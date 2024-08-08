Когда лучше устраиваться на работу: народные приметы

Устройство на работу — это один из наиболее ответственных шагов в жизни человека. С выбором новой должности часто связаны не только надежды на финансовую стабильность, но и страхи, касающиеся нового коллектива, обязанностей и карьерных перспектив. В этой ситуации многие из нас обращаются к приметам и суевериям, надеясь на удачу и благоприятный исход.

Согласно поверьям, устраиваться на работу лучше всего в среду. Это связано с тем, что покровителем третьего дня недели является Меркурий, влияющий на способности к красноречию. Считается, что самое неблагоприятное время для собеседования - понедельник.

В некоторых культурах считали, что неудача в трудовой деятельности может быть связана с недоброжелательством других людей, порчей или сглазом. Например, в России существовала традиция проводить обряды, привлекающие удачу и защищающие от неудач. Люди оставляли специальные подношения, заговаривали хлеб или изготавливали амулеты, которые должны были помочь в поисках работы.