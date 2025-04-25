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Игорь Козакевич
Экономика России

❇️Ключевая ставка - 21%

Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

В рамках базового сценария средняя ключевая ставка предполагается в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году.

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Игорь Козакевич

Игорь Козакевич

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