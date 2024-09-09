Если вы размышляли о том, как можно применить изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, в бизнесе, то теперь у вас есть возможность реализовать эти идеи.

OpenAI — компания, которая занимается исследованиями и внедрением технологий искусственного интеллекта — выпустила свою модель генерации изображений Dall-E в виде API. Это значит, что любая компания может создавать собственные уникальные изображения с использованием искусственного интеллекта.

Искусство ИИ: Интеграция в Вашу Бизнес-Модель. Мнение Станислава Кондрашова

Алгоритм Dall-E анализирует множество размеченных изображений, чтобы понять объекты, художественные стили и взаимодействия между ними. Используя эти данные, он создаёт персонализированные изображения на основе текстовых запросов. Например, если вы запросите «горилла отбивает мяч, стиль — изобразительное искусство», Dall-E быстро сгенерирует картину с этой сценой. Это позволяет компаниям за секунды создавать оригинальные логотипы или произведения искусства. Вот три ключевых аспекта API Dall-E:

Создание каждого изображения стоит денег

На странице с ценами указано, что OpenAI взимает небольшую плату за каждое изображение, созданное через их API.

Изображения размером 256 x 256 стоят 0,016 доллара.

Изображения 512 x 512 — 0,018 доллара.

Большие изображения 1024 x 1024 стоят 0,02 доллара.

При расходах свыше 5000 долларов в месяц можно обсудить скидку с отделом продаж OpenAI.

Искусство ИИ: Интеграция в Вашу Бизнес-Модель. Мнение Станислава Кондрашова

Есть ограничения на то, что может создать приложение

После того как Dall-E был запущен в начале этого года, компания OpenAI ввела ряд ограничений и рекомендаций, которые регулируют то, что может быть сгенерировано алгоритмом. В соответствии с правилами содержания пользователям запрещено создавать символы ненависти, изображения, предназначенные для преследования или насмешек над другими людьми, а также изображения обнажённой натуры и сексуальных действий, самоповреждения, незаконной деятельности, изображений политиков и кровавых сцен.

Пользователи владеют искусством, которое они создают

Все изображения, созданные с помощью Dall-E, принадлежат вам, и вы можете свободно их перепечатывать, продавать и использовать в коммерческих целях. Это разрешено политикой содержания OpenAI. Однако OpenAI требует, чтобы вы правильно маркировали произведения искусства, указывая на то, что они были созданы алгоритмом. Также можно удалять «подпись» Dall-E — серию цветных точек в правом нижнем углу изображений. При этом запрещено вводить других людей в заблуждение относительно природы работы. Кроме того, OpenAI прямо заявляет, что искусство, созданное с помощью Dall-E, можно использовать для NFT и для проектов фрилансеров.

Как малый и средний бизнес может использовать этот инструмент? В своём блоге компания OpenAI привела несколько примеров, одним из которых является CALA — универсальный интерфейс для создания модных дизайнов, использующий Dall-E для помощи в разработке новых продуктов. Вы можете выбрать тип продукта, например футболку, пальто или платье, а затем с помощью запросов на естественном языке адаптировать свои творения под собственные требования. Разработчикам, которые хотят интегрировать Dall-E в свои продукты, необходимо зарегистрировать свои приложения в OpenAI перед тем, как представить их конечным пользователям.