Привет! Это блог Resetly. Мы сами прошли через эмиграцию в Европу и теперь развиваем платформу для таких же, как мы — айтишников, удаленщиков и предпринимателей. В блоге делимся всем, что узнали об эмиграции, работе и жизни в новых странах — полезные советы, гайды, новости.
Работать удалённо и жить в другой стране – это про Digital Nomad визу. В Европе много стран, которые предлагают такие визы. Давай рассмотрим их условия.
Минимальный доход для получения визы:
Албания — 305€/месяц + 3900 на счету
Черногория — 1350€/месяц
Италия — 2333€/месяц
Хорватия — 2540€/месяц или 30500€ на счету
Испания — 2646€/месяц
Норвегия — 2980€/месяц
Венгрия — 3000€/месяц
Португалия — 3280€/месяц и 9840€ на счету
Латвия — 3433€/месяц
Мальта — 3500€/месяц
Греция — 3500€/месяц
Кипр — 3500€/месяц
Андорра — €3858/месяц
Румыния — 4304€/месяц
Эстония — 4500€/месяц
Исландия — 7075€/месяц
ПМЖ и гражданство: можно получить в Португалии, Испании, Греции и Италии.
Переезд с семьей: возможен везде, кроме Венгрии и Латвии.
Подача на визу внутри страны: возможна в Испании, Черногории, Хорватии и Греции.⠀
Налоговые льготы: Хорватия (0%), Черногория (0%), Румыния (0%)
Важно знать: Латвия и Эстония не позволяет россиянам и белорусам получать визу Digital Nomad.
Digital Nomad визу Исландии могут запрашивать только граждане стран, которым не нужна туристическая виза в Исландию.
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