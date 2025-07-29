Ликвидация или реорганизация: как проще закрыть «лишние» компании?

1. 🟩 Когда ликвидация — лучше?

📌 Если:

У компании нет долгов ;

Она не ведёт хозяйственной деятельности ;

Вы не хотите, чтобы её обязательства «перетекли» в другую компанию.

➡ В этом случае ликвидация — более безопасный путь. Не нужно переживать, что где-то «всплывёт» старый договор или претензия от ИФНС.

💡 К тому же ликвидация обычно происходит быстрее и с меньшими затратами на публикации.

Как это работает на практике

🔹 Прекращается деятельность организации

🔹 Все активы (после расчётов) переходят участнику

🔹 Работники увольняются по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

🔹 Назначается ликвидационная комиссия

🔹 Требуется один раз опубликовать сообщение в «Вестнике госрегистрации»

🔹 Госпошлина — 800 ₽ (пп. 1, 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ)

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📋 Документы: больше, чем при реорганизации (включая ликвидационный баланс)