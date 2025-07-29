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Виталий
Ликвидация бизнеса

Ликвидация или реорганизация: как проще закрыть «лишние» компании?

📌 Мы не даем юридических консультаций. Этот разбор — взгляд бухгалтера на основе официальных разъяснений и практики. Для принятия юридически значимых решений рекомендуем проконсультироваться с юристом.

🔎 Зачем вообще закрывать юрлица?

Когда в холдинге или у предпринимателя несколько компаний, часть из них со временем теряет актуальность. Причины могут быть разными:

  • Деятельность в компании не ведётся;

  • Расходы на отчётность, ЭЦП и обслуживание только растут;

  • Есть желание упростить структуру бизнеса.

Встаёт вопрос: что проще — ликвидировать такие юрлица или присоединить к одной основной компании?

⚖️ Что говорит закон

🧾 Согласно ст. 57 ГК РФ, реорганизация возможна в формах: слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

🧾 В соответствии со ст. 61 ГК РФ, ликвидация прекращает юридическое лицо без перехода его прав и обязанностей к другим лицам.

🔍 Ключевое отличие:

  • при ликвидации все обязательства прекращаются, имущество передаётся участнику;

  • при присоединении — все права, обязанности и активы переходят к основному обществу (правопреемнику).

⚖️ Два пути: ликвидация или присоединение

Рассмотрим ключевые отличия между двумя процедурами:

1. 🟩 Когда ликвидация — лучше?

📌 Если:

  • У компании нет долгов;

  • Она не ведёт хозяйственной деятельности;

  • Вы не хотите, чтобы её обязательства «перетекли» в другую компанию.

➡ В этом случае ликвидация — более безопасный путь. Не нужно переживать, что где-то «всплывёт» старый договор или претензия от ИФНС.

💡 К тому же ликвидация обычно происходит быстрее и с меньшими затратами на публикации.

Как это работает на практике

🔹 Прекращается деятельность организации
🔹 Все активы (после расчётов) переходят участнику
🔹 Работники увольняются по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
🔹 Назначается ликвидационная комиссия
🔹 Требуется один раз опубликовать сообщение в «Вестнике госрегистрации»
🔹 Госпошлина — 800 ₽ (пп. 1, 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ)

⏱️ Срок: от 2 месяцев
📋 Документы: больше, чем при реорганизации (включая ликвидационный баланс)

2. 🟨 Когда выгоднее присоединение?

Если закрываемая компания имеет невозвратные займы или иные «подвешенные» обязательства, ликвидация может быть невозможна без уплаты налогов. Тогда присоединение — более гибкий путь:

  • Все активы и обязательства передаются автоматически;

  • Можно обойтись без уплаты налога с прощённых долгов (если правильно оформить).

Но важно понимать: все права и долги переходят к принимающей компании — и возможные риски тоже.

Как это работает на практике

🔹 Присоединяемое общество прекращает деятельность
🔹 Все активы и обязательства переходят к правопреемнику
🔹 Работники переходят в головную компанию без увольнения (ч. 5 ст. 75 ТК РФ)
🔹 Публикации — 2 раза в «Вестнике госрегистрации»
🔹 Госпошлина — не взимается
🔹 Можно не составлять передаточный акт (если нет споров)

⏱️ Срок: не менее 3 месяцев (по ст. 60 ГК РФ, ст. 13.1 Закона № 129-ФЗ)
📋 Документов меньше, чем при ликвидации

Рассмотрим ключевые отличия между двумя процедурами:

Критерий

Ликвидация

Реорганизация (присоединение)

💼 Суть

Прекращение юрлица без правопреемства

Прекращение юрлица с переходом всех прав и обязанностей

🏛 Нормы

Ст. 61–64 ГК РФ

Ст. 57–60 ГК РФ

⏳ Срок

минимум 2 месяца

минимум 3 месяца

🧾 Документы

больше, нужны ликвидационные балансы

меньше, достаточно решения и уведомлений

📢 Публикации в Вестнике

1 публикация

2 публикации

💰 Затраты

госпошлина 800₽, архив, публикация

госпошлина не взимается, но публикаций больше

👷 Сотрудники

увольняются (ст. 81 ТК РФ)

сохраняются (ст. 75 ТК РФ)

⚠️ Риски

Нет правопреемства — меньше имущественных рисков

Все обязательства переходят к правопреемнику

💬 Вывод бухгалтера

Упрощение структуры — разумная мера. Но важно:

✅ Оценить все обязательства закрываемых компаний (в том числе внутренние займы);

✅ Понимать, что при ликвидации обязательства прекращаются, а при присоединении — переходят к правопреемнику;

✅ Проконсультироваться с юристом по поводу налоговых последствий — особенно, если в балансе есть долги или займы от учредителей.

📌 Мы не юристы. Но как бухгалтеры видим: порядок закрытия компании зависит от реальных активов, долгов и целей. Лучше заранее всё оформить правильно.

👤 Автор: VitoBuh
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Виталий

Виталий

Бухгалтер

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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