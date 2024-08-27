Ключевая ставка 21%: рынки на взлете, бизнес под давлением, инвесторы в эйфории

Торговая мечта всех котлетеров и туземунщиков сбылась — сегодня Эльвира Сахипзадовна сделала новогодний подарок бизнесу, рынку, активным депутатам и правительству страны, оставив без изменения ключевую ставку в размере 21%.

Торговая мечта всех котлетеров и туземунщиков сбылась — сегодня Эльвира Сахипзадовна сделала новогодний подарок бизнесу, рынку, активным депутатам и правительству страны, оставив без изменения ключевую ставку в размере 21%.

Мягко говоря, неожиданное решение, которое разжало пружину: индекс Московской биржи взлетел на 🚀+9,2%, достигнув 2 638,42 пункта.

На пресс-конференции глава ЦБ заявила, что жесткая денежно-кредитная политика остается на длительный срок и что в феврале ЦБ вернется к вопросу ключевой ставки. Однако инвесторы уже её не слушали, так как побежали выкупать просадки по всем компаниям.

При этом хочу обратить ваше внимание, что ключевая ставка в России остается максимальной в современной истории и продолжает сильно давить на бизнес с высокой долговой нагрузкой. Сама Эльвира Сахипзадовна не верит в замедление инфляции, поэтому даже попросила Деда Мороза помочь в этом 😜.

Путин разрешил Роснефти 📈+11,1% проводить сделки с акциями, принадлежащими недружественным инвесторам. Это, возможно, означает обратный выкуп.

МТС 📈+14,7% проводит реструктуризацию бизнеса, выделяя из общей компании нетелекоммуникационные составляющие в отдельные юридические лица. Основная цель этих изменений — снижение долговой нагрузки, отказ от неэффективных инвестиций и оптимизация бизнеса.