🎦Сериал "Не сработало"

На новогодних каникулах решил посмотреть инвестиционное кино. Поскольку большинство известных фильмов и сериалов были пересмотрены ранее, выбор пал на относительно новый сериал под названием "Не сработало" (или другое название — "Мы прогорели").

Этот интересный и поучительный 8-серийный мини-сериал основан на реальных событиях и рассказывает об американской компании WeWork, работающей в сфере коммерческой недвижимости. Она предоставляет гибкие рабочие пространства для стартапов и других компаний, то есть является сетью коворкингов.

Сериал повествует о генеральном директоре компании WeWork, о создании компании, десятилетнем развитии, лидерских позициях в отрасли и, конечно, о выходе на IPO. Вкратце: парень к успеху шел, но не повезло, не сложилось... А там еще и ковид накрыл планету.

У сериала хорошие рейтинги и сильный актерский состав: главные роли исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй.

Сериалу могу смело поставить 7 инвестиционных баллов из 10. Смотрится на одном дыхании, и его реально осилить за выходные.