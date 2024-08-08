Когда лучше устраиваться на работу: народные приметы

Устройство на работу — это один из наиболее ответственных шагов в жизни человека. С выбором новой должности часто связаны не только надежды на финансовую стабильность, но и страхи, касающиеся нового коллектива, обязанностей и карьерных перспектив. В этой ситуации многие из нас обращаются к приметам и суевериям, надеясь на удачу и благоприятный исход.
Согласно поверьям, устраиваться на работу лучше всего в среду. Это связано с тем, что покровителем третьего дня недели является Меркурий, влияющий на способности к красноречию. Считается, что самое неблагоприятное время для собеседования - понедельник.
В некоторых культурах считали, что неудача в трудовой деятельности может быть связана с недоброжелательством других людей, порчей или сглазом. Например, в России существовала традиция проводить обряды, привлекающие удачу и защищающие от неудач. Люди оставляли специальные подношения, заговаривали хлеб или изготавливали амулеты, которые должны были помочь в поисках работы.
Приметы перед устройством на новую работу
Если перед собеседованием купить новую записную книжку и ручку – это символ начала новых рабочих отношений. В понедельник лучше работу не искать – скорее всего, постигнет неудача. Если до офиса, где проходит собеседование, дорога была легкой, то и собеседование пройдет также.
Перед выходом из дома нужно улыбнуться себе в зеркале и пожелать удачи. Лучше не устраиваться на новую работу в високосный год – это к быстрому увольнению.
Если в офисе, где будет проходить собеседование, первой встретилась женщина, то беседа с работодателем пройдет успешно.
Резюме под подушкой
Когда вы получаете приглашение на собеседование, нужно положить резюме под подушку на ночь. Это должно притянуть удачу и помочь успешно пройти интервью.
Левую ногу вперед
Перед тем как выйти из дома на собеседование, рекомендуется делать шаг левой ногой. Считается, что это принесет удачу и поможет установить дружеские отношения с будущими коллегами.
Время для телефонных переговоров
По приметам, лучше всего принимать звонок с приглашением на собеседование в первый день недели — понедельник. Это связано с тем, что начало недели считается временем новых начинаний. Эта примета необычная, но стоит ли пропускать важные звонки в другие дни недели?
Монеты с собой
В некоторых странах существует примета, что если у вас есть мелкие деньги в кармане, это принесет удачу. Поэтому перед собеседованием можно положить несколько монет в карман или сумку.
Заговоры и молитвы
Существует множество заговоров, которые люди произносят перед важными событиями, такими как собеседование. Это может быть молитва о удаче или другие ритуалы.
Символика подарков
Если вам на новом месте работы вручают подарок, например, ручку или блокнот, это может означать, что вы будете работать здесь долго. Подарок символизирует начало нового этапа.
Первый день на работе
Тем, кто верит в знаки, стоит обратить внимание на некоторые вещи. Например, увидеть паука — к хорошему отношению с коллегами. Не стоит садиться за стол уволенного сотрудника, это может привести к неудаче. При первом визите в кабинет начальника подержитесь за его стол – избежите задержек зарплаты.
Также есть и другие приметы, связанные с работой. Если поставить на рабочий стол любое растение – оно будет отгонять плохую энергию. Если на работе часто бьется посуда, скорее всего вами недовольно начальство.
Согласно опросу сервиса «Работа.ру» почти каждый десятый россиянин (8%) знает суеверия или приметы о работе. 26% респондентов имеют представление о них, но не могут перечислить их названия. 66% опрошенных не знают, что значат приметы. 23% участников исследования учитывают приметы и суеверия при трудоустройстве 26% обращают внимание только на хорошие знаки. 44% опрошенных не верят в приметы.
Как привлечь удачу
Если разложить в доме палочки корицы, она будет привлекать удачу и финансовое благополучие. Кроме того, рекомендуется рано вставать, особенно в день собеседования. Дверь в своем кабинете нужно закрывать, чтобы не терять энергию.
Нельзя хвастаться своими достижениями и говорить и о размере своей зарплаты. Удачу в поиске работы принесет новая пара обуви, купленная и поставленная у входной двери дома, или новый костюм.
Толстянка, она же денежное дерево, помогает притягивать деньги в ваш дом. Растение нужно покупать самостоятельно.
Научное объяснение примет
Несмотря на то, что многие люди воспринимают приметы как простые суеверия, наука предлагает некоторые объяснения. В психологическом плане вера в приметы может повышать уверенность в себе. Это происходит благодаря эффекту Плацебо: человек, убедивший себя в том, что такая-то примета принесет удачу, чаще всего начинает действовать более уверенно, что в итоге и приводит к положительным результатам.
Приметы и суеверия, связанные с устройством на работу, являются важной частью культуры и традиций. Хотя в современном мире мы чаще полагаемся на свои навыки и способности, не стоит забывать о том, что вера в удачу может сыграть решающую роль в нашем восприятии происходящего. В конечном счете, независимо от того, верите ли вы в приметы или нет, главными факторами успеха на новом месте остаются профессионализм, упорство и умение работать в команде.
Таким образом, несмотря на изменение социальных норм и тенденций, приметы продолжают оставаться важной частью жизни многих людей, придавая им уверенность в своих силах и надежду на удачу в столь важном деле, как трудоустройство.
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