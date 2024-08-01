16 стран Европы с Digital Nomad визой

Привет! Это блог Resetly. Мы сами прошли через эмиграцию в Европу и теперь развиваем платформу для таких же, как мы — айтишников, удаленщиков и предпринимателей. В блоге делимся всем, что узнали об эмиграции, работе и жизни в новых странах — полезные советы, гайды, новости.

Работать удалённо и жить в другой стране – это про Digital Nomad визу. В Европе много стран, которые предлагают такие визы. Давай рассмотрим их условия.

Минимальный доход для получения визы:

Албания — 305€/месяц + 3900 на счету

Черногория — 1350€/месяц

Италия — 2333€/месяц

Хорватия — 2540€/месяц или 30500€ на счету

Испания — 2646€/месяц

Норвегия — 2980€/месяц

Венгрия — 3000€/месяц

Португалия — 3280€/месяц и 9840€ на счету

Латвия — 3433€/месяц

Мальта — 3500€/месяц

Греция — 3500€/месяц

Кипр — 3500€/месяц

Андорра — €3858/месяц

Румыния — 4304€/месяц

Эстония — 4500€/месяц

Исландия — 7075€/месяц

ПМЖ и гражданство: можно получить в Португалии, Испании, Греции и Италии.

Переезд с семьей: возможен везде, кроме Венгрии и Латвии.

Подача на визу внутри страны: возможна в Испании, Черногории, Хорватии и Греции.⠀

Налоговые льготы: Хорватия (0%), Черногория (0%), Румыния (0%)

Важно знать: Латвия и Эстония не позволяет россиянам и белорусам получать визу Digital Nomad.

Digital Nomad визу Исландии могут запрашивать только граждане стран, которым не нужна туристическая виза в Исландию.