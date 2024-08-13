Диплом от ИП: реальность или миф? Лицензия на образование для ИП: полная информация и практические советы

Вы эксперт в своей области и хотите делиться знаниями с миром? Мечтаете выдавать своим ученикам сертификаты или даже дипломы? Но перед тем, как воплотить мечту в реальность, важно разобраться с законодательством, чтобы не нарушить закон и не столкнуться с неприятными последствиями.

В этой статье мы расскажем:

Какие виды образовательной деятельности разрешены для ИП. Как правильно выбрать лицензию: для онлайн-школы или офлайн. Какие документы нужны для получения лицензии. Как подать заявление и проверить наличие лицензии. Как легально выдавать сертификаты и дипломы.

Важно понимать, что не все виды образовательной деятельности доступны ИП.

Какие образовательные программы доступны ИП?

В соответствии с законом «Об образовании», ИП может вести деятельность по:

Основным общеобразовательным программам: Дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.

Дополнительным общеобразовательным программам: Общеразвивающие программы, предпрофессиональные программы в области искусств, спортивная подготовка.

Профессиональному обучению: Профессиональная подготовка по рабочим профессиям и должностям служащих, переподготовка и повышение квалификации.

Профессиональное обучение vs Дополнительное профессиональное образование: в чем разница?

Характеристика Профессиональное обучение Дополнительное профессиональное образование Кто может учиться? Любой человек, независимо от образования Только лица со средним профессиональным или высшим образованием Типы программ Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации (рабочих и служащих) Повышение квалификации, профессиональная переподготовка Документ о квалификации Свидетельство о профессии рабочего или должности служащего Удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке Срок обучения Не регламентирован законом Минимум 16 часов (повышение квалификации), минимум 250 часов (переподготовка) Итоговая аттестация Только квалификационный экзамен Разнообразные формы, определенные образовательной организацией Наименование программ Строго регламентировано Министерством образования и науки Определяется образовательной организацией

Важно: ИП не может выдавать документы о профессиональной переподготовке или повышении квалификации.

Какие виды лицензий существуют?

Обычная лицензия: Для традиционного обучения с аудиторными занятиями. Лицензия на «электронное обучение»: Для обучения в онлайн-формате.

Большинство онлайн-школ не проводят аудиторных занятий и используют лицензию на «электронное обучение».

Какие документы нужны для получения лицензии?

Общие требования:

Утвержденная образовательная программа. Сайт образовательной организации, соответствующий требованиям Рособрнадзора. Договор с интернет-провайдером. Электронная цифровая подпись.

Дополнительные требования для офлайн-школ:

Документы на помещение, соответствующее требованиям к образовательной деятельности. Материально-техническое обеспечение: оборудование, инвентарь, учебные материалы. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещения санитарным нормам.

Дополнительные требования для программ профессионального обучения:

Документы, подтверждающие наличие специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как подать заявление на получение лицензии?

Заявление можно подать:

Через портал Госуслуг. Через портал Мос.ру. Через личный кабинет ИС АКНДПП (вход с помощью логина и пароля, который выдает отдел лицензирования или через Госуслуги).

Документы подаются в территориальный орган Рособрнадзора по месту регистрации предпринимателя.

Как проверить наличие лицензии?

На сайте Рособрнадзора.

Как легально выдавать сертификаты и дипломы?

По окончании обучения выдаются сертификаты.

Сертификат: Выдается по окончании общеразвивающих программ. Диплом: Выдается по программам профессионального обучения (о профессиональной подготовке рабочих и служащих).

Формат документа: бумажный или электронный (с квалифицированной электронной подписью).

Важно: В документах не допускается использование терминов «профессиональная переподготовка», «повышение квалификации» или «дополнительное профессиональное образование».

Дополнительные советы

Консультируйтесь с юристом. Законодательство в сфере образования сложно, поэтому важно получить квалифицированную юридическую помощь. Изучите требования Рособрнадзора. На сайте Рособрнадзора есть вся необходимая информация о получении лицензии на образовательную деятельность. Будьте в курсе изменений в законодательстве. Законодательство в сфере образования может изменяться, поэтому следите за новыми нормативными актами и судебной практикой.

Получение лицензии — ответственный шаг, который позволит вам легально вести образовательную деятельность и выдавать документы, подтверждающие знания и навыки ваших учеников.